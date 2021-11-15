«Нафтогаз» и «Оператора ГТС Украины» допустили к сертификации Nord Stream AG

«Нафтогаз» примет участие в сертификации оператора «Северного потока - 2». В компании уже пообещали привести аргументы по поводу того, «почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству». К процессу также подключили и «Оператора ГТС Украины». Однако обе эти компании не обладают правом вето — они могут только дать свою оценку. Подробнее о ситуации вокруг проекта — в материале «Газеты.Ru».

Украинская компания «Нафтогаз» примет участие в сертификации Nord Stream AG, оператора проекта «Северный поток - 2». Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил глава предприятия Юрий Витренко. По его словам, соответствующее решение принято Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

«Нафтогаз» примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение сегодня принял германский регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» подал заявку на сертификацию оператора «Северного потока - 2» 18 октября. Витренко объяснял такой шаг желанием «доказать невозможность сертификации данного газопровода».

20 октября аналогичную заявку подал и «Оператор ГТС Украины» – его также допустили к процессу сертификации.

Однако обе эти компании не будут обладать правом вето при рассмотрении этого вопроса, пояснили в регуляторе ФРГ.

«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации», — заявила глава пресс-службы агентства Фите Вульф. Она добавила, что эти компании не имеют права вето, но они допущены к процессу и имеют право давать свою оценку.

Переговоры продолжаются

Строительство «Северного потока - 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление немецкого города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

После состоявшихся в сентябре выборов в Бундестаг предполагается, что министерство иностранных дел ФРГ возглавит представительница экологов Анналена Бэрбок, что заметно осложнит переговоры с Москвой относительно газопровода.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что все необходимые шаги для сертификации проекта были сделаны. Он также указывал, что противники «Северного потока — 2» попытаются помещать запуску.

Транзит газа через Украину

Опасения политиков в Киеве связаны с тем, что после запуска газопровода необходимость в транзите топлива в Европу через территорию Украины существенно сократится.

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие 10-летнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

«Коммерческий проект, соответствующий экологическим требованиям»

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2» обеспечит европейским потребителям более дешевый газ за счет более короткого маршрута поставки. «Газпром» всегда подходил к «Северному потоку – 2» как к экономическому проекту. Его цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», — отмечал ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, «Северный поток – 2» гарантирует соответствие современным экологическим требованиям. В частности, углеродный след нового газопровода в 5,6 раза меньше, чем показатели по транзитному маршруту через Украину по причине меньшего числа компрессорных станций.