Эксперты предупредили о риске кризиса и деградации спроса в газовой отрасли

Стоимость газа в Европе побила сразу два рекорда: сначала превысила отметку $1900 за тысячу кубометров, а затем за короткое время обвалилась на $600. Такие ценовые скачки топлива могут быть опасны для отрасли, считают опрошенные эксперты. По их мнению, на рынке образовался пузырь, который уже начинает лопаться и вести к острому дефициту спроса. Какие последствия это может вызвать — читайте в материале «Газеты.Ru».

Высокие цены на газ в Европе могут погрузить отрасль в кризис, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. По его словам, это плохо как для потребителей, так и для поставщиков. Нынешние цены топ-менеджер назвал «неадекватными». По сравнению с маем 2020 года они выросли фактически в 30 раз, что приводит к деградации спроса, подчеркнул Комлев.

«По таким ценам его (газ — «Газета.Ru») покупать интереса больше нет, это отражается в том числе на наших поставках. [В итоге] мы сталкиваемся с ситуацией деградации спроса: отовсюду приходит информация, что закрываются заводы в Европе, например, завод по производству удобрений. Разорились поставщики природного газа [для] конечных потребителей», — сказал он на Петербургском международном газовом форуме (цитата по РБК).

По мнению Комлева, рынок сейчас не способен формировать «адекватную» цену на газ. «Она не отражает ни уровень сделок, ни состояние рынка в Европе», — считает он.

6 октября цены на газ на открытии торгов превысили отметку $1900 за тысячу кубометров, согласно данным Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). На максимуме они были на уровне $1969,2, после чего торги фьючерсами на природный газ были временно ограничены. За короткое время это привело к биржевому обвалу, который охладил цены на газ на $600.

Чем опасны высокие цены на газ

Сверхвысокие цены действительно приводят к деградации спроса, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Потребители просто не могут позволить себе приобретать настолько дорогой газ, и в результате объем потребления сокращается. В Европе уже это происходит: началось все с предприятий по производству азотных удобрений, которые используют газ, потом начали поступать сигналы со стороны сельхозотрасли, где газом отапливаются теплицы. В итоге газ стали, насколько это возможно, замещать углем. На него тоже возник ажиотажный спрос, и цены стали расти, отметил Юшков.

«Сверхдорогой газ не выгоден и поставщику, потому что «убивает» потребление. Рынок энергосбыта сжимается, и в долгосрочной перспективе это невыгодно»

, — сказал эксперт.

Кроме того, из-за высоких цен на газ возрастает межтопливная конкуренция, добавил Юшков. В этом случае становятся более привлекательными возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

На добывающей отрасли негативно отражаются любые крайности, подчеркнул аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман. Если цены слишком низкие – будет недоинвестирование и снижение объемов производства. Если слишком высокие, то это ведет к остановке или закрытию некоторых производств, которые используют подорожавшее сырье. Спрос может снизиться из-за ускоренного перехода на ВИЭ и частичной замены газа нефтью или углем. Также высокие цены могут привести к увеличению предложения СПГ, поскольку ранее нерентабельные проекты становятся привлекательными, добавил аналитик.

Что будет дальше с ценами

Текущая ситуация на газовом рынке – это «пузырь», заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Причем он имеет, скорее, финансовую основу, чем реальную.

«$1900 – это уже, как говорится, too much. Конечно, любой пузырь рано или поздно лопается»

, — заметил эксперт.

По мнению Пикина, более-менее приемлемая цена газа была на уровне $1200 за тысячу кубометров. То, что сейчас наблюдается, – «это трейдинг в чистом виде», который не привязан к экономическим параметрам, уверен он.

«Сейчас стоимость газа разгоняют. Она легко может быть и $3000, не мешает ничего и достичь $5000. Спрос есть – предложения нет», — заявил эксперт.

Однако Пикин заметил, что при нынешних ценах на газ уже остановились некоторые производства, и чем будут выше цены, тем больше потребителей будут «отваливаться».

«Ничего хорошего тут нет. Это даже не мина замедленного действия, а взрывчатка, которая сдетонирует в любой момент. Единственное, что сейчас может «остудить пыл» трейдеров – это запуск «Северного потока – 2»»

, — заявил он.

Цены на газ неизбежно и дальше обвалятся по сравнению с текущими уровнями, считает Сергей Кауфман из «Финама». Однако, по его мнению, полной нормализации цен (коррекции до $50-300 за тыс. кубометров) в ближайшие полгода ожидать не стоит, нужно будет устранить возникший дефицит запасов.

«Однако теплая зима может привести к снижению хотя бы до $500 за тыс. кубометров. Если же зима окажется достаточно холодной, цены могут оставаться на повышенном уровне в ближайший год», — полагает эксперт.

Бесконечного повышения цен на газ быть не может, уверен директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. «Все может быть ровным счетом так, как в ситуации с нефтью, когда она достигла своего пика, после чего начала резко падать. Также будет и с газом, просто это вопрос времени. Если зима будет теплая, то этот процесс начнется раньше, если нет, то время немного сдвинется», — полагает он. Эксперт также считает, что на цены может повлиять ввод «Северного потока – 2», но насколько будет сильным снижение – пока сказать сложно.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, настолько высокие цены на газ, скорее, «краткосрочное явление». По его мнению, здесь присутствует «спекулятивная» составляющая. «Сложно точно обозначить предел вверху, но такие цены видятся краткосрочным явлением», — считает он.

В случае с биржевыми ценами вообще нельзя сказать, есть ли у них предел, уверен Игорь Юшков. По его мнению, цены на газ в Европе будут высокими весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года. А вот что будет конкретно на бирже – никто не знает, считает эксперт.

Поможет ли дорогой газ развитию «зеленой» энергетики

Любой кризис в энергетике сейчас воспринимается как сигнал, что нужно больше развивать ВИЭ, говорит Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности. Подобные предложения сейчас звучат со стороны европейских политиков, отметил он. Когда случился энергетический кризис в Техасе, также звучали призывы больше заниматься ВИЭ.

«Они критически не будут осмыслять произошедшее. У них единственный вывод будет – давайте настроим еще больше ВИЭ. ВИЭ мы ниоткуда не импортируем, оно наше, поэтому и дорожать не будет. Такая логика у европейцев. Ни от кого не зависеть и самим определять цену. Хотя, на самом деле, ресурсы для ВИЭ, в частности, литий и кремний, все равно импортируются», — обратил внимание эксперт.

Для энергетической системы нужны резервы, подчеркнул Пикин из Фонда энергетического развития. Например, необходимы запасы в газовых хранилищах, чтобы поддержать электроэнергетику, когда солнца и ветра недостаточно, подчеркнул он.

«Европейцы делают выводы ровно противоположные. Они поставят еще больше зеленой генерации, и при этом не делают выводов, что нужно усилить резервирование», — заключил эксперт.

Подобного мнения придерживается и Кауфман из «Фанама». С одной стороны, уход в сторону ВИЭ от дорогого газа и сильной зависимости от России выглядит логичным для ЕС, считает он, и рано или поздно их климатическая стратегия к этому приведет. С другой, – одной из причин роста цен на газ в сентябре стало снижение объема ветрогенерации.

«Иначе говоря, ВИЭ сильно зависимы от внешних факторов и гибкости в их использовании даже меньше, чем в случае традиционных газа или угля», — заключил Кауфман.