Эксперты назвали самые благоприятные периоды для покупки доллара

Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, и эксперты не исключают, что пришла пора задуматься о покупке «дешевого доллара». Сейчас его курс к рублю, скорее всего, достиг дна, дальше будет только рост. Удачный тайминг для покупок — оставшиеся дни октября или конец года. При этом не исключена вероятность, что рубль еще может укрепиться и на покупке «зеленого» можно прогадать.

Рубль активно укрепляется на этой неделе к доллару и евро. Курс доллара на Московской бирже составил 69,4 руб. что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,6 руб., подешевев на 23 копейки.

Одна из основных причин для укрепления рубля, пока еще не до конца отыгранная финансовым рынком — ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. При этом регулятор однозначно видит потенциал для дальнейшего укрепления рубля и широким шагом корректирует прогноз в пользу национальной валюты. Официальный курс доллара на 27 октября снижен сразу на 58 копеек — до 69,5 рубля за доллар. Курс евро — минус рубль до 80,7 руб..

«За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились», — говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Поддержку рублю, кроме неожиданно масштабного повышения 22 октября ключевой ставки ЦБ, оказали также значительные налоговые выплаты, запланированные до конца месяца. «А также промежуточные дивидендные выплаты в объеме 338 млрд руб., для чего компаниям, в частности, пришлось продать по нашей оценке, валюту примерно на $1,4 млрд, что также укрепило рубль», — говорит Луцко.

Глобальный драйвер рубля – повышение цен на нефть и газ в преддверии зимнего отопительного сезона. Он также считает, что у инвесторов на мировых рынках возвращается интерес к рублю. Это следует из отчетности ведущих глобальных банков, которые ждут дальнейшего удорожания сырья и видят хорошие возможности для керри-трейд с рублем, добавляет Луцко из ITI Capital.

Счастливое время для рубля

В этой благоприятной для рубля ситуации эксперты возобновили дискуссии на тему, не пора ли покупать «дешевый доллар»? Большинство из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов считают это возможным, а мнения расходятся только в том, когда, в какое время это выгоднее сделать. В обозримой перспективе есть три варианта. Первый — на этой неделе, до конца октября. Второй — до конца года. Третий — январь-февраль следующего года.

«Предел укрепления российской валюты, согласно нашей прогнозной модели, располагается на отметках 67-68 руб. за доллар США, текущий курс на Московской бирже — 69,4, то есть оцениваемый потенциал дополнительного роста рубля равен 2,5%», — говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Но если учесть, что в 2022 году возможно, как считает эксперт, снижения курса российской валюты к 79-81 рублей за доллар (минус 15,2% от текущей отметки 69,4), то ответ о покупке американской валюты по текущим уровням, представляется очевидно положительным, добавляет Розман.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв не дает четкого совета по дате покупке, но предлагает задуматься о долгосрочном поведении доллара на глобальных площадках. «Если в России валютные курсы (к доллару и евро) плавно снижаются не один уже месяц, примерно с середины апреля, то на мировых валютных площадках средневзвешенный индекс доллара к корзине из евро и других ведущих мировых валют, наоборот, как раз достиг максимума годичной давности только 12-13 октября, и с тех пор он начал двигаться «у них там» вниз», — говорит Пушкарев.

По его оценке, главный аргумент для возможной востребованности валюты может возникнуть если не в оставшиеся дни октября, то уже в ноябре или декабре.

«Если необходимо непременно закупиться валютой и потом забыть о колебаниях курса надолго, просто оставив эту сумму в инвалюте про запас, то в этом смысле курс сейчас действительно выгодный», — говорит Пушкарев.

Он считает, что вряд ли мы увидим доллар надолго, скажем, ниже 65 рублей, или евро по 75 руб., даже когда нефть будет по $100. Но одновременно и шансы, что курсы обмена станут еще выгоднее, допустим, на 2-3 рубля к доллару тоже сохраняются.

Покупать доллары именно сейчас вполне неплохая идея, считает Луцко из ITI Capital. «С начала ноября, как правило, спрос на валюту повышается, поэтому дальше возможно несущественное ослабление рубля», — говорит Луцко.

Потянуть до Нового года

Некоторым экспертам кажется перспективнее дата покупки твердой валюты именно в конце текущего года. Дальнейшему укреплению рубля будут препятствовать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, считает руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.

«Американский регулятор уже на ближайшем заседании 2-3 ноября, возможно, объявит о начале сворачивания программы выкупа активов, а в следующем году приступит к повышению процентных ставок. Так что потенциал укрепления российской валюты на горизонте трех и даже шести месяцев до 68-69 руб. остается высоким», — указывает Джафаров.

Он считает, что с покупкой валюты действительно пора определяться, поскольку «в целом тренд на укрепление рубля не носит долгосрочного характера». «Ситуация на мировых товарных рынках стабилизируется по мере реализации отложенного спроса, а спекулятивный капитал будет фиксировать доходность и закрывать позиции в ближайшие месяцы», — говорит эксперт ЦСР Джафаров.

Покупать валюту в октябре еще рано, потому что углеводороды вполне еще могут подорожать с текущих уровней на фоне энергетического кризиса в Европе и Китае, считает ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Цена на нефть, по нашим прогнозам, вполне может достичь $90 за баррель ближе к концу года, а добыча американских сланцевиков не особо растет из-за ограничений по экологическим причинам. К этому времени и ЦБ РФ в основном завершит цикл повышения ставки. Поэтому идеальным вариантом покупки валюты может быть конец года», — говорит Суверов.

При этом эксперт отмечает, что часть россиян уже начали приобретать доллары на фоне частичного открытия границ и возможностей поездок в Египет, Турцию, Эмираты, то есть, в страны, где востребованы доллары.

Что касается тайминга операций по покупке валюты, то здесь важно понимать нелинейность динамики курса валют, уточняет Розман. «Ближайшая волна «слабости» рубля ожидается в период с середины ноября 2021 года до января 2022 года. Вероятными причинами этого, могут стать более быстрое сворачивание ФРС программы покупки облигаций, коррекция на товарно-сырьевых и фондовых площадках, а также крупные выплаты российскими компаниями по внешним долгам в четвертом квартале 2021 года ($16,3 млрд)», — говорит эксперт.

И не забыть про подушку безопасности

Максимальным уровнем снижения рубля в этот период, выступает отметка 76 руб. за доллар, после чего, в январе, курс может вернуться к 70 руб. за американский доллар. Вторую волну «слабости» российской валюты, можно ожидать с середины февраля по апрель 2022 года, предупреждает Розман.

«Таким образом, есть два периода наиболее подходящих для покупки иностранной валюты, первый — до середины ноября 2021 года, второй — в январе 2022 года, какой из них выбрать или воспользоваться сразу обоими, выбирает каждый сам», — заключает эксперт.

Если реально нужен дешевый доллар, то лучше не затягивать с покупкой. Есть прогноз агентства Bloomberg по форвардным контрактам на следующий год. Там доллар растет в каждом квартале, предупреждает ведущий экономист Lockoinvest Дмитрий Полевой. «В качестве ориентира можно использовать форвардный курс, который дает уровень безубыточности операции по покупке валюты. Например, на конец четвертого квартала этого года и первого квартала следующего года — это 70,85 и 72,20/USD соответственно, а на конец следующего года — 76,46 рублей за доллар» — говорит Полевой.

Руководитель представительства инвестфонда ANIF в России Сергей Григорян напоминает, что на следующей неделе в России ожидается локдаун, который может опустить курс рубля. «Не хочется гадать на кофейной гуще, насколько ослабнет рубль. Но в любом случае те, кто купят твердую валюту сейчас не проиграют, потому что в перспективе трех-пяти лет доллар будет расти», — говорит Григорян.

Только не стоит слепо бежать и скупать доллары «на все деньги». При любых жизненных обстоятельствах у человека должна быть подушка безопасности в национальной валюте, то есть в рублях. Это примерно 3-6 месячных окладов.