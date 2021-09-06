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Аналитики оценили, как запуск «Северного потока - 2» скажется на акциях «Газпрома»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Запуск «Северного потока —2» однозначно станет позитивным фактором для акций «Газпрома», но в целом это событие нужно оценивать в первую очередь с позиции общего фона. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«В базовом сценарии в модели оценки бизнеса компании запуск уже по сути заложен. Но психологически, конечно же, это благоприятный фон. Точный прирост в день запуска никто не назовет — это «угадайка», нужно смотреть на все это шире», — говорит аналитик.

Вместе с тем Карпунин отмечает, что рост акций к уровню 400 рублей за единицу (сейчас ценные бумаги компании торгуются в районе 321 рубля) — вполне реальный сценарий, учитывая рост поставок газа на экспорт, роста цен на топливо и предстоящие рекордные дивиденды компании.

«Более того, цены на газ останутся относительно высокими еще и зимой 2022 года ввиду низких запасов», — сказал Карпунин.

С этим мнением согласился и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В беседе с «Газетой.Ru» он перечислил те же факторы, упомянув, что именно они уже заметно повлияли на котировки ценных бумаг «Газпрома» — в начале этого года они стоили по 212,71 за бумагу, и на сегодняшний день подорожали на 51,3%.

«В ближайшей перспективе запуск газопровода в Европу может вызвать резкий рост бумаг в район 350-370 рублей, но рост выше этого уровня пока вряд ли достижим. Это – перспектива одного-полутора лет, — предполагает Деев. — Кроме самого факта запуска СП-2 важное значение будут иметь объемы поставок в Европу, ведь до конца года газопровод поставит минимум сырья и часть запусков будут техническими».

Эксперт подчеркнул, что по мере выхода на максимальные объемы поставок в рамках Третьего энергопакета ЕС — то есть 27 млрд кубометров газа в год — возможен выход акций «Газпрома» на уровень около 400 рублей, но это может произойти только на горизонте одного года.

Ранее в понедельник оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что в Балтийском море была сварена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2». Теперь специалистам осталось состыковать секцию газопровода, идущую от берега Германии, с секцией, которая идет из вод Дании.

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