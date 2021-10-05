Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший заключенный: в больницу ФСИН свозили людей для пыток со всей Саратовской... 20:18
Карпин заявил, что не видит смысла уговаривать Дзюбу играть за сборную 20:15
Пользователи Facebook снова жалуются на сбои в работе соцсети 20:11
Судебные приставы отправили должника в туберкулезную больницу в Таганроге 20:10
Партия Саакашвили проведет акцию с требованием его освобождения 20:08
Звезда «Детей шпионов» установил два унитаза в уборной, чтобы ходить... 20:06
«Интерфакс»: глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками 20:02
Слуцкая: фигурное катание потеряло Даню Милохина 20:01
Карпин об отставке Прядкина с поста президента РПЛ: давно пора 19:53
Талибы* казнили в провинции Герат двух человек, обвиненных в грабеже 19:47
Бизнес

«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх

Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России

close
100%
Александр Рюмин/ТАСС
Российская экономика еще не вышла из «темного леса», экономическая ситуация остается нестабильной. Такая оценка содержится в макроэкономическом прогнозе от Saxo Bаnk. В ближайшие месяцы продолжится рост цен, считают в банке, а рост ВВП страны начнет замедляться. Российские эксперты не во всем согласны с датскими коллегами, хотя радужных перспектив тоже не отмечают.

Поводов для мрачных прогнозов в российской экономике несколько, считают аналитики Saxo Bаnk. Во-первых, продолжится рост цен. Еще в июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times заявила, что растущее в России инфляционное давление, скорее всего, будет долгосрочным. По данным на сентябрь, индекс потребительских цен в России вырос до 7,26% в годовом исчислении, что выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 5,7-6,2%.

«Рост цен носит масштабный характер. Выросла, а в некоторых случаях довольно резко, стоимость продуктов питания, одежды, бытовой техники и экскурсионных билетов. Это указывает на сохранение инфляционного давления», — указывают аналитики Saxo Bаnk.

Частично такой рост связан с возобновлением работы экономики после локдауна и усиленными социальными выплатами в преддверии парламентских выборов, состоявшихся в сентябре. Но еще больше на это повлияли сбои в поставках товаров и плохая логистика.

Наконец, свой вклад в инфляцию в России внесли цены на сырьевые товары и энергоресурсы.

«Мы не думаем, что в ближайшее время «узкие места» исчезнут. Учитывая, что большая часть мира все еще борется с пандемией, а эффективность вакцин снижается через 4-5 месяцев, вполне вероятно, что экономические сбои, вызванные пандемией, будут сохраняться дольше, чем многие ожидают», — говорят аналитики банка.

По их оценке, для России это будет означать, что пик инфляции еще впереди.

«В ближайшие месяцы инфляция может оставаться вблизи отметки в 8%, а затем немного снизиться», — прогнозирует глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

В Минфине также заявили, что показатели инфляции сейчас близки к пиковым значениям, однако, как сказал замглавы Минфина Владимир Колычев, в конце года инфляция «будет ниже, чем пик».

Еще один негативный фактор, мешающий восстановлению российский экономики — прогресс вакцинации. «На 30 сентября только 29,1% населения было полностью вакцинировано. Это меньше, чем в большинстве соседних стран (35,1% – в Казахстане, 66% — в Монголии и 62,1% — в Финляндии)», — уточняют в Saxo Bаnk.

Дно для индекса социальных настроений

Третий повод для негативной картины будущего – «внутренний спрос будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики». Это скажется на макроэкономических данных уже в ближайшее время, начиная с четвертого квартала. Эксперты предполагают, что увеличение правительством расходов на социалку, а также масштабные госинвестиции в инфраструктуру, запланированные на ближайшее время, могут переломить текущую ситуацию. Но сделать это будет нелегко.

На этом фоне аналитики банка указывают на снижающийся индекс социальных настроений, характеризующий ожидания положительных результатов в отношении социальных и экологических проблем. Этот индекс вернулся к уровням, которых не было со времен рецессии 2008-2009 годов. «Социальный оптимизм находится на исторически самом низком уровне – всего 29%», — отмечают эксперты Saxo Bаnk.

Итоговый прогноз такой: «Россия находится в опасной близости от стагфляции (рост цен и замедление экономики). Риск реален».

Между тем в Минэкономразвития рисков стагфляции не ожидают. При этом прогнозируется рост ВВП в текущем году на уровне 4,2%, а в 2022-м — понижение до 3%. Прогноз по инфляции по итогам 2021 года был повышен до 5,8% вместо 5%, ожидавшихся ранее. До 2024 года на протяжении трех лет ожидается инфляция на уровне 4%.

Чего бояться, если баррель дорожает

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», лишь отчасти разделяют опасения датских коллег.

«Мы ожидаем, что в четвертом квартале экономический рост будет продолжен. Экономика России в числе первых вернулась на допандемический уровень уже в середине этого года. А, например, ВВП еврозоны, как ожидается, вернется к значениям 2019 года только в конце этого года», — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, ВВП РФ в этом году вырастет на 4%, а в следующем году — на 2,5%. «Так что, мы не можем согласиться с коллегами из Saxo Bаnk», — говорит Васильев и добавляет, что примером последней стагфляции в российской истории был период 2015-2016 годов. Тогда была двузначная инфляция, сокращение ВВП и рост безработицы. Это произошло в результате резкого падения цен на нефть, обесценения рубля и антироссийских санкций.

Что касается роста цен, то он обусловлен временными факторами из-за пандемии COVID-19.

«Предложение многих товаров и услуг не успело подстроиться под повышенный спрос, а сбои в цепочках поставок и рост цен на сырье привели к глобальному всплеску инфляции. Ожидаем, что в следующем году эти нарушения будут преодолены по мере взятия ситуации с пандемией под контроль»

, — говорит эксперт.

«Сейчас цены на нефть, газ и другое сырье находится на многолетних пиках, курс рубля стабилен, а безработица находится вблизи рекордных минимумов», — заключает Васильев из Совкомбанка.

Стагфляция уже стартовала

Угроза стагфляции явно обозначилась уже в третьем квартале этого года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Распространение дельта-штамма и меры по его ограничению вызвали замедление роста экономической активности в США, Китае и России. Наиболее заметно это происходит в азиатских странах, где на фоне политики нулевой толерантности к случаям ковида вводились наиболее жесткие локдауны, приостанавливалась работа производственных предприятий и временно закрывался один из крупнейших китайских портов», — говорит Беленькая.

Трудности в логистике, рост мировых цен на сырье и кратный рост стоимости морских контейнерных перевозок, по ее словам, влияют на цены. «Инфляция как в развитых, так и развивающихся экономиках находится на многолетних максимумах, и главы мировых центробанков признают, что она может оказаться более устойчивой, чем представлялось раньше», — соглашается с прогнозом Saxo Bаnk Беленькая.

По ее словам, Россия, как экспортер сырья, с одной стороны, является бенефициаром роста мировых цен на него. Однако быстрая фаза восстановительного роста российской экономики, поддержанная социальными выплатами и отложенным спросом, завершилась. В будущем действительно стоит ожидать охлаждения потребительского спроса на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ, поясняет Беленькая из «Финама».

«Мы ждем возвращения российской экономики к невысоким темпам роста (2,6-2,8%) и умеренной инфляции (6,3%), но вариант стагфляции тоже исключить нельзя. ЦБ не раз давал понять, что будет добиваться возвращения инфляции к цели 4% при любых обстоятельствах, а это может сопровождаться торможением экономики», — заключает эксперт «Финама».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
Саратовские пытки дошли до Страсбурга, в больницу едут ревизоры
Генпрокуратура и ФСИН проверяют данные о пытках и изнасилованиях в больнице Саратова
«Интерфакс»: глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками
Подозреваемому в убийстве трех девушек под Оренбургом предъявлено обвинение
В работе социальной сети Instagram произошел очередной сбой
Опубликованы первые кадры кораблекрушения в Белом море
Новости и материалы
Бывший заключенный: в больницу ФСИН свозили людей для пыток со всей Саратовской области
Карпин заявил, что не видит смысла уговаривать Дзюбу играть за сборную
Пользователи Facebook снова жалуются на сбои в работе соцсети
Судебные приставы отправили должника в туберкулезную больницу в Таганроге
Партия Саакашвили проведет акцию с требованием его освобождения
Звезда «Детей шпионов» установил два унитаза в уборной, чтобы ходить в туалет вместе с женой
Слуцкая: фигурное катание потеряло Даню Милохина
Карпин об отставке Прядкина с поста президента РПЛ: давно пора
Талибы* казнили в провинции Герат двух человек, обвиненных в грабеже
Дуров: на фоне сбоев в соцсетях в Telegram зарегистрировалось более 70 млн пользователей
Дава: после выступления Медведевой и Милохина мне захотелось влюбиться
Милохин раскрыл, за что получил пощечину во время тренировки с Медведевой
Пересильд поделилась впечатлениями от полета в космос
Сочинский поселок сполз из-за мощных ливней
Милохин: я уронил Медведеву? Без падений не бывает взлетов
Тарасова призналась в любви паре Милохина и Медведевой
Американка получила $4 млн, выиграв в лотерею дважды за один день
Глушаков и Захарян получили травмы на тренировке сборной России
Все новости
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Мы находимся в зависимости»: чем Россия ответит на глобальный сбой Facebook
Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей
«Врачи вынуждены»: почему россиян лечат неэффективными препаратами от COVID-19
Половине больных ковидом назначают лекарства с недоказанной эффективностью
Земельный вопрос: чиновники из Крыма попали под следствие
Глава горсовета Евпатории Харитоненко и мэр Тихончук задержаны
Лучшие лезгинки Кадырова
«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»
Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана
Климат и случайные процессы: за что дали «Нобеля» по физике
В Стокгольме объявлены нобелевские лауреаты по физике
Борода и деньги из-за границы. Как Мавриди скрывался от полиции
В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Все нормально, обошлось»: Пересильд и Шипенко добрались до МКС
Хроника полета первого «киноэкипажа» в космос
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях