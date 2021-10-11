ЦБ планирует выпустить новую 100-рублевую банкноту к концу 2022 года

В 2021-2025 годах Центробанк проведет модернизацию банкнотного ряда. Одной из первых будет изменена 100-рублевая купюра. На лицевой стороне будет изображена одна из московских достопримечательностей, на другой — знаковое место Центрального округа России.

В конце 2022 года россияне начнут пользоваться новой купюрой номиналом в 100 рублей. По словам зампреда Центробанка Михаила Алексеева, эскизный проект модификации уже утвержден.

В интервью «Известиям» он отметил, что сначала новую купюру увидят кредитные организации. «Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — поделился Алексеев.

Согласно прогнозам ЦБ, постепенное насыщение оборота новыми сторублевками будет происходить в 2023-2025 годах, и лишь в последующие три года их доля станет значительной.

«Новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», — обратил внимание зампред Центробанка.

Что касается дизайна новой купюры, Алексеев не стал раскрывать всех подробностей, но отметил, что на ней будет изображена одна из московских достопримечательностей. Среди претендентов — знаковые места Красной площади (Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, храм Покрова, Кремлевская стена с разными башнями или другие), парк «Зарядье», Шуховская башня или главное здание МГУ.

«О том, что будет на оборотной стороне, мы пока не говорим, надо же какие-то новости оставить для главной презентации. Пусть сохраняется какая-то интрига», — сказал Алексеев.

В марте Банк России объявил, что в ближайшие четыре года будет продолжать плановую модернизацию банкнот. Специалисты обновят дизайн и защитный комплекс купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

«В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения», — говорится на сайте ЦБ.

Ожидается, что на лицевой стороне будут размещены объекты, которые находятся в столицах округов, а на оборотной — достопримечательности соответствующего федерального округа.

Так, 10-рублевую банкноту отнесли к Сибирскому округу, пятидесятирублевую — к Северо-Западному, а сторублевку — к Центральному. На купюре номиналом 500 рублей изобразят знаковые места Северо-Кавказского округа, на 1000 рублей — Приволжского, а на 5 тыс. рублей — Уральского.

В июле зампред ЦБ Михаил Алексеев рассказало нескольких вариантах изображений. «По Нижнему Новгороду наиболее часто встречается упоминание Нижегородского кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и других объектов аналогичного класса», — сказал он в интервью «Известиям».

По его словам, «мнение экспертного сообщества будет в значительной степени учтено».

Вместе с тем он подчеркнул, что с введением новых 200 и 2000-рублевых купюр эксперты скорректировали вектор дальнейшей модернизации. «Городская тематика сохраняется, но она дополняется определенным региональным разрезом. Тему, тональность, которая была задана, мы развили и продолжили. Было бы странным, если бы каждые пять лет концепция принципиально менялась», — подчеркнул он.

Зачем России новые банкноты?

По словам Алексеева, ЦБ хочет привести банкнотный ряд к целостности, так как новые купюры выполнены в одном дизайне, а старые — в другом. «В 2017 году было задано направление совершенствования дизайна банкнот, и, проявляя последовательность, мы продолжаем движение в избранном несколько лет назад направлении. Коль скоро нам удалось разработать новый, более современный, интересный и практичный дизайн, то совершенно логично подтянуть оставшиеся номиналы банкнот к этому уровню и к единой стилистике», — отметил он.

Зампред Центробанка также обратил внимание, что это не единственная причина модернизации. В частности, специалисты хотят внедрить некоторые инновации. Так, банкноты каждого номинала получат собственный уникальный серийный номер, а купюры 10 и 50 рублей подвергнут «лакировке», чтобы продлить срок обращения.

В то же время Банк России напоминает, что банкноты 1997 года и все их модификации «остаются законным средством наличного платежа на территории РФ».