Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роспотребнадзор призвал снизить срок выполнения тестов на COVID-19 16:58
Врач Кондрахин объяснил причины молниеносного течения COVID-19 16:55
Минск предупредил о расширении практики санкционного наказания... 16:54
Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления 16:54
В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на чемпионат... 16:54
Продажи альбомов рэпера Ар Келли выросли на 517% после приговора 16:53
Королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью 16:50
В Свердловской области введут QR-коды в общественных местах 16:47
Переводчик, 13 лет назад спасший Байдена, сумел сбежать из Афганистана 16:47
Диетологи рассказали, какой хлеб нужно есть для похудения 16:44
Бизнес

Песков: рост цен на еду связан с ситуацией на внешних рынках

Песков объяснил рост цен на продукты в России

close
100%
Владимир Гердо/ТАСС
Цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прогноз по инфляции в РФ повышен – из-за роста цен на фрукты, овощи и мясо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рост цен в России связан с ситуацией, которая складывается на внешних рынках. Его слова передает ТАСС.

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что Россия не может быть «свободной от этого влияния». Удается «значительно амортизировать» процесс подорожания товаров, но полностью исключить его «не может ни одна страна», сообщил Песков.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что оценка по инфляции в России была повышена до 7,4% (с 5,8%). Почти 90% в рост цен вносит продовольственная инфляция – ускорение роста цен на фрукты, овощи и мясо.

«Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября - еще на 1,6%. На свинину - на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции», — сообщал глава Минэкономразвития.

Он отметил также, что из-за погоды было убрано меньше урожая. Другая причина – карантинные ограничения.

«Как следствие, нетипичное удорожание овощей и фруктов. <…> С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — добавил министр.

По данным Росстата, в сентябре продовольствие в России подорожало на 9,21% в годовом выражении. На помидоры цены выросли в сентябре на 24,9%, на огурцы – на 17,3%. Кроме того, подорожали апельсины, чеснок, бананы, зелень, груши, лимоны и сухофрукты.

Планов по введению механизма для сиюминутного сдерживания роста цен у российских властей нет, поскольку стабилизационные меры не успеют подействовать до конца 2021 года.

«На оценку [по инфляции] текущего года может повлиять только какое-то существенное изменение ситуации с урожаем», — отметил Решетников.

В Минфине полагают, что причинами нынешней ситуации стали: опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных группах товаров.

Остальной мир тоже столкнулся с подорожанием цен на еду. 11 октября глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио заявил BBC News, что покупатели продуктов по всему миру должны смириться с высокими ценами.

«Для роста цен есть несколько причин. Так, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Также на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей», — считает глава концерна.

По его словам, цены на продовольствие так и продолжат расти. Это связано с тем, что население планеты неуклонно растет и потребление все увеличивается. При этом площадь полезных плодородных земель не увеличивается.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям»
Рябков поделился подробностями о встрече с Нуланд
«США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно»
Зачем американские ВВС устанавливают боевой лазер на самолет AC-130J
«Отношения добьют окончательно»: чего ждать России от новых властей в Чехии
Эксперт считает, что правительство и МИД Чехии возглавят русофобы
Собчак приехала на допрос по делу о смертельном ДТП
Герхард Шредер рассказал, кто виноват в высоких ценах на газ в Европе
Саакашвили отказался прекращать голодовку
Милонов рассказал, что хочет внести законопроект о запрете смены пола
Новости и материалы
Роспотребнадзор призвал снизить срок выполнения тестов на COVID-19
Врач Кондрахин объяснил причины молниеносного течения COVID-19
Минск предупредил о расширении практики санкционного наказания «непокорных» стран
Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления
В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на чемпионат Европы по ММА
Продажи альбомов рэпера Ар Келли выросли на 517% после приговора
Королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью
В Свердловской области введут QR-коды в общественных местах
Переводчик, 13 лет назад спасший Байдена, сумел сбежать из Афганистана
Диетологи рассказали, какой хлеб нужно есть для похудения
Россияне смогут возмещать вклады погоревших банков онлайн
Сноуден диагностировал «уродство души» у противников свободы слова
Financial Times указала на виновников газового кризиса в ЕС
В посольстве РФ в Словении выступили с заявлением об избиении российских болельщиков в Мариборе
Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что ей пригрозили «сломать руки»
Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира с фотоаппаратом
Путин рассказал об актуальной проблеме в экономике России после пандемии
Вассерман рассказал, в какой одежде будет ходить в Госдуму
Все новости
Умер первый представитель СК России Владимир Маркин
Скончался экс-спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин
«Новые функции — это испорченные старые»: почему пользователям не нравится Windows 11
Windows 11 раскритиковали за большое количество ошибок
Как прошло первое заседание новой Госдумы
Председателем Госдумы снова стал Володин, первыми зампредами назначены Жуков и Мельников
Стало известно, когда ВОЗ может признать «Спутник V»
Эксперт ВОЗ рассказала, что организация может одобрить «Спутник V» до конца года
Сырьевая ловушка. Какие риски для России несут высокие цены на нефть
Эксперты считают, что выгода России от нефтяного бума будет краткосрочной
Миллионы iPhone в опасности. Apple призвала срочно обновить iOS
Apple выпустила внеочередной патч iOS 15.0.2 из-за критической ошибки
Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
Главный поставщик США: как санкции повлияют на экспорт патронов из России
РБК: Россия может потерять американский рынок сбыта боеприпасов
«Эффект был ошеломляющим»: предложено новое средство от рака
Онкологи нашли способ борьбы с раком на последней стадии
Пьяных водителей отправят в вечные пешеходы
В России могут ввести пожизненное лишение прав за езду в нетрезвом виде
«Аналог чашки кофе». Курение табака восходит к каменному веку
Американские археологи выяснили, что люди употребляли табак еще 12 тысяч лет назад
«Для нас вопрос Курил был закрыт в 1945 году»: в России ответили новому премьеру Японии
Сенатор Джабаров назвал слова японского премьера о Курилах «показательным выступлением»
25 тысяч рублей за человека. Как россияне попадают в рабство
Правозащитник сообщил, за сколько в России можно купить раба или рабыню
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях