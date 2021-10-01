Эксперты рассказали, чем обернется инициатива нарастить средства ФНБ

Главную российскую кубышку на «черный день» — Фонд национального благосостояния будут увеличивать с 7% до 10% ВВП. Рассмотреть такую возможность поручил президент Владимир Путин. А «излишки» в размере 2,5 трлн рублей направят на инфраструктурные проекты. Эксперты считают, что тратить из ФНБ следовало бы еще активнее.

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, сверх которого можно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В поручении также отмечается, что до достижения этого уровня не допускается размещение средств ФНБ в какие-либо финансовые активы, за исключением инфраструктурных проектов по утвержденному списку в объеме 2,5 трлн рублей.

Такое поручение дано по итогам совещания, посвященного проекту трехлетнего бюджета.

На совещании Путин отметил, что ситуация в мировой экономике «все еще остается неустойчивой, турбулентной», поэтому макроэкономические показатели и госбюджет будут оставаться в поле особого внимания властей. Срок исполнения поручения — 15 октября, ответственный за выполнение — премьер Михаил Мишустин.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «увеличения ФНБ абсолютно не вызывает ни у кого сомнения». «Вместе с тем у правительства есть поручение просчитать все экономические цепочки, которые с этим связаны, последствия и так далее», — заметил Песков.

Накопили уже 14 трлн рублей

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал один из проектов, который будет финансироваться из средств фонда. Это комплекс переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области. Проект оценивается в 3 трлн рублей, из ФНБ на него возьмут 900 млрд рублей (в течение трех лет). Ранее ВЭБ.РФ уже выделил на Усть-Лугу 9,7 млрд рублей.

Но в целом перечень инфраструктурных проектов, которые профинансируют из ФНБ, власти еще не сформировали. При этом глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что в 2021-2024 годах из фонда возьмут 2,5 трлн рублей.

По данным Минфина на 1 сентября, объем средств ФНБ в августе увеличился на 260 млрд руб. Общий объем средств фонда теперь составляет более 14 трлн руб.

Порога в 10% ВВП ликвидные средства ФНБ достигнут в 2023 году, но если направить из фонда 2,5 трлн рублей на инфраструктурные проекты, то пороговое значение сдвинется на 2024 год и составит 15,2 трлн рублей, подсчитал Минфин.

Напомним, по Бюджетному кодексу, в ФНБ направляются нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения. В этом году эта планка установлена на отметке в $43,3 за баррель.

Минстрой в пятницу разместил для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов правила использования средств ФНБ.

Финансирование будет предоставляться в виде займов на срок не более 25 лет. Стоимость проекта — от 100 млн рублей.

Финансирование из средств ФНБ не должно превышать 80% стоимости проекта.

Неизбежно будет обесцениваться

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что действительно стоило бы еще раз, как рекомендовал президент, просчитать целесообразность разрастания ФНБ, а тратить из фонда следовало бы активнее, чем предполагается сейчас.

Увеличение ликвидной части ФНБ с 7% до 10% является отражением сохраняющейся консервативной финансовой политики, отдающей приоритет безопасности и стабильности в ущерб экономическому росту, считает главный экономист компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Представляется, что 7% от ВВП — вполне достаточная величина для кубышки на случай форс-мажора. Но власти, опасаясь нового кризиса и, вероятно, также санкций Запада, увеличивают размер ФНБ», — гоорит Суверов, добавляя, что средства ФНБ будут со временем «благополучно обесцениваться из- за снижения покупательной способности резервных валют и высокой инфляции».

Поручение президента оказалось неожиданным, поскольку в марте правительство вознамерилось тратить средства из ФНБ на различные весьма затратные проекты, в месячный срок было решено подготовить список таких проектов, и запустить их без промедления, уточняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Но, по-видимому, изменение концепции в пользу дальнейшего накопления резервов ФНБ связано с позицией Минфина, утверждающего, что «зеленый» энергопереход и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности России. Минфин считает сравнительно близкой такую перспективу — в начале 30-х годов», — говорит Беленькая.

Предложения нарастить кубышку не новы, еще в 2019 году они исходили, например, от Центробанка, вспоминает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «Но тогда Минфин высказался против такого ограничения своей свободы маневра. Скорее всего, резонные доводы для возражений найдутся и сейчас», — говорит Пушкарев.

Есть куда потратить

По его словам, в России создан «едва ли не религиозный культ складирования денег в различные формы резервов, в том числе золотовалютные, которые все растут и растут, вместо того чтобы стимулировать хотя бы минимальные структурные перемены в экономике».

Во время кризиса 2008-2009 годов ФНБ действительно сыграл важную роль в поддержке экономики России, добавляет Беленькая из «Финам». «Но при этом во время кризиса и пандемии 2020 года фонд почти не расходовался, не считая 300 млрд руб. Более того, Минфин предпочел делать заимствования для финансирования дефицита бюджета», — недоумевает Беленькая.

Не копить, а использовать эти средства на борьбу с бедностью, увеличивая социальные выплаты малоимущим и поднимая тем самым потребительский спрос, предлагает Суверов из «Арикапитал». «Потребление домашних хозяйств формирует примерно 50% российского ВВП. Можно еще больше инвестировать в развитие человеческого капитала — образование и здравоохранение. И пользы от этого было бы больше», — считает Суверов.

Никаких накопленных резервов на длительную перспективу хватить не может, считает Беленькая из «Финам». «Возможно, имело бы смысл параллельно с накоплением резервов сфокусироваться на подготовке проектов не только традиционной инфраструктуры (дороги, мосты, аэропорты), но и на переход к низкоуглеродной экономике, которой потребуется специфическая инфраструктура», — говорит эксперт «Финам».

Можно было бы подумать и о стимулирующих соинвестициях в проекты, способные в потенциале нескольких лет дать прямую экспортную отдачу или поднять немного общий градус отечественного делового климата, считает Пушкарев. «Очевидно, что речь идет о боязни кризиса или санкций», — заключает Пушкарев из TeleTrade.