Путин заявил, что бюджет России будет профицитным в 2021 году

В 2020 году дефицит бюджета РФ увеличился до 4% ВВП, что позволило добиться восстановления рынка труда, указал президент России Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати. «А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — отметил он. В своей речи российский лидер также обратил внимание на риски высокой глобальной инфляции. Подробнее об экономической части его выступления и материальном положении россиян — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бюджет страны в 2021 году будет профицитным. Об этом российский лидер сказал в субботу, 30 октября, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что вынесенные на повестку дня саммита темы мировой экономики и глобального здравоохранения соответствуют тем вопросам, которые приходится решать всем государствам. «Позиция России — как я понял из предыдущих выступлений — во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», — отметил он, сконцентрировав внимание на теме бюджетных дефицитов.

Кризис, вызванный пандемией

Президент РФ напомнил, что в прошлом году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономическими властями стран Группы двадцати и многих других государства были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. Однако, по его мнению, «такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, очевидно, должны носить ограниченный характер во времени».

Увеличение дефицитов бюджетов разных стран мира несет риски высокой глобальной инфляции, отметил Путин.

«Избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках — энергии, продовольствия и т.д. Базовая причина этих явлений — серьезный бюджетный дефицит в развитых экономиках. Это первопричина», — сказал он. «Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется, и усугубляется неравенство», — подчеркнул президент РФ.

Ситуация в странах «двадцатки»

Путин отметил, что российскому правительству удалось ужесточить денежно-кредитную политику. «В целом по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017-2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8% ВВП, то в 2020 году на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%, а в этом году, хоть и снизился, но все-таки остается на достаточно высоком уровне — 8,7%. Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020-2021 годы придется на Соединенные Штаты», — указал Путин, подчеркнув, что от положения экономики США зависит вся мировая.

По его словам, важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике,

настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан.

Россияне – об экономическом положении страны

На этом фоне социологи изучили, что граждане РФ говорят об уровне своего благосостояния. Оценка собственного материального положения россиян за год почти не изменилась, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В то же время оценка экономического положения страны снизилась.

Только 10% россиян оценивают экономическое положение страны как хорошее, 39% считают его плохим, а 48% — средним.

Более половины наших сограждан (59%) оценивают материальное положение своей семьи как среднее, каждый четвертый (25%) — как плохое, и только 15% считают его хорошим.

Уже в течение года россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивают выше, чем экономическое положение в стране, отмечается в исследовании.

Кроме того, за последние несколько месяцев заметно выросла обеспокоенность ростом цен – эту проблему в числе главных называют 61% россиян. Также среди самых острых вопросов — бедность и обнищание населения (36%), коррупция и взяточничество (33%).

Сколько тратят россияне

Недельный средний чек достиг максимального значения с начала 2021 года – такие данные приводит «Ромир». Так, за период 18 по 24 октября средняя стоимость одной покупки россиянина составила 661 рубль: на 3,1% (20 рублей) выше, чем на прошлой неделе, и на 10,3% (62 рубля) больше, чем за тот же период 2020-го.

Компания также отмечает, что в сентябре 2021 года объем «свободных денег» (сравнение первоочередных затрат со средними доходами) в российских семьях вырос вопреки традиции. «Индекс восстанавливается после сезонного всплеска расходов во время периода подготовки к школе. Относительно прошлого года «свободные деньги» также растут, в первую очередь, за счет эффекта низкой базы – в сентябре 2020 года индекс находился на крайне низком уровне», — пояснила исполнительный директор холдинга Инна Караева.

Интересно, что значимых перемен в ожиданиях россиян относительно ближайшего и отдаленного будущего нет. «Тем не менее, можно заметить слабую позитивную динамику в сравнении с июльскими опросами», — говорится в релизе Фонда «Общественное мнение».