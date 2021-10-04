В «ГТС Украины» объяснили подачу газа в Венгрию реэкспортом

Через украинский маршрут продолжается прокачка газа в Венгрию. Однако информация о том, что транзит своего топлива возобновила российская компания «Газпром», не соответствует действительности. На Украине уточнили, что идет процесс реэкспорта газа из украинских ПХГ европейским трейдерам.

Накануне в СМИ появились сообщения, что транзит российского газа через Украину в Венгрию продолжается, несмотря на сделку «Газпрома» с Будапештом. Об этом якобы свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ. Так, в течение дня прокачки по этому маршруту не было, однако вечером 3 октября через украинский пункт «Берегово» поток составлял свыше 200 тыс. кубометров в час. Прокачка продолжается и сейчас, но делает это, как оказалось, не «Газпром».

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон пояснил, что транзит со стороны «Газпрома», по сути, не возобновлялся и текущий процесс прокачки даже нельзя так называть.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

О прекращении транзита через украинское направление Венгрия объявила 30 сентября. В этот день прокачка не останавливалась, но существенно уменьшилась — примерно в 3,8 раза. 2 октября прокачка снизилась еще в два раза по сравнению с пятницей. 3 октября транзит полностью прекратился.

У Венгрии, напомним, в этом году истек контракт с украинским «Нафтогазом». 27 сентября Будапешт заключил долгосрочную сделку с «Газпромом» до 2036 года, и теперь российская компания будет поставлять венграм ежегодно 4,5 млрд кубометров топлива в обход Украины — через «Балканский поток» (одна из ниток «Турецкого потока». — «Газета.Ru»), то есть по транзиту с Сербией и Австрией. Киев же, лишившись венгерского маршрута, после завершения контракта с «Газпромом» в 2024-м будет терять порядка $200 млн ежегодно, а также возможность импортировать газ из Венгрии по виртуальной реверсивной схеме. Соглашение Венгрии и России вступило в силу 1 октября.

Украинские официальные лица категорически осудили сделку Будапешта и Москвы, назвав газ «оружием» России. Украина также потребовала у Соединенных Штатов и Германии, выступающих гарантами ее энергетической безопасности, ввести санкции против «Газпрома», и намерена обратиться в Еврокомиссию с целью дать оценку российско-венгерскому контракту.

Еврокомиссия в ответ на это уже заявила, что вмешаться в ситуацию сможет только в случае обнаружения факторов угрозы европейской энергобезопасности; Вашингтон и Берлин на высших уровнях никак не отреагировали на соглашение Москвы и Будапешта и ультиматум Киева.

Действия украинских властей, в том числе требование санкций, вызывает недоумение у Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев ведет себя возмутительно, и подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем и о каких контрактах договаривается Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позицию Украины прямым вмешательством во внутренние дела страны и подтвердил, что Венгрия и дальше продолжит блокировать присоединение Украины к НАТО.

«На самом деле, нам нужен газ, и вопросы энергоснабжения и энергетической безопасности не следует смешивать с политической критикой в адрес России <...> Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов, но в вопросе газа мы должны учитывать интересы венгров, а не украинцев», — констатировал Орбан.

На Украине мнения о потере транзитных мощностей разделились. Если официальные представители власти настаивают на обвинениях Венгрии, то, как ранее писала «Газета.Ru», в политических кругах обвиняют именно Киев в потере контракта с Будапештом.