Стоимость газа в Европе упала ниже 1000 долларов

Ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF утром 7 октября стоит менее $1000 за тысячу кубометров. Это на 22% ниже расчетной цены, установившейся вчера.
Накануне цена на газ на бирже в первой половине дня обновила исторический максимум, поднявшись в ходе торгов до более чем $1900 за тысячу кубометров. Однако в течение дня в стоимости фьючерсов наблюдалось резкое падение, и в итоге утренний рост был полностью отыгран, цена оказалась даже ниже, чем во время открытия торгов.
Деловая газета Financial Times связала заметное падение цены на «голубое» топливо с выступлением президента России Владимира Путина. Глава государства, напомним, на вчерашнем совещании по вопросам развития энергетики cообщил, что по итогам года РФ может выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, включая газ.
Как отмечает FT, изменение ценового курса может быть обосновано словами российского президента о том, что РФ может способствовать стабилизации ситуации.
«Давайте подумаем о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это нужно аккуратно. Договоритесь с «Газпромом» и обсудите это. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — подчеркнул Путин.
Газовые трейдеры, как пишет издание, объясняют рост цен на газ тем, что Россия ограничивает прокачку в Европу, из-за чего подземные хранилища в регионе входят в отопительный сезон с существенным дефицитом. Путин же вчера попросил «Газпром» продолжать выполнять контрактные обязательства и не увеличивать поставки газа, в том числе в обход Украины. Путин считает важным помочь Европе в сложившихся обстоятельствах, но не в ущерб себе.
«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — объяснил президент.
FT предполагает, что поручение Путина министру энергетики Николаю Шульгинову взять вопрос с «Газпромом» на личный контроль было направлено на предотвращение критики со стороны Европы по поводу того, что Россия якобы намеренно сдерживает поставки в европейский регион с целью оперативной сертификации «Северного потока — 2».
На самом деле, цена на газ на рынке, вопреки утверждениям FT о роли России, начала снижаться еще до высказываний Путина. Президент открыл совещание примерно в 15.20 мск, тогда как корректировка стоимости началась часом ранее.
Вчера официальные лица РФ, включая Путина, также акцентировали внимание на том, что «Газпром» непричастен к развитию энергетического кризиса в Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «только непрофессионалы» могут упоминать Россию в этом контексте.
«Мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может», — утверждал представитель Кремля.
Позицию Москвы в этом вопросе поддерживает Берлин, больше других заинтересованный в скорейшем запуске «Северного потока — 2». Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Россия может поставлять газ в Европе исключительно на основании действующих соглашений, и призвала задаться вопросом, почему европейские потребители не заказали у РФ больше газа и может ли это быть причиной роста цен.
Противники СП-2 мнения не поменяли и указывают на вину России в росте цен и, как следствие, в энергокризисе. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм сообщила FT, что Вашингтон «внимательно наблюдает за ролью РФ в европейском газовом кризисе» и пытается помочь, включая оценку того, может ли «Газпром» намеренно манипулировать ценами на рынке.
«Вы же не хотите, чтобы энергия превращалась в оружие», — сказала министр.
Министр климата Польши Адам Гибурже-Четвертинский выбрал более жесткую риторику, призывая Европейскую комиссию расследовать «явные признаки манипулирования рынком» со стороны «Газпрома».
«Мы должны проявлять настойчивость перед лицом российского принуждения», — заявил он, выступая в среду на встрече министров Евросоюза.
Свою позицию по энергетике донесла и Украина. Президент Владимир Зеленский сообщил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что запуск СП-2 «означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы», и потребовал предоставления Киеву «четкого международно-правового механизма», который бы гарантировал стране энергетическую безопасность.
Еще в сентябре 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать рост цен и возможное нарушение правил конкуренции «Газпромом». 5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии в совместном заявлении вновь попросили о расследовании и создании инструментов для «немедленного реагирования» на рост цен, но от обвинений в адрес «Газпрома» отказались.