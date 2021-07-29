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Бизнес

«Холодильники забиты минтаем»: как действия Китая снижают цены на рыбу в Москве

В России минтай может стать на треть дешевле курицы

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Игорь Буймистров/ТАСС
Розничные цены на минтай в августе могут снизиться как минимум на 10%, прогнозирует Рыбный союз. Причина — затоваривание минтаем и начало лососевой путины. Следом может подешеветь и горбуша. Но произойдет это только если правительство сдержит обещание о субсидировании перевозок рыбы с Камчатки и Сахалина на «большую землю».

Сейчас в розничном звене в магазинах Московского региона стоимость мороженого минтая начинается в среднем от 120 рублей за килограмм. Например, «Минтай Aro замороженный без головы» в сети Metro стоит 133,57 рублей за 800 г. В этой же сети замороженное филе «Metro Chef» стоит уже 523,95 руб. за тот же вес.

«В ближайшее время мы увидим в центральном регионе избыточное предложение и снижение цен на эту рыбу на 10%», — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин «Газете.Ru».

По данным Рыбного союза, 1 килограмм минтая стоит сейчас 123-127 рублей, и если прогноз Панина сбудется, то

цены упадут до 111-115 рублей, что даже дешевле, чем килограмм курятины — по информации из ЕМИСС, в июне килограмм охлажденной и мороженой курицы в среднем по России стоил 166,07 рубля.

В своем ценовом прогнозе собеседник издания опирается на два аргумента. Во-первых, цены на минтай собьет намерение правительства просубсидировать перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральную часть России и в Московский регион — суммарно 100 тыс. тонн.

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Постановление правительства о субсидировании перевозок по железной дороге премьер Михаил Мишустин подписал 26 июля. Цель этой инициативы, как пояснял премьер, наладить поставки этой рыбы на крупные рынки сбыта (города-миллионники в европейской части РФ), сбить цены на минтай за счет снижения стоимости логистики и поддержать российских рыбаков и рыбопереработчиков.

Вторая причина, по которой цена на минтай, скорее всего, снизится — это затоваривание именно этим видом рыбы. Минтаевая путина началась в декабре прошлого года и закончилась в апреле текущего.

«Было выловлено порядка 1,5 млн тонн минтая. Это примерно на 200 тысяч тонн меньше обычного, но тем не менее возникли проблемы со сбытом даже этого объема. Холодильные установки на рыбзаводах забиты минтаем, он не распродается», — говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Сбыть выловленную рыбу не получается по той причине, что минтай, хотя и считается самой дешевой из белых рыб, все равно не выдерживает потребительскую конкуренцию с мясными продуктами.

«Если минтай подешевел бы вдвое от нынешней цены, до 60 рублей за килограмм, то его бы покупали малообеспеченные слои населения. Но столько минтай стоить сейчас не может. Даже оптовая цена на дальневосточных рыбзаводах составляет сейчас порядка 70-80 рублей, без накруток трейдеров и торговых сетей»,

— уточняет Фомин.

Китай подвел

Но все же главная причина, по которой ситуация с минтаем в этом сезоне стала беспрецедентной – позиция Китая, резко переставшего быть главным рынком сбыта для российских производителей этого вида рыбы.

«Ранее до пандемии Китай сметал, как пылесосом, весь вылов минтая. Сами китайцы минтай не едят, но перерабатывают его в филе и продают в ЕС, в США, в другие страны. Но так было до того, пока рабочая сила в Китае почти ничего не стоила», — поясняет Фомин.

В последние годы уровень жизни в Китае поднялся, зарплаты пошли в рост, и китайскому бизнесу стало просто не выгодно закупать и перерабатывать минтай — маржа стала очень низкой из-за значительно возросшей себестоимости переработанной рыбы (ведь зарплаты рабочих — одна из ключевых составляющих этого показателя).

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«И тогда китайцы придумали хитрость. Они отказались от закупок минтая у российских рыбаков под предлогом того, что на коробках с минтаем они, якобы, находят коронавирус», — излагает Фомин свою версию реального отказа КНР от импорта «российского» минтая. Напомним, что еще в феврале этого года, когда китайские покупатели уже перестали импортировать минтай из России, Александр Панин из Рыбсоюза заявлял, что

Росрыболовство вместе с Россельхознадзором пытались договориться с Китаем об упрощении доступа этой продукции на рынок КНР. Тогда он упоминал, что переговоры идут успешно, но, по всей видимости, затем они зашли в тупик.

В итоге та часть экспорта минтая, которая традиционно уходила в Китай, осела в холодильниках российских рыбзаводов. Эту рыбу – около 700 тысяч тонн в натуральном виде или примерно 300 тысяч тонн в виде филе – просто некуда девать.

«Приморский край забит белорыбицей (минтай, камбала), холодильники переполнены. Обычно, в прошлые года к этому времени, в июне-июле, минтай уже распродавали и освобождали холодильники под лососевую путину. Она уже началась, сейчас пошла горбуша с Камчатки, потом пойдет с Сахалина», — говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По его данным, сейчас в порты Приморья (для последующей отправки на «большую землю») везут морем 40-45 тысяч тонн лососевых. Это только первая партия, но и ее уже негде хранить. Из-за этого рыбопереработчики Приморья вынуждены арендовать холодильники в соседних регионах.

Как поясняют сами переработчики, лососевые виды рыб неизбежно будут вытеснять минтай из мест хранения. Дело в том, что на лососевых бизнес зарабатывает больше, чем на белой рыбе. Те же лосось, кижуч, нерка пользуются спросом у россиян, хотя и ценник на них выше.

Горбуша, судя по объявлениям в Приморье, стоит сейчас в самом начале путины примерно 400 рублей за килограмм. «Часть лосося уйдет на экспорт, в Японию, Корею, в ЕС, в тот же Китай (против поставок лососевых китайские власти не возражают), а часть хлынет на российский рынок», — уверен Мартынов.

Как в СССР не будет

Цены на минтай не упадут только в том случае, если Китай пересмотрит свою позицию и решит его снова закупать у российских рыбаков, солидарны в своей позиции представители отрасли. Так что если прежние торговые цепочки вдруг восстановятся, часть минтая уйдет на экспорт, то цены, как минимум, останутся на прежнем уровне. Дело в том, что

минтай можно хранить в замороженном виде до полутора лет и неспеша распродавать, хотя расходы на минусовые температуры, конечно, будут «подъедать» прибыль рыбаков.

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По мнению, председателя Рыбного союза Панина, рыба (особенно дикая) не может и никогда уже не будет совсем дешевой как во времена СССР. Тогда ее вылов по сути спонсировало государство, а сейчас российские рыбаки и переработчики, помимо всех традиционных налогов на бизнес, платят еще и 15%-ный налог за пользование водными биоресурсами. 

Но если стоимость минтая и лососевых в итоге все-таки снизится на радость потребителям, проблемы возникнут уже у самого бизнеса, предупреждает Мартынов. Аналогичной позиции придерживается и Фомин из Ассоциации производственных и торговых предприятий:

рыбохозяйственная отрасль, как и многие другие, закредитована и любое снижение доходов может довести до банкротства.

«Важно менять в целом государственный подход к рыбохозяйственному комплексу. Пора перейти от регулирования исключительно рыболовства и первичной переработки к комплексному выстраиванию отрасли, включающей в себя и логистику, и хранение, и по-настоящему глубокую переработку рыбы», — заключает глава Рыбного союза Панин.

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