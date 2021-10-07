«Газпром» объяснил нежелание торговать газом на бирже началом отопительного сезона

С начала августа «Газпром» не продает газ на петербургской сырьевой бирже. Официально — из-за аварии на заводе в Новом Уренгое, а также раннего старта отопительного сезона в России. ФАС и Владимир Путин считают, что компания должна возобновить биржевые торги, особенно на фоне спекулятивного роста цен на газ в Европе.

В начале августа «Газпром» прекратил продавать газ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Причиной, как заявляли в компании, стала авария на заводе в Новом Уренгое, который занимается подготовкой газового конденсата к транспортировке по трубопроводу «Ямал — Европа». С того момента цены на топливо резко пошли верх, в Европе наблюдается повышенный спрос на газ. Однако российский монополист не спешит возобновлять биржевые продажи.

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба рекомендовала «Газпрому» увеличить объемы реализации природного газа на биржевых торгах. «Начиная с 9 августа 2021 года компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен», — заявляли в ФАС.

Для сравнения служба привела статистику, согласно которой за 2019 год компания продала на бирже 11 млрд кубометров газа, за 2020 год — 12,1 млрд куб. м., а в первые восемь месяцев 2021 года — только 3,6 млрд куб. м.

Весь сентябрь цена на газовые фьючерсы в Европе обновляла исторические максимумы, а 6 октября приблизилась к рекордной отметке в $2 тыс. за тысячу кубических метров. Правда, затем стоимость контрактов на поставку топлива откатилась к $1100, однако и эта цифра почти втрое превышает цену на газ в начале 2021 года.

Накануне на необходимость увеличить предложение газа на рынке недвусмысленно намекнул и президент Владимир Путин. На совещании по вопросам энергетики вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может стабилизировать ситуацию на газовом рынке дополнительными объемами на бирже. Путин согласился.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — ответил глава государства.

Однако даже после этого «Газпром» не начал размещать предложения на СПбМТСБ. В компании оправдывают это тем, что в России рано начался отопительный сезон, поэтому сейчас первоочередной задачей является удовлетворение внутреннего спроса.

«Да, приостановили [биржевые продажи топлива], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», — объяснил прекращение торгов член правления «Газпрома» Геннадий Сухов.

По его словам, из-за раннего старта отопительного сезона отклонение от плана поставок газа в сентябре достигало 250 млн кубометров в сутки. «Какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [в подземные хранилища]», — добавил Сухов.

Некоторые западные политики — в первую очередь евродепутаты из Польши и стран Балтии — на фоне рекордных цен на газ в Европе обвинили российскую компанию в манипуляциях топливным рынком для ускорения сертификации и запуска «Северного потока — 2». В «Газпроме» отвергли эти обвинения, отметив, что полностью исполняют все свои контрактные обязательства и никак не связаны со скачками стоимости газа на европейских биржах.

Эксперты в России и ЕС подтвердили, что компания выполняет условия поставок. В частности, специалист по мировому рынку нефти, профессор экономики энергетики в европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама отметил, что европейцы в недостаточной степени изучили газовый рынок и заказали слишком мало топлива для своих хранилищ. И обвинять в этом «Газпром» некорректно.