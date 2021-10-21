Эксперты назвали причины, по которым ЦБ не следует повышать ключевую ставку

Центробанку было бы намного эффективней не повышать ключевую ставку, а наоборот, ее «заморозить» или даже снизить. К таким решениям подводит очередной локдаун и замедление темпов экономического роста в стране, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

ЦБ в пятницу, скорее всего, пойдет классическим путем и на фоне роста цен поднимет ключевую ставку в пределах 25-50 базисных пунктов с нынешних 6,75%.

Из последнего консенсус-прогноза Bloomberg видно, что из 42 опрошенных экспертов за повышение ставки на 25 б.п. высказались 22. А за 50 б.п. — 19 экспертов и один предрек повышение на 75 б.п.

Но в российском экспертном сообществе имеются и альтернативные мнения. Часть экспертов настаивают на том, что сейчас регулятору следовало бы «заморозить» ставку или даже снизить ее. Аргументы против повышения ключевой ставки – в материале «Газеты.Ru».

Осенний марафон инфляции

Одна из главных причин для роста ставки — осеннее ускорение инфляции в стране, отмечает гендиректор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев. «Годовая инфляция в РФ по данным на 18 октября ускорилась до 7,8%, недельная инфляция вышла на уровень 0,3%. На мой взгляд, осенний всплеск носит временный характер и не является чем-то угрожающим для экономики. Более того, повышение ставки в текущей ситуации не принесет позитивного эффекта. Можно было бы выждать. Или даже понизить ставку, что было бы гораздо полезнее для российской экономики», — говорит Арзамасцев.

Эксперт напоминает, что еще в феврале в самом начале цикла ужесточения в России денежно-кредитной политики МВФ рекомендовал снизить действующую ставку на 50 б.п. При этом МВФ признавал, что в таком случае существуют риски ослабления рубля и, как следствие, ускорения инфляции через этот канал.

Но это было бы меньшее из зол, которые последуют после ужесточения ДКП, считает Арзамасцев. «Основной негатив от повышения ставки — это рост долговой нагрузки на реальный сектор экономики, что повышает издержки, которые в итоге будут переложены на конечного потребителя», — говорит он.

Кроме того, повышение ставки стимулирует рост сбережений, а не инвестиций, что не имеет экономического смысла при текущей ситуации, считает эксперт.

Само по себе повышение ставки увеличивает процентные расходы компаний и ведет к большим издержкам, что может привести при прочих равных к росту инфляции, согласен ведущий экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «При этом повышения ключевой ставки, которые были сделаны ранее и не один раз, пока практически не повлияли на уровень инфляции. Цены растут, инфляционные ожидания бизнеса и граждан тоже», — говорит Суверов.

На доходности депозитов рост ключевой ставки также не отразился, аргументирует эксперт.

«Банки неохотно и очень дозированно повышали ставки по депозитам, хотя повышение ключевой ставки должно приводить к соответствующему росту банковских ставок. Максимальная процентная ставка по депозитам в крупнейших российских банках сейчас около 6,4%, это существенно ниже как ключевой ставки, так и уровня инфляции», — отмечает Суверов.

Провоцирует стагнацию

Дальнейшее повышение ставки несет риски для экономического роста, считает эксперт. «В нынешних обстоятельствах усиления пандемии и объявленных локдаунов повышение ставки вообще способно остановить экономический рост и ввергнуть страну в новую рецессию», — заключает Суверов из «Арикапитала».

Структура инфляции показывает, что наиболее высокими темпами дорожают продовольствие (овощи, мясная, молочная продукция, гречка, сахар), а также автомобили. Однако ужесточение кредитной политики мало что может сделать с этими проблемами, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Продовольственная инфляция связана с сокращением урожая в России и с ростом цен на продовольствие в мире. И глобальный рост цен на энергоресурсы здесь создает дополнительное инфляционное давление. А рост цен на автомобили происходит на фоне сокращения их продаж, что сейчас происходит и в других регионах мира из-за дефицита комплектующих», — говорит Беленькая.

Однако, по мнению ЦБ, добавляет она, высокие инфляционные ожидания облегчают переход инфляции, вызванной разовыми факторами, в инфляционную спираль, поэтому регулятор «все равно будет закручивать гайки».

Еще одним важным фактором против резкого повышения ставки эксперт называет замедление роста экономики в третьем квартале этого года. «Но ЦБ связывает это с ограничениями не спроса, а предложения. Регулятор считает главными факторами инфляции превышение спроса над возможностями увеличения предложения», — уточняет Беленькая.

При этом Центробанк, не имея возможности повлиять на предложение, будет пытаться замедлять рост спроса через повышение ставки и удорожание заемных средств, говорит она.

Нельзя сейчас повышать ставку на фоне отправления части бизнеса на каникулы из-за локдауна, считает член генсовета «Деловой России» Павел Гагарин.

«Наоборот, бизнесу сейчас потребуются меры господдержки. В виде льготного кредитования, например. Но это же пойдет вразрез с намерением ЦБ поднять ставку, то есть увеличить стоимость денег», — говорит Гагарин.

Второй аргумент эксперта по поводу «замораживания» текущей ставки — сейчас нет необходимости удержать курс рубля к доллару и тем самым снижать риск инфляции. «Нефть достаточно дорого стоит, и у рубля нет тенденции просаживаться по отношению к доллару», — уверен Гагарин.

Повышение ставки ЦБ инфляцию только ускоряет, а не замедляет, категоричен аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. «Причина, как представляется, в том, что в условиях сравнительно низкой монетизации российской экономики, она реагирует на рост ставки сравнительно быстрым повышением цен товаров и кредитных ресурсов», — говорит Осин.

«ЦБ посредством ключевой ставки гонится за призраком инфляции, которая растет каждую неделю. Но сейчас проблема в том, что, поднимая ключевую ставку, инфляцию у Центробанка опустить не получится – регулятор не имеет рычагов для этого, и ставка перестала ими являться примерно как с год», — говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Все рычаги сдерживания роста цен сейчас в руках правительства и профильных министерств, заключает эксперт.