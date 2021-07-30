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Бизнес

Свинские условия: как российских экспортеров мяса отрежут от ЕС

Птицеводы из РФ не готовы проявлять «гуманное» отношение к индейкам

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ЕС намерен сделать условия содержания сельскохозяйственных животных более гуманными. Свиней, кур и индеек впредь нельзя будет содержать в тесноте и пичкать гормонами роста, а мясо, яйца, молоко, полученные в антигуманных условиях, перестанут допускать к продаже. Это требование распространят и на импорт. Российских животноводов, впрочем, эта проблема пока не затронет, уверены эксперты.

Министры сельского хозяйства Евросоюза призвали фермеров к созданию хотя бы минимальных стандартов для разведения индейки, сообщает издание Euractiv.com. Ежегодно более 190 млн этих птиц, названных «забытыми сельскохозяйственными животными», забивают в странах ЕС. Мясо индейки занимает третье место по востребованности в европейской гастрономии после курятины и свинины.

Несмотря на массовое использование индеек в обеспечении продовольственного рынка, в Европе до сих пор не существует законодательства, гарантирующего этой птице более-менее комфортные условия содержания, отмечает издание.

Таких норм не существует на уровне ЕС, но отдельные государства-члены, например, Австрия и Швеция, ранее ввели свои собственные стандарты выращивания животных.

Например, Германия, входящая в топ-5 стран-производителей мяса индейки в ЕС, уже отрегулировала условия содержания кур-несушек и бройлеров. «Теперь очередь за индейками — им также необходимо создать нормальные условия существования, основанные на научных исследованиях», — отметила государственный секретарь федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Беата Каш.

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Депутат Европарламента Сара Винер также возмутилась действующей практикой, когда разведение индейки сопровождается использованием большого количества антибиотиков и гормонов роста для экстремального увеличения объема мяса в области грудной клетки, и высокой плотностью посадки птиц в вольерах.

«Это невообразимо, и этому кошмару нет конца», — сказала евродепутат. 

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Заместитель постоянного представителя Италии в ЕС Микеле Куарони пошел еще дальше, заявив, что минимальные стандарты комфортного содержания должны выходить за рамки установления максимального уровня поголовья птиц на квадратный метр, и включать все методы, которые помогут сделать жизнь индеек более благополучной.

Ранее сообщалось, что ЕС готов заключить договор со странами-членами МЕРКОСУР, регулирующий нормы содержания сельхозживотных. Этого потребовали европейские фермеры, которые уже соблюдают «гуманные нормы». Они считают, что все поставщики мяса для потребителей в Европе, должны находиться в равных условиях ведения бизнеса. МЕРКОСУР называют таможенным союзом стран Латинской Америки — он включает практически всех основных поставщиков мяса в ЕС (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и другие, страны-наблюдатели — Мексика и Новая Зеландия).

Но кушать хочется всегда

Как пояснили «Газете.Ru» в Министерстве сельского хозяйства РФ, в настоящее время Россия имеет доступ на рынок ЕС по следующим видам продукции животноводства: мясу и субпродуктам домашней птицы, готовой мясной продукции, а также мясу оленей/оленине.

«Отечественные предприятия животноводства, ориентированные на внешние рынки, включая страны ЕС, соответствуют всем требованиям к содержанию животных, в том числе международным, — заявили в МСХ. — Российские экспортеры на постоянной основе отслеживают и учитывают изменения в требованиях к поставляемой продукции и проходят необходимую аккредитацию в надзорных органах».

Типичную для отечественного АПК позицию относительно европейских норм выразил в комментарии «Газете.Ru» глава крестьянского фермерского хозяйства и совладелец конного завода «Ермак» (Самарская область) Кирилл Ермоленко.

«Гуманное отношение к животным — это, конечно, хороший и правильный шаг, но кушать хочется каждый день. Во всем должна быть мера. Ведение дополнительный «гуманных методик» со стороны ЕС увеличит себестоимость производства мяса, что мы себе позволить не можем. В первую очередь нужно о человеке заботиться, а не о правах животных», — говорит Ермоленко.

Кроме того, он считает, что российским аграриям проще продолжать поставки мяса в такие страны, как Китай, ОАЭ, Вьетнам, Казахстан и Азербайджан, чем пробиваться на перенасыщенный рынок Европы.

«Пока ЕС будет вводить новые правила содержания, Азия будет больше и лучше кормить свое население традиционно полученным мясом, в итоге кто окажется в выигрыше? Тот, кто сохраняет гуманность или тот, кто будет сыт?» — иронизирует самарский фермер.

В ЕС горячо обсуждают нормы содержания индеек по той причине, что плотность их содержания на квадратный метр в вольерах действительно слишком высокая, считает доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. «А это не только не гуманно, но и опасно для здоровья и птицы, и человека», — говорит ученый.

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Но Россию новые нормы содержания не сильно затронут, считает эксперт. «Основным направлением российского экспорта мяса индейки в январе-мае 2021 года являлся Бенин, куда было направлено 1,7 тыс. тонн или 33,1% от общего объема экспорта. Второе место занимает Китай — 0,76 тыс. тонн (14,8%), на третьем — Украина с 13,1% от общего объема экспорта. В топ-10 стран-покупателей российской индейки — Конго, Белоруссия, ОАЭ, Габон, Либерия, Ангола, Гонконг (1,0%). Как видим, об экспорте в ЕС вопрос не стоит», — заключает Тимофеев.

Борьба за европейские ценности, к числу которых относится гуманное отношение к животным — это очень хорошо до тех пор, пока не превращается в инструмент манипуляций, отмечает политик и общественный деятель Яков Якубович.

«За всем этим — вполне прагматичная цель, а именно: закрыть свои рынки от «неправильного» мяса из «неправильных» стран с «жестоким» обращением к животным. И тем самым поддержать своих производителей, попутно заставив своих же потребителей заплатить подороже за особые условия содержания тех же индеек», — говорит Якубович.

Кроме потребительского рынка Европы есть еще необъятный Китай и соседние азиатские страны, в которые еще не проникли «отголоски идей зеленой активистки Греты Тумберг», отмечает эксперт.

«В конце концов, если отечественные животноводы не смогут поставлять продукцию в страны Европы и будут вынуждены все продавать на родине, тоже хорошо, наконец-то полакомимся индейкой по доступным ценам», — заключает Якубович.

Директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова говорит, что Евросоюз последовательно расширяет нормы «благополучной жизни» сельхозживотных и птиц. «Куры, свиньи, индейка, завтра будут утки, лошади… Всем улучшат условия выращивания и содержания. И это действительно вызов для российского бизнеса, ориентированного на экспорт, это дополнительные затраты, новые технологии, новые риски», — говорит Серова.

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Она считает, что российскому бизнесу и чиновникам следовало бы смириться с этой ситуацией и думать, как выживать в новых условиях. «А в России, обсуждая проблему гуманного отношения к животным, предпочитают кричать о дискриминации, о не допуске российских производителей на рынки ЕС и США. Поздно уже возмущаться. Принципиальные решения на уровне Еврокомиссии приняты. Более того, ЕС теперь пытается встраивать эти требования в импорт, выдвигает требование о «гуманном обращении к животным» к поставщикам мяса, молока, яиц, молока из стран-партнеров», — говорит Серова.

Российским чиновникам следует оперативно включить механизмы господдержки агро-экспортеров, если мы не хотим окончательно потерять рынок Европы, считает эксперт. «Нужны субсидии, нужна помощь в сертификации. Да, российский бизнес не очень-то пускают в ЕС, но требования гуманности к животным завтра осознают и Китай, и наши азиатские партнеры. А будут требовать от нас выполнения аналогичных норм, а мы не будем к этому готовы», — говорит Серова.

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