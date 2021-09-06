Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Работы.ру.

До 300 тыс. руб. в месяц готовы предложить на вакансии генерального директора образовательного центра, до 250 тыс. руб. может получать разработчик приложений. Зарплату до 200 тыс. руб. готовы платить руководителю отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системному аналитику в ИТ-компании.

Ведущий программист, работающий на платформе 1С, сможет получать более 180 тыс. руб., а менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании — до 140 тыс. руб. На зарплату до 100 тыс. руб. может рассчитывать преподаватель химии в онлайн-школе и разработчик на 1С-Битрикс.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.