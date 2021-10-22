В Госдуме раскритиковали повышение ключевой ставки Центробанком

Повышения ключевой ставки Центральным банком России ведет к росту инфляции, а не к ее замедлению. В результате пострадают россияне, так как вырастут цены на продукты и понизится уровень жизни. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин.

«В мире в результате долларовой накачки цены летят к небесам, и мы импортируем к себе эту практику. Ну и, конечно, монополии. Набиуллина же хочет быть хозяйкой ситуации. Если сейчас она признает, что инфляция не зависит от объема денежной массы, то автоматически признает и то, что Банк России с административной точки зрения не является главным ведомством страны, — сказал Делягин.

По его словам, складывающаяся ситуация выгодна для спекулянтов: российские ценные бумаги получают импульс к повышению курса, национальная валюта укрепляется.

«Монополии, которые в нашей торговле носят практически абсолютный характер, закладывают увеличение процентной ставки в себестоимость товаров, что, естественно, ведет к увеличению цены для конечного потребителя. А поскольку конкуренция ослаблена, монополии в этом никто не ограничивает», — подчеркнул депутат.

Делягин полагает, что единственным правильным шагом, было бы увеличение денежной массы. При уменьшении спекуляции это способствовало бы борьбе с инфляцией, поскольку дополнительные средства ушли бы на увеличение торгового сектора.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых.