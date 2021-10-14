Какие факторы не позволяют России заменить американскую валюту любой другой

Полный отказ от доллара для России сейчас не имеет практического смысла, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Американская валюта используется в расчетах практически по всем экспортным товарам, в частности, нефти. Перестроить эту систему будет сложно, поскольку она признана во всем мире и отказ от нее приведет к транзакционным издержкам.

Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, несмотря на сокращение использования этой валюты, заявил президент Владимир Путин. Прежде всего, по его словам, это касается торговли нефтью. Вместе с тем глава государства признал тренд на снижение расчетов и объема мировых резервов в долларах.

«Он (доллар. — «Газета.Ru») подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах, и объем личных резервов стран мира в долларах сокращаются. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть, прежде всего», — сказал президент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, может ли доллар перестать быть мировой резервной валютой.

По его словам, если американские власти будут продолжать вести свою нынешнюю политику, то «США сами подорвут доверие к доллару». Кроме того, Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза, который проходил в формате видеоконференции, заявил, что санкции в отношении ЕАЭС должны стимулировать страны-участницы переходить на расчеты в национальной валюте.

«Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием», — сказал он (цитата по «Прайму»).

Почему от доллара сложно отказаться

Расчеты по большинству товаров сейчас происходят именно в долларах, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Биржевые товары, в частности, нефть, также завязаны на американской валюте, а это значительная статья доходов бюджета, отметил он.

Международные расчеты по нефти и газу традиционно осуществляются в долларах, и для этого уже полностью выстроена вся необходимая инфраструктура, отметила аналитик компании «Финам» Анна Зайцева.

«На мировых рынках нефть и газ (как, впрочем, и ряд других традиционных товаров российского экспорта) котируются в долларах, и переход на расчеты в других валютах может нести в себе дополнительные транзакционные издержки как для продавцов, так и для покупателей», — отметила она.

При этом перевести расчеты в другие валюты крайне сложно, считает Георгий Остапкович. «Есть еще банковская система, та же SWIFT, которая производит эти платежи и работает не просто в долларах, а через американские банки. И мы приняли эту систему, и весь мир принял», — отметил эксперт.

По словам Остапковича, расчеты не в долларах сейчас возможны только по каким-то отдельным категориям товаров.

«Вы можете с Турцией рассчитываться в лирах. Но что вы будете делать с этими лирами, если вам понадобится, например, купить иностранное медицинское оборудование?», — сказал экономист.

Вместе с тем он считает, что постепенное освобождение от зависимости от доллара — это правильное направление, но нужно к этому подходить осторожно, чтобы не потерять рынки. «Если мы будем изолированной экономикой вроде Северной Кореи, тогда нам будет все равно, в какой валюте рассчитываться. Но мы тогда потеряем экономику. Основной фактор роста экономики — это международная торговля, а она осуществляется исключительно в долларах», — отметил эксперт.

С ним соглашается и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он подчеркнул, что экспорт, расчеты по которому идут в основном в долларах, очень важен для наполнения российского бюджета. «Бюджет в этом году будет закрыт с профицитом около полутора триллионов рублей, и это заслуга именно экспорта, доход с которого идет в валюте, в основном в долларах», — сказал аналитик.

Что будет дальше с долларом

В обозримом будущем вряд ли будет полная дедолларизация, хотя роль доллара в международных расчетах и как резервной валюты будет снижаться, считает Анна Зайцева из «Финама». «Вполне вероятно, что в более отдаленной перспективе больший вес в расчетах приобретут региональные валюты, такие как евро и юань, однако эти процессы изменений в мировой финансовой системе не могут быть быстрыми», — сказала она.

Эксперт добавила, что в последнее время центральные банки стали проявлять все больше интереса к юаню.

Согласно опросу Global Public Investor от аналитического центра OMFIF, 30% центральных банков планируют увеличить вложения в китайскую валюту в течение следующих 12-24 месяцев, тогда как в прошлом году о такой готовности сообщали лишь 10% опрошенных центробанков. Между тем в июле этого года Минфин РФ объявил об изменении структуры Фонда национального благосостояния. Из него полностью убрали доллар, но увеличили доли евро и юаня до 39,7% и до 30,4% соответственно. Ранее на доллар приходилось 35% структуры средств ФНБ.

В отказе от доллара сейчас нет никакого смысла, и так будет еще ближайшие несколько десятилетий, считает аналитик Михаил Коган. По крайней мере, для России.

«Пока что экономика страны заточена под валютные экспортные доходы, и бюджет на каждые три года верстается именно исходя из этого показателя. Сокращение использования доллара не значит, что в ближайшие годы от него начнут массово отказываться, особенно это касается развивающихся стран или государств-экспортеров. На такой шаг уже пошел Китай, Европа в основном проводит операции в евро, но не более того. Пока что в этом смысла нет, и власть это прекрасно понимает», — уверен эксперт.

Несмотря на существующие глобальные экономические проблемы, доллар остается основной резервной валютой, и такое положение вещей «не получится игнорировать», считает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«Страны, которые видят для себя риски в излишней зависимости от доллара, будут стараться их уменьшать. Во всяком случае, Россия и Китай, насколько это возможно, сокращают долларовые расчеты, переходя на другие валюты, в частности, на евро. Однако полного отказа от доллара со стороны России не произойдет ни при каких обстоятельствах, если только США не примут какое-то радикальное санкционное решение», — убежден эксперт.

Полная дедолларизация, по мнению Микаеляна, не имеет практического смысла, поскольку переход на расчеты в других валютах будет нести финансовые издержки.

Резкие шаги в этом направлении со стороны крупных игроков могут привести к турбулентности на рынках.

«Применительно к России речь идет, прежде всего, о рынке нефти. В результате экономические риски для страны могут только усилиться, а не уменьшиться», — заключил эксперт.