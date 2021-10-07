В «Газпроме» заявили, что поставляют больше газа там, где это возможно

«Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа и по возможности поставляет больше. Об этом заявила заместитель председателя правления концерна Елена Бурмистрова, сообщает РИА «Новости».

«Газпром» подчеркивал и будет подчеркивать, что выполняет все свои контрактные обязательства перед своими контрагентами в рамках наших долгосрочных заключенных контрактов, и мы полностью удовлетворяем все заявки на поставку. Там же, где есть техническая возможность, мы поставляем газ и по заявкам, которые превышают наши контрактные обязательства», — подчеркнула Бурмистрова в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.

Представитель концерна также указала на то, что с начала года «Газпром» поставил почти рекордные объемы газа на зарубежные рынки: поставки в Германию по сравнению с прошлым годом были увеличены на треть, в Турцию — в 2,5 раза, а в Румынию — в 4 раза.

«По всем маршрутам, в том числе и по украинскому, мы, по мере сил, планомерно поставляли дополнительные объемы газа», — сказала она.

Ранее глава германо-российской внешнеторговой палаты Райнер Зеле сказал, что российская компания «Газпром» на все 100% верна договоренностям и поставила весь объем газа, о котором было обговорено. Он также подчеркнул, что обвинения России в манипуляциях с ценами на газ для скорейшего запуска «Северного потока — 2» необоснованны и абсурдны.

Президент России Владимир Путин, выступая накануне на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».