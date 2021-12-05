Витренко назвал издевательством решение властей ФРГ по «Северному потоку — 2»

На всех участках трубопровода «Северный поток — 2» должны быть альтернативные поставщики, на данный момент он не соответствует правилам ЕС — такого мнения придерживается председатель правления АО «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Сертифицировать только последнюю милю, по его словам, не имеет смысла. Подробнее о перспективах реализации проекта — в материале «Газеты.Ru».

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), позволяющее компании Nord Stream 2 AG создать и зарегистрировать свое дочернее предприятие на территории ФРГ. Его слова приводит отраслевое издание Euractiv.

Как считает Витренко, газопровод «Северный поток — 2» не должны сертифицировать, поскольку он не соответствует правилам Евросоюза. Глава «Нафтогаза» настаивает, чтобы на всех участках трубопровода были альтернативные поставщики.

По его словам, в основе дела лежит полное применение Третьего энергопакета (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков — «Газета.Ru») на всем протяжении трубопровода от берегов России до Германии, включая «недискриминационный доступ третьих сторон».

«Антигазпромовские элементы»

Третий энергопакет вступил в силу в сентябре 2009 года. Его основные элементы (известные как «антигазпромовские») заключаются в разделении собственности и операций компаний по производству и продаже от их сетей передачи. «Практика России заключалась в том, чтобы продавать газ в Европу через своего монополиста по экспорту газа — «Газпром» — по трубопроводам, которые она контролирует на 100%», — отмечается в публикации.

Витренко уточнил, что «недискриминационный доступ третьих сторон» означает, что другие производители газа в России, кроме «Газпрома», должны иметь возможность использовать трубопровод. Экспортеры из Центральной Азии (такие как Туркменистан, Казахстан и Узбекистан), которые хотят экспортировать свой газ на европейский рынок, также должны иметь возможность транзита газа через Россию, в том числе с использованием трубопровода в маршрутах своих поставок в Европу, добавил он. При этом недискриминационный подход, по его мнению, должен применяться ко всем трубопроводам, а не только к «Северному потоку — 2».

Глава «Нафтогаза» также утверждает, что европейские клиенты должны покупать топливо на границе с РФ, а это означает, что «Газпром» не должен диктовать, где конкретно они будут покупать российский газ.

Кроме того, Витренко указал, что немецкий регулятор не может принять решение, которое было бы неблагоприятным для других рынков в ЕС. Он напомнил, что сертификация «Северного потока – 2» была приостановлена, что позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в ФРГ, которая будет отвечать только за небольшой участок газопровода на территории Германии, пояснил он.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил глава «Нафтогаза».

После решения немецкого регулятора решающую роль будет играть Европейская комиссия, добавил Витренко. «Мы ожидаем, что у Еврокомиссии будет очень сильная позиция для применения правил ЕС ко всему трубопроводу, и не только к этому трубопроводу, но и ко всем трубопроводам, соединяющим Россию и ЕС.

Позиция Украины заключается в том, что, поскольку «Северный поток – 2» не соответствует правилам ЕС, он не должен быть сертифицирован.

Другое дело, если и когда они будут соответствовать правилам ЕС», — сказал он.

Витренко полагает, что, если Россия продолжит использовать газ в качестве оружия, Запад должен ввести дополнительные санкции против Москвы. «Россия заявляет, что выполняет свои контрактные обязательства, но это касается только долгосрочных контрактов», — отметил он. Глава «Нафтогаза» утверждает, что Россия в три раза сократила поставки на спотовые рынки, несмотря на всплеск спроса.

Другой пример, который он привел — это дифференциация цен, когда Россия продает газ на разные рынки по различным ценам, и в этих контрактах отсутствует коммерческая логика. «Например, они хотят помочь сербским политикам перед выборами, поэтому они продают газ с нерыночными скидками. Или они хотят наказать Молдову за ее геополитический выбор и немедленно потребовать высоких цен, выплаты прошлых долгов. А в последнее время из-за того, что российские военные корабли находятся в Черном море, мы не можем завершить сейсмическое исследование для разведки газа в наших водах, проводимое европейскими фирмами», — добавил Витренко.

Приостановка сертификации

«Северный поток — 2» — это газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре 2021 года.

В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».

«Главная проблема для «Северного потока — 2» сейчас — это задержка в сертификации, связанная с тем, что по странному стечению обстоятельств юристы «Газпрома» решили сертифицировать компанию Nord Stream, которая зарегистрирована в Швейцарии в кантоне Цуг. А по немецкому законодательству оператором может быть только компания, которая зарегистрирована в Германии. То есть поверить в то, что юристы «Газпрома» или международные юристы, которые работают в Швейцарии, не знали этого — я не могу. Но соответственно эта задержка несколько недель или даже несколько месяцев. Она связана с таким, мне кажется, намеренным затягиванием газового кризиса или газовой петли на шее Европы», — прокомментировал ситуацию в эфире «Эха Москвы» экономист, руководитель аналитической группы «Центр развития» Сергей Алексашенко

Газовая директива ЕС

В ситуации с «Северным потоком – 2» неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить «Северный поток — 2» из-под действия документа.

Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации, отмечает РИА «Новости».