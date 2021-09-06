«Ямал» в помощь: как «Газпром» держит высокие цены на газ

Цена на газ в Европе поднялась выше $650 за тысячу кубометров. При этом поставки «Газпрома» по трубопроводу «Ямал — Европа» заметно снизились. Транзитные мощности у компании забронированы до конца сентября, а вот дальше — пока нет. Пытается ли «Газпром» таким образом повлиять на Европу в формировании экспортной стоимости сырья и что будет с ценами на рынке после запуска «Северного потока — 2» — в материале «Газеты.Ru».

В Европе цены на газ продолжают оставаться крайне высокими. Стоимость октябрьских фьючерсов на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник достигла отметки €53,6 евро за МВт⋅ч, или $659 за тысячу кубометров. Еще 19 августа, после заявлений о том, что «Газпром» прокачает по «Северному потоку — 2» 5,6 млрд кубометров газа до конца года, цена составляла около $495.

Поток газа по трубопроводу «Ямал — Европа» (идет из России в Германию через Белоруссию и Польшу) в сравнении с воскресеньем сократился в два раза, а по сравнению с уровнем рабочих дней на прошлой неделе — в полтора раза. При этом с октября уже начинается новый газовый год. До конца сентября у «Газпрома» пока действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода «Ямал — Европа», а вот дальше компания их пока не резервировала.

В управлении информации «Газпрома» на запрос «Газеты.Ru» ответили, что «заявки европейских потребителей, получающих газ по газопроводу «Ямал – Европа», выполняются в полном объеме».

Однако настоящим событием стали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил 6 сентября, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен в ближайшие несколько дней.

«Сейчас идет просто фронтальная атака на «Северный поток — 2», хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — сказал он.

Почему в Европе высокие цены на газ

На это повлияли несколько факторов, отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, это погодные факторы (была холодная зима, требовалась энергия), хранилища не были заполнены так, как в 2019-2020 годах, когда были опасения из-за возможного прекращения транзита через Украину. Кроме того, сейчас высокие цены на газ в Азии, туда сейчас преимущественно идут поставки СПГ.

Также, по мнению эксперта, Европа во многом стала заложником своего курса на ускоренный энергопереход, больше инвестиций шло в возобновляемые источники энергии.

Влияние оказывает и сама модель газового рынка с краткосрочными контрактами, которую отстаивали в Европе. «Оказалось, что биржа не всегда означает дешевую цену. Ну и теперь сами живут с тем, что построили», — отметил Митрахович.

Попытка повлиять через газ на Европу

Поведение «Газпрома» может быть связано как с готовностью его производственных мощностей, так и с попытками повлиять на рынок, рассказал «Газете.Ru» Станислав Митрахович. Он напомнил, что у «Газпрома» в начале августа произошла авария на заводе по подготовке конденсата, который находятся под Новым Уренгоем. Подробностей компания не раскрывает, и аналитики только строят предположения об ущербе по косвенным признакам. Например, есть версия, что во время аварии были получены значимые повреждения, которые не дают «Газпрому» возможности увеличить производство. Кроме того, прошлая зима была холодная не только в Европе, но и в России, и свои хранилища тоже нужно заполнять.

«Контракты-то «Газпром» выполняет, то есть предъявить ему по букве контрактов нечего. Все контракты исполняются. Но вот дополнительные заявки «Газпром» действительно не торопится удовлетворять», — отметил Митрахович.

По его словам, в предыдущие годы «Газпром» вел себя иначе, с большей готовностью отвечал на запросы. На этом фоне появились предположения, что «Газпром» пытается сознательно «подсушить» поставки газа в Европу, чтобы подтолкнуть ее к принятию нужного решения по «Северному потоку — 2», если не удается решить вопрос через европейское право.

«Газпром», на мой взгляд, решил действительно немножко «поприжать» поставки, чтобы создать элемент газового голода в небольших объемах», — сказал Станислав Митрахович. Однако он добавил, что это рискованный путь, поскольку можно дополнительно настроить против себя участников рынка. Еще один нюанс — сможет ли «Газпром» выполнить свои контракты зимой с учетом тех же аварийных ситуаций и необходимости заполнить хранилища.

Ситуация на газовом рынке сейчас не совсем понятная, заявил «Газете.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, «Газпром» использует газопровод «Ямал — Европа» в 2021 году довольно активно. Этот маршрут компании выгоден, при увеличении прокачки тариф там почти не меняется.

«Здесь возникает вопрос, что дело, может быть, не в «Газпроме»? Может быть, дело в покупателях?», — отметил эксперт.

По его оценке, европейские компании сейчас покупают только те объемы, которые тратят на текущее потребление, а в хранилища закачивают немного — компании боятся это делать на фоне высоких цен на газ.

Кроме того, «Газпром» сейчас ждет запуска «Северного потока — 2», и, возможно, например, поэтому компания не стала брать дополнительные объемы для прокачки газа через Украину на сентябрь, добавил Юшков.

«Наверное, все-таки он («Газпром». — «Газета.Ru») рассчитывает, что в сентябре уже запустит «Северный поток — 2» и все дополнительные объемы будет пускать не через Украину», — сказал он.

Позднее осенью «Газпром» может сильнее загрузить «Ямал — Европу», потому что это выгодный путь, и спрос в Европе может оказаться таким, что будут загружены оба газопровода, пояснил Игорь Юшков.

«Газпрому», конечно, выгодны высокие цены на газ, отметил в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель. Если компания увеличивает объемы добычи, то растут и затраты. А если поставлять те же самые законтрактованные объемы газа, не наращивая добычу, и цены растут, то компания только выигрывает. Эксперт добавил, что компания таким образом компенсирует потери, которые у нее возникли после введения санкций против «Северного потока — 2».

«Если рассматривать политическую подоплеку, то Европа с санкциями доиграется», — заявил Бессель.

Что будет после запуска «Северного потока – 2»

Вполне вероятно, что после запуска «Северного потока – 2» могут снизиться цены на газ, отметил Станислав Митрахович. «Газпром» в этом случае не будет увеличивать транзит через Украину, а вот по «Ямал — Европа» — может, если, например, Европа пойдет на уступки и снимет ограничения по антимонопольному праву в отношении «Северного потока — 2».

«Главная цель — постепенно заполнить «Северный поток — 2». Даже если все будет хорошо и все ограничения будут сняты, он все равно не сможет сразу работать на полную мощность», — отметил Митрахович. Он добавил, что на это уйдет около года.

По словам Валерия Бесселя, после запуска «Северного потока — 2» «Газпром» будет поставлять топлива ровно столько, сколько потребует Европа. Потребность в газе будет расти, в частности, из-за климатических изменений, из-за необходимости уйти от производственной зависимости от Китая. «Я думаю, что в Европе возобладают нормальные прагматические настроения», — заключил он.