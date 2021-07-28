СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд

Более половины технологий и материалов, применяемых при строительстве федеральных автодорог, не являются инновационными, хотя на эти цели «Росавтодор» и его партнеры получили 3,6 млрд рублей из госбюджета, выяснила Счетная палата РФ. Материалов проверки достаточно даже для уголовных статей, считают опрошенные «Газетой.Ru» юристы.

Счетная палата РФ проверила, как Минтранс и его подразделения применяют инновации при строительстве автодорог. Из отчетов «Росавтодора» следовало, например, что на автомобильных дорогах федерального значения «применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым». Но по итогам проверки выяснилось, что «Росавтодор» все-таки не стал очагом инноваций: аудитор СП РФ Валерий Богомолов выяснил, что более половины (168 единиц или 63,6%) технологий и материалов «по факту не являются новыми».

По его словам, Минтранс запустил в эксплуатацию реестр новых и наилучших технологий, материалов для применения в дорожных работах. «Список инноваций уже превышает тысячу, однако 97% из них не прошли необходимые экспертные согласования.

Многие из них на поверку оказались не такими уж и новыми. Например, в качестве инновационных технологий применялась разработанная еще советскими учеными укладка нетканого синтетического материала родом из 1977 года»

, — сообщил Богомолов.

Чем дороже асфальт, тем лучше

Претензии аудиторов касаются преимущественно Федерального дорожного агентства («Росавтодор») и государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). В период с 2014 по 2020 они получили 3,6 млрд рублей на фундаментальные и опытно-конструкторские работы. Но научные разработки в эти годы почти не велись, реально новых материалов или технологий создано не было, отметила СП.

«Среда, благоприятная для создания, совершенствования и последующего применения технологий и материалов, не сформирована»

, — отметили аудиторы Счетной палаты. А полученные из госбюджета миллиарды были потрачены «исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов».

В написании методичек чиновники «Росавтодора» и сотрудники госкомпании преуспели, но каждое из ведомств по сути создавало свои собственные стандарты, нередко — противоречивые.

«Требования к одному и тому же предмету технического регулирования, при этом зачастую содержали взаимоисключающие положения»

, — отметили аудиторы.

При этом взаимоисключающие нормативы не стали проблемой для дорожной отрасли по той простой причине, что отсутствовал мониторинг их применения, не проводилась и оценка эффективности внедрения новых стандартов.

«Из-за пробелов в нормативной документации законодательно не закреплены ключевые понятия: «новые технологии», «новые технологические решения» и «новые материалы», — отметили в СП. Не установлены были и критерии отнесения технологий и материалов к новым.

Оба ведомства пытались также разработать безопасные стандарты прокладки автодорог для Таможенного союза. Но пришли к выводу, что будет правомерно использовать «более дорогие асфальтобетоны, разработанные на основе американской системы суперпейв и европейской системы EN 13108-5».

Накопали на статью

В Минтрансе, «Росавтодоре» и в ГК «Автодор» с выводами Счетной палаты согласились. Замруководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов пообещал, что его ведомство проведет актуализацию и, если потребуется, отмену «всех ранее разработанных отраслевых дорожных методических документов».

Свой отчет аудиторы Счетной палаты направят для сведения в Госдуму и Совет Федерации. Между тем, по оценке юристов, материалов, выявленных Счетной палатой, вполне достаточно для передачи в правоохранительные органы для проведения проверки о наличии в действиях чиновников нескольких составов преступлений.

«Для борьбы с расходованием бюджетных средств имеются следующие статьи УК РФ: общая 160 (присвоение и растрата) и специальные: 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) и 285.2 (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов)», — сказал «Газете.Ru» партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов.

Если же имел место обман (как указано в отчете, в период 2018–2020 годов более 60% технологий и материалов, отнесенных к новым технологиям и материалам, по факту являлись не новыми), то для борьбы с этим явлением годится статья 159 (мошенничество). Также могут быть применены ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения) и 293 (халатность).

«Последняя из этих статей применяется в ситуации, когда чиновник, не предприняв необходимых мер для проверки «инноваций», дал разрешение на их финансирование»

, — уточняет Ушкалов.

Статья «за мошенничество», например, предполагает наказание лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, напоминает Ушкалов. Но

представители еще трех юридических организаций, к которым «Газета.Ru» обратилась за комментариями, пожелали остаться анонимными и отметили, что в данном случае, вероятнее всего, максимум, что светит отдельным лицам — административные статьи.

Как пояснили «Газете.Ru» в Счетной палате, материалы проверок могут передаваться в правоохранительные органы «при выявлении данных, указывающих на признаки составов преступлений».

Отметим, что в 2019-м с подачи Счетной палаты было возбуждено 25 уголовных дел и 52 административных. Сумма штрафов составила 400 тыс. руб. В прошлом году правоохранительными органами возбуждено 32 уголовных и 45 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на 7,6 млн рублей.