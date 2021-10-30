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Путин рассказал, от чего зависит устойчивость глобальных энергорынков

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что устойчивость глобальных энергорынков связана с ответственными действиями поставщиков. Об этом российский глава сказал во время пленарного заседания саммита G20, сообщает ТАСС.

По словам президента страны, также значимая роль на стороне потребителей ресурсов.

«Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников — как производителей, так и потребителей — на основе учета долговременных интересов каждой из сторон», — подчеркнул Путин.

Глава государства принял участие в саммите «Большой двадцатки», открывшемся в Риме 30 октября, по видеосвязи. Ранее в Кремле подтверждали, что Путин поучаствует в мероприятии в удаленном формате.

Саммит G20 начался в столице Италии 30 и продолжится до 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — Соединенных Штатов, Турцию, Китай и Россию.

Все новости на тему:
Саммит G20
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