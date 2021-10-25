Как инфляция в США разгоняет цены в России

Инфляция в США удвоилась и продолжит рост в следующем году, признала глава Минфина Джанет Йеллен. Сможет ли Вашингтон взять цены под контроль — за этим следит весь мир, потому что экономическая ситуация в США разгоняет цены едва ли не во всех странах. В том числе и в России.

Власти США опасаются, что инфляция выходит из-под контроля. Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN, показанному в понедельник, признала, что страна «не видела такой инфляции уже очень давно».

Но она надеется, что инфляция снизится до «нормального уровня» во второй половине 2022 года.

«Это произойдет в середине-второй половине 2022 года», — добавила министр.

Йеллен также ответила на упрек бывшего министра финансов Ларри Саммерса, а ныне профессора Гарвардского университета, предупреждавшего ранее о недопустимости масштабных госрасходов, предполагающихся по плану президента Джо Байдена. Экс-министр считает, что итогом плана Байдена станет перегрев экономики и неуправляемая инфляция. А за этим последует рецессия. Нынешний министр финансов Йеллен заявила, что Саммерс не прав в своих прогнозах.

Инфляция в США стала заметно ускоряться в марте и апреле — до 4,2%. Летом рост цен достиг 5,4% и после небольшого спада в августе вернулся к 5,4% в сентябре. Это максимум за последние 13 лет. При этом цель по инфляции для США, то есть тот самый нормальный уровень, — 2%.

Гудит и крутится станок печатный

Американские ценовые рекорды являются логичным итогом застарелой проблемы экономики США — безудержное печатанье денег ради поддержания потребительского и государственного спроса, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Только по официальным данным, за последние полтора года власти США напечатали и вбросили в экономику более $8 трлн.

«Это больше, чем все подобные «количественные смягчения» за последние 10 лет», — говорит Черников. При этом «печатают» доллары в таких количествах не от хорошей жизни, а в силу глубокого экономического кризиса, «заливаемого» деньгами уже не первый год. «Влить в экономику более трети собственного ВВП за полтора года и получить экономический рост в пару процентов — яркий признак серьезных проблем», — считает Черников.

Он скептически оценивает завление Йеллен о том, что экономика США быстро восстановится и инфляция вернется к допандемийным значениям. «Это возможно только в одном случае: если власти остановят эмиссию, а вся накопленная денежная масса испарится (например, в случае резкого падения фондовых рынков).

Внезапное же прекращение эмиссии без внятной внешней причины означает политическое самоубийство для руководства страны, чего ждать не приходится», — рассуждает Черников.

Вернется ли инфляция в США к уровню до пандемии и если «да», то когда — это сейчас главный фактор неопределенности и головная боль для всей правящей элиты США, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В минувшую пятницу, например, глава ФРС Дж. Пауэлл признал, что факторы повышенной инфляции могут продлиться весь будущий год. «Постепенно Пауэлл и главы других центробанков признают, что инфляция оказалась сильнее ожиданий, не исключено раскручивание инфляционной спирали. Это когда дополнительные финансовые стимулы будут раскручивать маховик цен», — говорит Беленькая.

По прогнозу эксперта, инфляция в США если и замедлится в будущем году, то лишь по отношению к текущим значениям, но все равно останется выше цели ФРС.

Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин также считает, что снижение индекса потребительских цен в США возможно во второй половине следующего года, но не к уровню официального таргета в 2%. «Скорее, к отметкам вблизи верхней границы своих значений до 2020 года, это порядка 3% годовых», — говорит Осин.

Переход инфляции в диапазон 2,5-3% был бы относительно оптимистичным вариантом, добавляет Беленькая.

Приходит к нам вместе с долларом

Сейчас едва ли не весь мир следит, как американские власти будут решить проблему инфляции. Потому что проблема инфляции в США — это проблема не только США, считают эксперты. Поскольку Вашингтон «печатает» валюту, через которую торгуются и работают почти все мировые рынки, то инфляция неизбежно выходит за пределы американских границ. А дальше все страны мира, включая членов ЕС и Китай, так или иначе эту инфляцию «импортируют» вместе с выросшими долларовыми ценами в цепочках поставок.

«Россия тут не исключение — наша инфляция носит во многом импортный характер, и локдауны и перебои с отдельными видами комплектующих и недопоставки сырья этот механизм только усиливают», — указывает эксперт РУДН Черников.

По данным за октябрь, инфляция в России достигла 7,8% в годовом выражении.

Банк России на заседании 22 октября резко повысил прогноз по инфляции по итогам года — до 7,4-7,9%. (Июльский прогноз — 5,7-6,2%).

Инфляционные ожидания россиян в октябре вернулись к максимальным значениям за последние пять лет, до уровня 13,6%.

Риски роста цен в России признают не только финансовые власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в понедельник, что «к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане повышения».

Кроме «печатного станка» и кризиса поставок, глобальная инфляция непосредственно влияет на экономическую ситуацию в России через цены на импортируемую промышленную продукцию, комплектующие, лекарства, продукты питания, сельхозкорма, уточняет Беленькая из «Финама». Глобальная инфляция вызвана также изменением структуры спроса (стали потреблять меньше услуг и больше товаров) и масштабными планами многих стран по энергопереходу к «зеленой» энергетике. «Дополнительным фактором ускорения инфляции стало ослабление курса рубля в прошлом году», — обращает внимание Беленькая.

Цены будут расти вдвое быстрее

По ее словам, в России рост инфляции провоцируется также высоким уровнем монополизированности экономики, недостаточно развитой инфраструктурой, существенной зависимостью от импорта оборудования и комплектующих, дефицитом дешевой рабочей силы, а также высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан.

«Намерение ЦБ вернуть инфляцию к цели в 4% к концу будущего года, несмотря на объективно сложные внешние и внутренние условия, может потребовать слишком жесткой денежно-кредитной политики, которая грозит замедлением экономического роста», — отмечает эксперт «Финам».

В российской экономике цены растут, потому что сохраняется немало встроенных традиционных дисбалансов, которые быстро преодолеть не получается, несмотря на титанические усилия нового премьера, подчеркивает Черников из РУДН. «Это и во многом монополизированная розничная торговля, и неудачная налоговая политика, и коррупционные проблемы», — перечисляет Черников.

Он считает, что российские власти сейчас находятся на перепутье. «Отсюда и явно разнонаправленные движения, которые мы наблюдаем. Решение пустить средства Фонда нацблагосостояния на важные для страны инфраструктурные проекты — это явно плюс. А вот решение ЦБ при импортированной инфляции поднять стоимость кредита — это откровенно неверный шаг», — говорит Черников.

Аналитик «Фридом Финанс» Осин указывает на «спасительные» для российской экономики нюансы. Дело в том, что в «корзине» российского индекса потребительских цен доля импортных товаров составляет порядка одной трети, так что волна инфляции, которая идет от США, будет действовать на Россию слабее, чем на другие страны. Кроме того, завозная инфляция менее страшна в России, потому что отечественная инфляция «кратно превосходит по темпам прироста аналогичные индикаторы в развитых странах и в КНР».

Осин считает, что в ближайшие кварталы инфляция в России будет расти темпами 8%-10% год к году.