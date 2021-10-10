Аналитики объяснили рост цен в октябре

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5% и это приведет к возврату на уровень 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков.

Темпы роста цен в стране за счет ослабевшего рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряются с прошлого года. По информации Росстата, по итогам сентября они ускорились до 7,4% с 6,68% месяцем ранее.

В ЦБ рассчитывали, что к концу 2021 года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. Окончательный прогноз Банк России опубликует в октябре.

В качестве основного фактора разгона инфляции в текущем месяце будет продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, считают эксперты.

При этом укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, уверен управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению. Данные выплаты уже никак не повлияют на инфляцию в октябре, подчеркнул аналитик.

Высокий внутренний спрос продолжит разгонять темпы роста цен в стране, обратил внимание экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.

Предполагается, что еще одни фактором ценового давления до конца 2021 года послужит перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, сказал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Ранее в Минэкономразвития назвали товары, которые больше всего подорожают к концу года.