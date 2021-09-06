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Бизнес

На Москву пришлось почти две трети самых высокооплачиваемых работников

Эксперты подсчитали число россиян с месячной зарплатой от миллиона рублей

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В апреле 2021 года их было 17,1 тыс. — в полтора раза больше, чем в 2019-м. В это число не вошли индивидуальные предприниматели, а также топ-менеджеры, получающие единовременные бонусы. Больше всего сотрудников с миллионными зарплатами в Москве — почти 60% от общего количества. Чаще всего они встречаются среди финансистов, страховщиков, работников торговли.

Среди сотрудников крупного и среднего бизнеса в России на апрель 2021 года 17,1 тыс. человек получают ежемесячно более 1 млн руб. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, результаты которого опубликованы 6 сентября.

Эксперты отмечают, что не брали в расчет малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, а также единовременные выплаты — на них приходится большинство доходов топ-менеджмента. Поэтому реальное количество россиян, получающих более 1 млн руб. в месяц, значительно выше. Всего в выборку попали 104,6 тыс. предприятий государственного и частного сектора. FinExpertiza опиралась на данные Росстата.

Таким образом, доля наемных сотрудников с миллионными зарплатами среди их общего количества составляет 0,06%. За последние два года этот показатель вырос на 51,5% — в допандемийном апреле 2019 года таких работников насчитывалось 11,29 тыс.

60% наиболее высокооплачиваемых наемных сотрудников сосредоточены в Москве (10,4 тыс. человек). В Санкт-Петербурге их 1,3 тыс., в Подмосковье — 1,2 тыс. Примерно по 300 работников с ежемесячной зарплатой от миллиона рублей FinExpertiza насчитала в Свердловской, Сахалинской областях и Краснодарском крае. Как отмечают эксперты, на столицы и еще восемь регионов приходится 85% «миллионеров».

Больше всего сотрудников с миллионными зарплатами работают в финансовой и страховой сферах (около 2,9 тыс. человек), торговле (2,6 тыс.), научной, технической деятельности, обрабатывающей промышленности (по 2,4 тыс.), IT и связи (1,4 тыс.).

По данным Росстата, в апреле среднемесячная зарплата работников организаций в стране составляла 56,6 тыс. руб. По сравнению с мартом она выросла на 2,5%, а за год увеличилась на 13,8%. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) в июле сообщал, что наибольшие средние зарплаты на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.

В то же время сервис «Работа.ру» на основе опроса сообщал, что россияне хотели бы во втором полугодии 2021-го получать в среднем 131,6 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы у москвичей и петербуржцев — 158,7 тыс. руб. и 151,9 тыс. руб. соответственно. Эксперты выяснили, что только 36% российских работодателей готовы повысить зарплаты своим сотрудникам до конца текущего года. По июльским прогнозам Минэкономразвития, к концу 2021 года среднемесячная зарплата россиян повысится на 9,1% по сравнению с прошлым годом.

В сентябре «Работа.ру» сообщал, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями месяца являются должности генерального директора образовательного центра (до 300 тыс. руб.), разработчика приложений (до 250 тыс. руб.), руководителя отдела продаж и системного аналитика в IT (до 200 тыс. руб.). По данным HeadHunter на начало сентября, в Москве насчитывалось не менее десяти вакансий с зарплатой от 300 тыс. руб. в месяц. Самыми доходными из них были вакансии директора дочерней софтверной компании (от 700 тыс. руб.), коммерческого директора (от 500 тыс. руб.).

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