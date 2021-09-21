Эксперт Крохин объяснил необходимость реформы ЖКХ, анонсированной Хуснуллиным

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах перестроить систему ЖКХ. Без этой реформы, по его словам, будет невозможно добиться показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Главными проблемами он указал недофинансированность процесса замены инженерных сетей и отсутствие подхода к расселению аварийного жилья. Эксперт же отметил, что пока вся экономика в этой сфере ориентирована на получение выгоды, а не на развитие коммунальной инфраструктуры.

Правительство до конца этого года планирует определиться с финансированием и конкретными деталями реформы системы ЖКХ. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, данную стратегию должны утвердить уже в первом квартале 2022 года.

Российской системе жилищно-коммунального хозяйства жизненно необходима модернизация, отметил вице-премьер. «Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно», — подчеркнул Хуснуллин.

Перед профильными министерствами, которые будут готовить реформирование сферы ЖКХ, будут стоять несколько задач, рассказал чиновник. Во-первых, нужно выработать новые подходы к расселению ветхого и аварийного жилья. Хуснуллин объяснил, что с каждым годом площадь аварийного жилья в России увеличивается, а единого подхода к обращению с ним нет: власти должны определиться, какие ветхие дома будут капитально ремонтировать, какие реконструировать, а какие — сносить.

Во-вторых, серьезным вызовом является вопрос присоединения новостроек к имеющимся и зачастую изношенной инженерной инфраструктуре. «Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60% сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети», — разъяснил зампредседателя правительства. По его словам, программа модернизации изношенных сетей сейчас не подтверждена деньгами. Потребность по стране — более 1 трлн руб. В реальности же выделяется 5-10 млрд руб. ежегодно.

Третьей проблемой, по мнению Хуснуллина, является финансовое состояние коммунальных организаций и предприятий, которые не могут обеспечить стопроцентный сбор платежей с населения. Из-за этого заложенные в тарифы инвестиционные программы фактически не выполняются. «То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — добавил вице-премьер. Еще одной сферой, в которой предстоит определиться властям — законодательное регулирование управления коттеджными и малоэтажными поселками, а также апартаментами.

В марте на совещании с президентом Владимиром Путиным Хуснуллин называл изношенность коммуникаций одним из «узких мест» в процессе обновления и модернизации территорий. Вице-премьер рассказывал, что в пяти регионах сейчас запущен пилотный проект обновления инженерных сетей, изношенных более чем на 60%. Говоря о масштабировании этой программы он предлагал рассмотреть в качестве источника финансирования Фонд национального благосостояния.

«Возвратность этих средств будет обеспечена за счет оптимизации затрат на содержание сетей и снижение их аварийности, повышение энергоэффективности, что окажет положительное влияние в том числе и на тарифную политику», — заявлял Хуснуллин.

Как сообщил «Газете.Ru» председатель правления «Жилищного союза» Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин, нынешние проблемы системы ЖКХ обусловлены тем, что вся экономика капитального строительства ориентирована на получение выгоды, а не на развитие коммунальной инфраструктуры.

«Все заинтересованы в получении максимума денег с квадратного метра земли, квартиры и т.д. Это приводит к тому, что никто в этой цепочке — ни заказчик, ни застройщик — не заинтересован планировать и развивать инфраструктуру за счет этих средств. Все заинтересованы заработать побольше, продать дороже», — пояснил эксперт.

По словам Крохина, это приводит к постоянному росту нагрузки на существующие инженерные сети, повышению их аварийности. «Мы строим квадратные метры, но эти квадратные метры — коробки, которые не обеспечены современным сетевым хозяйством. Мы выполнили план, мы обеспечили людей жильем, но у людей ржавая вода из крана течет, или их вообще 5-10 лет не подключают, потому что поблизости нет никаких коммуникаций».