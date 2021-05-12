Два процента оптимизма: когда оживет российская экономика

В этом году в России ожидается восстановительный рост реального ВВП на 3,1%. Такой прогноз содержится в «Комментариях о государстве и бизнесе», подготовленным Высшей школой экономики.

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По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале февраля нынешний консенсус-прогноз темпов прироста ВВП в этом году стал чуть более оптимистичным. Правда, всего на 0,3%.

На следующий год рост ожидается еще скромнее — 2,4%. Дальше только хуже.

«Для периода с 2023 по 2026 годы консенсус-прогноз вырос на 0,1–0,2%, но по-прежнему предполагается, что в долгосрочной перспективе российская экономика будет расти темпом едва выше 2% в год. Эта величина рассматривается большинством экспертного сообщества, как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России», — говорится в комментариях к прогнозу.

Опрос по потребительским ценам — еще больше пессимизма, правда, исключительно для текущего года. Рост прогнозировался ранее на уровне 3,9%, а сейчас — 4,7%.

«С одной стороны, это говорит о том, что ускорение инфляции в начале этого года было достаточно неожиданным для экспертного сообщества, а с другой – что это не породило никаких сомнений в способности Банка России успешно проводить политику, направленную на достижение инфляционного таргета (4%)», — отмечает аналитик Центра развития НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Он считает, что ускорение инфляции будут устойчивым, но это «не рассматривается экспертами в качестве существенного риска».

Вялотекущий рост, стабильный рубль

Текущее повышение нефтяных цен в условиях постковидного оживления мировой экономики привело к повышению среднегодовых прогнозных цен на нефть марки Urals примерно на $8 за баррель для текущего года и на $3-4 для последующих двух лет. Резких скачков или значительного долговременного дрейфа вниз или вверх консенсус-прогноз не предполагает.

Курс рубля ожидается фактически стабильным в ближайшие два года, но долгосрочный тренд, конечно, — это укрепление доллара. До 80 руб./долл. к 2027 году.

Экспертный прогноз по темпам прироста ВВП в 2021–2023 годах практически совпадают с нижней границей прогнозов Банка России, а вот с прогнозом Минэкономразвития расходятся значительнее. «То есть, независимые эксперты в целом видят будущее российской экономики – в его среднесрочной перспективе – пессимистичнее МЭР», — резюмирует Смирнов из НИУ ВШЭ.

По итогам прошлого года экономика восстановилась на 3%, но осталась в отрицательной зоне. Прогноз Минэкономики на текущий год — плюс 2,7%. Этот прогноз улучшен — с 2%.

На фоне восстановления экономики США на 6,3% в это году российские темпы смотрятся неубедительно. ВВП еврозоны, как прогнозирует Еврокомиссия, также демонстрирует высокие темпы роста — в 2021 на 4,3%. Ранее ожидался рост 3,8%.

При этом мировой ВВП в 2021 вырастет на 5,6%. России необходимо расти темпами выше среднемировых, чтобы развивать экономику и выполнять в полном объеме социальные обязательства правительства перед гражданами — такую задачу ставил ранее президент Владимир Путин. Пока что российский ВВП растет примерно вдвое ниже этого уровня.

Опрос экспертов был проведен 23-30 апреля Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ. В нем участвовали 29 прогнозистов из России (в том числе из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Евразийского банка развития, Института экономики РАН, Центра макроэкономических исследований Сбербанка) и других стран (Bloomberg Economics, JPMorgan, Raiffeisen Bank).

Ниже казенного оптимизма

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», тоже находят мало поводов для оптимистических прогнозов. «За счёт эффекта низкой базы, восстановления цен на энергоносители, раннего начала вакцинации считаем, что ВВП в этом году увеличится на 2,7-3,3%. А инфляция в годовом выражении достигнет в четвертом квартале 4,5%», — прогнозирует аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Если геополитическая обстановка не станет еще хуже, то в этих условиях рост российского ВВП будет в пределах 3% или немного выше, отмечают в «БКС Мир инвестиций».

«В этом году ВВП РФ вырастет на 2,8-3% и приблизится к докризисному уровню. Поддержку экономике окажет восстановление внешнего спроса (на товары российского экспорта)», — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

Внутренний спрос также будет стимулировать восстановление. Россияне уже начали расходовать накопленные за пандемию сбережения, сохраняющиеся ограничения для зарубежных поездок поддержат покупки на внутреннем рынке, помогут росту и высокие темпы роста банковского кредитования и восстановление рынка труда, считает Беленькая.

По ее оценке, положительный эффект для экономики дала господдержка.

«Сегодня премьер Мишустин сообщил, что масштабы финансовой поддержки населению составили 2,5 трлн руб. и позволили бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей. Это позволило сократить масштаб спада ВВП до 3%. В начале пандемии были существенно худшие ожидания», — отмечает Беленькая из «Финам».

Основным фактором восстановления, кроме роста частного потребления после провала в 2020-м, также будет растущий экспорт, учитывая хорошую скорость восстановления мировой экономики, считает главный экономист Lockoinvest Дмитрий Полевой.

Благоприятная конъюнктура мировых рынков сырья и другой продукции, экспортируемой из страны, действительно стимулирует рост, добавляют в «БКС Мир инвестиций». «А вот меры господдержки, скорее, сглаживают негативные последствия пандемии. Видится необходимость в более обширных программах бюджетных стимулов, в том числе инфраструктурных проектах, о которых заявлял президент в послании Федеральному Собранию», — считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Кроме того рост ВВП сдерживается стагнацией реальных доходов граждан, высокой инфляцией и начавшимся, в том числе из-за этого, ужесточением монетарной политики Банка России, добавляют в «БКС Мир инвестиций».

Замедляют восстановление и недополученные из-за сделки ОПЕК+ физические объемы добычи и экспорта нефти, сворачивание антикризисных программ льготного кредитования и повышение ключевой ставки Банка России, считает Беленькая из «Финам».

Темпы инфляции сохраняются высокими — в среднем, 0,2% в неделю, говорит эксперт. И хотя по итогам апреля инфляция в годовом выражении снизилась с 5,8% до 5,5% из-за эффекта высокой базы апреля 2020 года, но в мае-июне можно ожидать ее нового ускорения в годовом выражении, ближе к 5,8-5,9%. «На фоне высокой долларовой инфляции будет успехом, если к концу года ЦБ удастся добиться инфляции ниже 5%», — заключает Беленькая.