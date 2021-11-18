Что будет, если Минск прекратит поставлять энергию Киеву

С окончанием белорусских поставок электроэнергии Украину может ждать взлет цен. Рост тарифов в таком случае затронет и промышленные предприятия, и рядовых потребителей. При наихудшем раскладе внутренние тарифы на электроэнергию могут дойти до 3,5-4 гривен за кВт⋅ч — это станет серьезным шоком для украинцев.

Диверсификация по-украински

С 18 ноября Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. При этом новый транзит энергии в Киев возможен только после анализа «технических возможностей», заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго. Официальной причины прекращения транзита в ведомстве пока не уточняли, однако, по всей видимости, это напрямую связано с остановкой первого энергоблока белорусской атомной электростанции.

По данным «Укрэнерго», после прекращения поставок энергии из Минска, трансграничные перетоки, помогающие поддерживать работу украинской системы, сохранились. К 9 часам утра мощность потребления в стране выросла до 20,5 ГВт⋅ч, 109 мВт⋅ч из которых поступили за счет импорта. Судя по данным платформы операторов энергосистем стран ЕС (ENTSO-E), трансграничные перетоки осуществлялись из России, а их мощность достигала 208 мВт⋅ч.

Старший эксперт Института экономики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал логичной такую диверсификацию поставок со стороны Киева. По его словам, Украина провернула тот же энергетический трюк, что и ранее с Белоруссией. Иными словами, в критические моменты страна готова поступиться собственными политическими принципами (запрет на импорт электроэнергии из Минска и Москвы) ради обеспечения собственной энергетической безопасности.

«Альтернативным источником электроэнергии для Украины сейчас является только Россия, больше вариантов у Киева нет. Более того, из РФ можно перекачивать гораздо большие объемы «тепла», чем из Белоруссии — 1,5-2 гВт⋅ч против 500 мВт⋅ч

Что касается Европы, то украинская система не синхронизована с ЕС, небольшие поставки могут осуществляться только на так называемые «энергоострова» вроде Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворской ТЭС во Львовской области», — объяснил Кондратьев.

Что будет с ценами

Дополнительным стимулом для Лукашенко возобновить поставки электроэнергии станет рост внутренних украинских тарифов на электроэнергию. Дело в том, что высокие газовые котировки вкупе с ограниченными ресурсными запасами в подземных хранилищах (18-20 млрд кубометров газа) неизбежно подтолкнут ставки электроэнергии вверх. Уже к началу отопительного сезона стоимость тарифов на Украине может подойти к критической отметке, считают эксперты.

«Большинство украинских угольных ТЭС в последнее время вынужденно сокращали выработку мощностей в виду топливного дефицита. Уже в ближайшие месяцы ставки на электроэнергию в стране могут вырасти с $40-50 мВт⋅ч до $70-80 мВт⋅ч. Для коммерческих же потребителей на Украине без дополнительных поставок из России цены поползут к отметке 4 тыс. гривен мВт⋅ч ($150-155 мВт⋅ч», — предостерег Кондратьев.

Однако, по словам эксперта, тарифы для жителей Украины защищает регулятор (НКРЕП). Он позволит Киеву на некоторое время сдержать рост тарифов на электроэнергию. Главные же трудности для граждан страны начнутся с лагом один-два месяца — в разгар отопительного сезона.

«Если энергетический кризис на Украине усилится, НКРЕП неизбежно соберется для корректировки действующей тарифной ставки (до 250 кВт⋅ч в месяц — 1,44 гривны без НДС, свыше 250 кВт⋅ч — 1,68 гривны. — «Газета.Ru»).

Ситуацию может усугубить квазисубсидирование ставок со стороны «Энергоатома» и «УкрГидро» по поставкам значительной доли объемов электроэнергии населению, что влечет за собой солидные издержки. При наихудшем сценарии внутренние тарифы могут подняться до 3,5-4 гривен кВт⋅ч», — резюмировал эксперт.

Вся надежда на уголь

В условиях сбоев с поставками белорусской электроэнергии Украине необходимо уже в ближайшее время сделать ставку на увеличение генерирующих мощностей угольных электростанций. В настоящее время Киев располагает примерно 450 тыс. тонн ресурса на складах ТЭС. Важным подспорьем также могут стать законтрактованные семь судов «Панамакс» общей вместимостью более 2 млн тонн.

У Украины есть физические ресурсы, которые позволят стране безболезненно пройти ноябрь-декабрь без перебоев «тепла». Однако резкое, неэкономное расходование ограниченных ресурсных объемов может привести к дефициту источников энергии уже во второй половине января – начале февраля, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«На Украине действует собственная мощная система электроэнергетики, там достаточно свободных мощностей для обеспечения внутреннего спроса населения. Основной упор сейчас делается на развитие атомных и угольных электростанций. С углем случились проблемы. Раньше Киев использовал донецкие ресурсы, теперь же их приходится замещать на гораздо более дорогое сырье из США, Австралии и до недавнего времени — России. В итоге на всю зиму угля может не хватить», — объяснил Федор Веселов из Института энергетических исследований РАН.

Теоретически Украина могла бы и дальше закупать уголь, который идеально подходит для местных ТЭС, из российской части донецкого бассейна, однако это невозможно по политическим мотивам, добавил аналитик. Другая важная энергетическая проблема, по словам Федорова, затронула атомную энергетику страны.

«Сейчас на ряде украинских АЭС проводятся опытные испытания совместимости американского топлива с советскими реакторами. На данный момент нет четкого понимания, насколько такое взаимодействие безопасно и конкурентоспособно в плане стоимости. Поэтому пока большая часть топлива все равно направляется из России. Логика украинских властей совершенно непонятна: с одной стороны, можно закупать российский газ, а с другой — нельзя использовать уголь или электроэнергию», — отметил он.

С ним согласился Кондратьев. Раньше цена на уголь из ЮАР и США превышала российские аналоги на $30-40 за тонну — $115-120 против $80-90 (в 1,5 раза дороже российского и в 2 раза дороже донецкого угля). C учетом же усиления кризиса в ближайшее время тонна угля может обойтись украинцам вплоть до $200 за тонну, что станет энергетическим шоком, заключил эксперт.

Лукашенко вернется к украинскому транзиту

Прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину вряд ли будет носить долгосрочный характер. Как только выработка мощностей на белорусской АЭС восстановится до приемлемого уровня, президент республики Александр Лукашенко вновь вернется к данному маршруту. Дело в том, что из-за энергетического бойкота прибалтийских стран, бюджет страны продолжительное время недополучал миллионы долларов, считают эксперты.

«Белоруссия получает весомый доход за экспорт электроэнергии с собственной АЭС. Так, поставленные в начале ноября 500 мВт⋅ч электроэнергии стоили Украине порядка $40-50 мВт⋅ч. Совокупный же объем обошелся Киеву около $1 млн ежедневно. Для Минска мировой энергетический кризис стал своего рода подарком», — отметил Кондратьев.

Эксперт добавил, что производимые на первом энергоблоке белорусской АЭС 1,2 мВт⋅ч топлива чрезвычайно трудно реализовать на внутреннем рынке. Российский же рынок никак не может компенсировать Минску прибалтийский и украинский маршруты в виду фиксированной ставки 2,5 тыс. рублей мВт⋅ч (около $30 за мВт⋅ч). Для сравнения, средние оптовые цены в странах Балтии сейчас составляют около $80-100 мВт⋅ч.