В Германии назвали необоснованными заявления о «манипуляциях России» с ценами на газ

Обвинения России в манипуляциях с ценами на газ для скорейшего запуска «Северного потока — 2» необоснованны и абсурдны. Об этом заявил глава германо-российской внешнеторговой палаты Райнер Зеле, передает ТАСС.

По его словам, российская компания «Газпром» на все 100% верна договоренностям и поставила весь объем газа, о котором было обговорено ранее.

«Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители», — сказал Зеле.

Президент России Владимир Путин, выступая накануне на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист по мировому рынку нефти Мамдух Гассан Салама заявил, утверждения о том, что «Газпром» поставляет недостаточное количество газа в Европейский союз для манипулирования ценами, абсурдны, так как компания максимально выполняет свои контрактные обязательства

Он также же отметил, что одной из ошибок, которая привела к энергетическому кризису в Европе, является политизация процесса строительства газопровода «Северный поток — 2», а Россию пытаются обвинить в том, что именно из-за нее возник энергокризис в Европе.