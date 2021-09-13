В Госдуме решили увеличить число льготников по оплате ЖКУ

В нижнюю палату российского парламента планируется этой осенью внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи. Об этом »Известиям» рассказали в комитете Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ.

Согласно тексту документа, планируется снизить порог до 18% с 2023 года и до 15 процентов с 2025 года.

Таким образом расходы на оплату коммунальных услуг, которые превышают планку, будут оплачиваться за счет региональных бюджетов. Уже сейчас такую помощь получают три млн российских семей. Если планка будет снижена, то ее получат еще более миллиона семей.

Инициативу прокомментировал депутат Илья Осипов. По его данным, на проект потребуется около 30 млрд рублей ежегодно. Первый же зампредседателя комитета ГД Сергей Пахомов указал, что семьи сэкономят 25 млрд рублей.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова указала, россияне платят за ЖКХ меньше, чем во Франции. По ее словам, если сравнить квитанции россиян со счетами в Великобритании и Франции, то доля коммунальных оплат у европейцев от дохода — 14%, а у россиян —11,5%.