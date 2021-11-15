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Украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

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nord-stream2.com

Компания «Нафтогаз Украины» примет участие в сертификации оператора проекта «Северный поток — 2». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Юрий Витренко.

«Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA», — написал он.

По его словам, компания намерена привести аргументы в пользу того, что «Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

В начале ноября депутат бундестага, бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, когда немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

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