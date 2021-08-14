Эксперт рассказал, кому можно меньше платить за ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко заявил, что у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг.

«Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — рассказал Минко агентству «Прайм».

По его словам, в настоящее время разрабатываются новые принципы тарификации ЖКУ, и их целью будет помочь тем, кто испытывает трудности. Сроков реализации этих принципов Минко не уточнил.

Если вы живете в муниципальном доме, то не не должны оплачивать взносы на капремонт — это обязано делать государство, заявил специалист.

Ранее эксперт объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ.