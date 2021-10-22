Набиуллина объяснила решение ЦБ об увеличении ключевой ставки

Центробанк России повысил в пятницу ключевую ставку с 6,75% до 7,5%. Такое решение совет директоров регулятора принял на фоне инфляции, рост которой превышает прогнозы. О том, каких изменений следует ожидать в экономике – в материале «Газеты.Ru».

Банк России повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам года ожидается в интервале 7,4% – 7,9%. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%, говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ, опубликованном 22 октября.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% – 4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — пояснили в ЦБ.

Инфляционные ожидания

В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию. Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. «Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках», — отмечается в сообщении.

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В октябре инфляционные ожидания населения вновь повысились и достигли максимальных значений за последние пять лет. Последние данные также указывают на увеличение ценовых ожиданий предприятий, которые по-прежнему остаются вблизи многолетних максимумов.

«Ускоренный рост кредитования, единовременные бюджетные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности. В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой», — поясняют в ЦБ.

Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей, утверждает регулятор. «При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — полагают в Центробанке.

Удастся ли поддержать курс рубля

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4% – 4,5%. В 2022–2024 годах российская экономика, как ожидает регулятор, будет расти на 2% – 3% ежегодно.

Сегодняшнее повышение ключевой ставки — уже шестое за год. Некоторые эксперты считают, что таким образом удастся поддержать курс рубля.

В сентябре годовая инфляция в России, по оценкам аналитиков, выросла до 7,4%. Повышение среднего чека продуктовой корзины отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина — она заявила, что этот показатель за неделю вырос больше, чем уровень общей инфляции.

Глава ЦБ также сообщила, что вероятность более продолжительного удержания ключевой ставки на повышенном уровне выросла вопреки прошлому прогнозу. Совет директоров Центробанка, по ее словам, рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов.

Прогноз на 2022 год

Набиуллина также отметила, что по базовому прогнозу ставка в 2022-м в среднем составит 7,3% — 8,3% годовых, а в 2023-м - 5,5% — 6,5%. «То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года», — пояснила она.

Банк России считает, что говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики рано. «Будем анализировать, как развивается ситуация», — рассказала глава ЦБ.

Набиуллина заявила, что текущие денежно-кредитные условия в России не ограничивают рост кредитования бизнеса. «Кредиты предприятиям растут высокими темпами», — отметила она.

Банк России не видит рисков больших дефолтов и банкротств российских компаний. «Мы не видим рисков больших дефолтов и банкротств по причине способности компаний обслуживать долги», — сказала Набиуллина.

Более того, ЦБ наблюдает рост прибыли предприятий. «Безусловно, в каждой отрасли есть эффективные предприятия и не очень. Какие-то неэффективные предприятия должны уходить с рынка, давая возможность эффективным расширять свои производства, именно так происходит рост экономики и повышение производительности труда», — заключила глава Центробанка.

Что такое ключевая ставка…

Это процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Вместе с тем это максимальная ставка, по которой он принимает у банков денежные средства на депозиты.

Ключевую ставку на регулярных заседаниях устанавливает совет директоров ЦБ. И к ней привязаны остальные ставки по операциям регулятора. Он меняет ставку в зависимости от экономической ситуации в стране, главным образом чтобы сохранить инфляцию в районе целевых 4%. А вот это изменение уже в свою очередь влияет на колебания цен, курс рубля и, конечно, все банковские продукты.

Решение о ключевой ставке принимается с учетом макроэкономического прогноза, и подготовка к нему — это многоступенчатый процесс, отмечается в материале ТАСС.

…и как она влияет на экономику

При повышении ставки растут и проценты по кредитам — потребительским, ипотеке и тем, которые бизнес берет на развитие. Население в такой ситуации, как правило, откладывает потребление, а значит, снижается спрос. Это способствует снижению инфляции, но замедляет экономический рост. Зато ставки по вкладам, как правило, увеличиваются, что повышает их привлекательность.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря этого года.

По результатам последних опросов социологических служб, самыми острыми проблемами в октябре 2021 года россияне назвали рост цен (61%), бедность и обнищание населения (36%).

Недельные расходы россиян за год выросли на 15,8% — такие данные приводит «Ромир». Так, с 11 по 17 октября показатель составил 5168 руб., что на 15,8% (704 руб.) больше, чем в аналогичный период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы выросли на 1,8% (93 руб.).