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Бизнес

Не зависеть от США. Какую политику готовит Центробанк

Глава ЦБ Набиуллина не намерена синхронизировать денежно-кредитную политику с ФРС США

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»
Российский Центробанк не будет синхронизировать свою денежно-кредитную политику с Федеральной резервной системой США, заявила Эльвира Набиуллина. Но повышать ключевую ставку все-таки придется, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Итогом такой борьбы с инфляцией может стать стагфляция.

Изменение политики Федеральной резервной системы США не будет иметь «никаких последствий для финансовой стабильности в РФ». Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник в онлайн-мероприятии в рамках осенних встреч МВФ.

«Я не придерживаюсь аргумента, что нам надо оставить пространство для повышения ставки, чтобы это делать вместе с ФРС», — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в 2017 году, когда Федрезерв повышал ставки, ЦБ РФ их снижал. Первый шаг в сторону нормализации ДКП был сделан в марте 2021 года, когда ЦБ повысил ключевую ставку на 25 п.п., до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле она была повышена до 5%, в июне — на очередные 50 п.п., до 5,5%, в июле — сразу на 100 п.п., до 6,5%, а в сентябре — на 25 б.п., до 6,75%.

При этом ФРС на сентябрьском заседании сохранила процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. 13 октября будет обнародован протокол с решениями ФРС.

Придется повышать уже в этом месяце

Смысл сегодняшнего заявления Набиуллиной: если ЦБ удастся взять инфляцию в России под контроль, то в будущем, даже при ужесточении денежно-кредитной политики со стороны мировых центробанков, российский регулятор сможет не повышать ключевую ставку вместе с ними, поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В принципе, заявление Набиуллиной вполне можно воспринимать, как сигнал о неизбежном повышении ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе, согласен начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

«В отличие от ряда мировых ЦБ, которые воспринимают текущий всплеск инфляции как во многом временный (особенно четко об этом говорит Европейский центробанк) и предпочитают сначала внимательно следить за развитием ситуации, а уже затем принимать решения, Банк России теперь действует быстро», — говорит Заверский.

«Уже на ближайшем заседании, 22 октября, ЦБ, скорее всего, повысит ключевую ставку. Еще в сентябре не раз говорилось, что для возвращения инфляции к цели в 4% может потребоваться повышение ставки, причем неоднократно», — добавляет Беленькая.

Наиболее вероятно, что ключевая ставка будет повышена на заседании совета директоров ЦБ РФ на 0,25 п.п. или на 0,5 п.п., не сомневается начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Что касается синхронизации денежно-кредитной политики, то в целом, все центральные банки ориентируются на то, что делают их соседи, главным образом, ФРС, замечает Ващенко.

«Конечно, нет необходимости в строгой синхронизации, то есть повышении или снижении ключевой ставки с минимальным временным лагом от действий ФРС. Но все центральные банки ориентируются на то, что делают их соседи. Хотя бы потому, что американская экономика намного более крупная — $21 трлн. Если бы было наоборот, то в России можно было бы занять в долларах дешевле, чем в Америке»,

— говорит Ващенко.

Ужесточение денежно-кредитной политики в России давно проходит без особой синхронизации с ФРС, российский ЦБ неоднократно повышал ключевую ставку, но это пока что не смогло изменить динамику инфляции, уточняет Заверский из ИКСИ. «И причина тут не во временном лаге, не в отложенном эффекте. Ужесточение может только сдержать потребительский спрос, но больше никаких проблем решить не может», — считает Заверский, добавляя, что жесткая политика ЦБ, наоборот, только способствует более высоким темпам инфляции в долгосрочной перспективе.

От инфляции в стагфляцию

«Вполне вероятный сценарий такого рода борьбы нашего ЦБ с инфляцией — это стагфляция», — прогнозирует эксперт ИКСИ Заверский.

Согласно новому прогнозу МВФ, большинство развитых стран в 2022 году будут иметь темпы роста выше, чем в России. В итоге они смогут гораздо быстрее справиться и с инфляцией, и с ее последствиями, уверен Заверский.

«Но сейчас, на мой взгляд, экономика пока что вступила в так называемую фазу инфляционного роста. Подобное было в середине нулевых годов: относительно высокий уровень ставок и внушительные, до 7% ВВП темпы роста экономики», — считает Ващенко из «Фридом Финанс».

Не опасается стагфляции и гендиректор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев. Он считает, что ЦБ действительно будет повышать ставку, а сейчас ЦБ пока еще «не поспевает за ростом инфляции, что удерживает реальные ставки на отрицательном уровне».

Он напоминает, что многие страны накопили долги, номинированные в долларах, в период околонулевых процентных ставок ФРС. Когда ФРС начнет повышать ставки, доллар укрепится, у многих стран возникнут проблемы.

«Нужно нормализовать ДКП к моменту начала ужесточения монетарной политики ФРС США и вывести свои реальные ставки в положительные области. Тогда можно будет относительно легко пройти период «ломки» мировых финансов», — говорит Лосев.

До классической стагфляции России пока далеко, считает доктор экономических наук, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. «Какой-никакой экономический рост, в пределах 3%, хотя и от низкой базы прошлого года, но все-таки будет в этом году. Другое дело, что такой скромный рост ВВП для задач, стоящих перед страной, недостаточен», — считает он.

К тому же ужесточение ДКП приведет к удорожанию кредитов и к замедлению экономического роста. «Но это уже не входит в задачу нашего Центробанка», — заключает Нечаев.

МВФ во вторник улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году. По новой оценке, ВВП России по итогам года увеличится до 4,7% вместо прежних 4,4%. Между тем МВФ одновременно с этим понизил оценку роста ВВП страны в 2022 году с 3,1% до 2,9%.

При этом ранее датский Saxo Bаnk предупреждал, что российская экономика еще не вышла из «темного леса», говоря о о сохранении нестабильной ситуации. «Россия находится в опасной близости от стагфляции. Риск реален», — предупреждали аналитики банка.

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