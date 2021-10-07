Стоимость газа в Европе упала ниже 1000 долларов

На открытии торгов 7 октября наблюдается резкое снижение цен на газ — котировки опускаются ниже $1000 за тысячу кубометров. Падение началось накануне после того, как цены обновили исторический максимум. Газета Financial Times считает причиной смены курса выступление президента России Владимира Путина по вопросам энергетики.

Ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF утром 7 октября стоит менее $1000 за тысячу кубометров. Это на 22% ниже расчетной цены, установившейся вчера.

Накануне цена на газ на бирже в первой половине дня обновила исторический максимум, поднявшись в ходе торгов до более чем $1900 за тысячу кубометров. Однако в течение дня в стоимости фьючерсов наблюдалось резкое падение, и в итоге утренний рост был полностью отыгран, цена оказалась даже ниже, чем во время открытия торгов.

Деловая газета Financial Times связала заметное падение цены на «голубое» топливо с выступлением президента России Владимира Путина. Глава государства, напомним, на вчерашнем совещании по вопросам развития энергетики cообщил, что по итогам года РФ может выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, включая газ.

Как отмечает FT, изменение ценового курса может быть обосновано словами российского президента о том, что РФ может способствовать стабилизации ситуации.

«Давайте подумаем о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это нужно аккуратно. Договоритесь с «Газпромом» и обсудите это. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — подчеркнул Путин.

Газовые трейдеры, как пишет издание, объясняют рост цен на газ тем, что Россия ограничивает прокачку в Европу, из-за чего подземные хранилища в регионе входят в отопительный сезон с существенным дефицитом. Путин же вчера попросил «Газпром» продолжать выполнять контрактные обязательства и не увеличивать поставки газа, в том числе в обход Украины. Путин считает важным помочь Европе в сложившихся обстоятельствах, но не в ущерб себе.

«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — объяснил президент.

FT предполагает, что поручение Путина министру энергетики Николаю Шульгинову взять вопрос с «Газпромом» на личный контроль было направлено на предотвращение критики со стороны Европы по поводу того, что Россия якобы намеренно сдерживает поставки в европейский регион с целью оперативной сертификации «Северного потока — 2».

На самом деле, цена на газ на рынке, вопреки утверждениям FT о роли России, начала снижаться еще до высказываний Путина. Президент открыл совещание примерно в 15.20 мск, тогда как корректировка стоимости началась часом ранее.

Вчера официальные лица РФ, включая Путина, также акцентировали внимание на том, что «Газпром» непричастен к развитию энергетического кризиса в Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «только непрофессионалы» могут упоминать Россию в этом контексте.

«Мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может», — утверждал представитель Кремля.

Позицию Москвы в этом вопросе поддерживает Берлин, больше других заинтересованный в скорейшем запуске «Северного потока — 2». Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Россия может поставлять газ в Европе исключительно на основании действующих соглашений, и призвала задаться вопросом, почему европейские потребители не заказали у РФ больше газа и может ли это быть причиной роста цен.

Противники СП-2 мнения не поменяли и указывают на вину России в росте цен и, как следствие, в энергокризисе. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм сообщила FT, что Вашингтон «внимательно наблюдает за ролью РФ в европейском газовом кризисе» и пытается помочь, включая оценку того, может ли «Газпром» намеренно манипулировать ценами на рынке.

«Вы же не хотите, чтобы энергия превращалась в оружие», — сказала министр.

Министр климата Польши Адам Гибурже-Четвертинский выбрал более жесткую риторику, призывая Европейскую комиссию расследовать «явные признаки манипулирования рынком» со стороны «Газпрома».

«Мы должны проявлять настойчивость перед лицом российского принуждения», — заявил он, выступая в среду на встрече министров Евросоюза.

Свою позицию по энергетике донесла и Украина. Президент Владимир Зеленский сообщил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что запуск СП-2 «означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы», и потребовал предоставления Киеву «четкого международно-правового механизма», который бы гарантировал стране энергетическую безопасность.

Еще в сентябре 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать рост цен и возможное нарушение правил конкуренции «Газпромом». 5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии в совместном заявлении вновь попросили о расследовании и создании инструментов для «немедленного реагирования» на рост цен, но от обвинений в адрес «Газпрома» отказались.