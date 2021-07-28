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Бизнес

СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд

Юристы рассказали, какие статьи УК грозят дорожным чиновникам после отчета Счетной палаты

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Более половины технологий и материалов, применяемых при строительстве федеральных автодорог, не являются инновационными, хотя на эти цели «Росавтодор» и его партнеры получили 3,6 млрд рублей из госбюджета, выяснила Счетная палата РФ. Материалов проверки достаточно даже для уголовных статей, считают опрошенные «Газетой.Ru» юристы.

Счетная палата РФ проверила, как Минтранс и его подразделения применяют инновации при строительстве автодорог. Из отчетов «Росавтодора» следовало, например, что на автомобильных дорогах федерального значения «применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым». Но по итогам проверки выяснилось, что «Росавтодор» все-таки не стал очагом инноваций: аудитор СП РФ Валерий Богомолов выяснил, что более половины (168 единиц или 63,6%) технологий и материалов «по факту не являются новыми».

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По его словам, Минтранс запустил в эксплуатацию реестр новых и наилучших технологий, материалов для применения в дорожных работах. «Список инноваций уже превышает тысячу, однако 97% из них не прошли необходимые экспертные согласования.

Многие из них на поверку оказались не такими уж и новыми. Например, в качестве инновационных технологий применялась разработанная еще советскими учеными укладка нетканого синтетического материала родом из 1977 года»

, — сообщил Богомолов.

Чем дороже асфальт, тем лучше

Претензии аудиторов касаются преимущественно Федерального дорожного агентства («Росавтодор») и государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). В период с 2014 по 2020 они получили 3,6 млрд рублей на фундаментальные и опытно-конструкторские работы. Но научные разработки в эти годы почти не велись, реально новых материалов или технологий создано не было, отметила СП.

«Среда, благоприятная для создания, совершенствования и последующего применения технологий и материалов, не сформирована»

, — отметили аудиторы Счетной палаты. А полученные из госбюджета миллиарды были потрачены «исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов».

В написании методичек чиновники «Росавтодора» и сотрудники госкомпании преуспели, но каждое из ведомств по сути создавало свои собственные стандарты, нередко — противоречивые.

«Требования к одному и тому же предмету технического регулирования, при этом зачастую содержали взаимоисключающие положения»

, — отметили аудиторы.

При этом взаимоисключающие нормативы не стали проблемой для дорожной отрасли по той простой причине, что отсутствовал мониторинг их применения, не проводилась и оценка эффективности внедрения новых стандартов.

«Из-за пробелов в нормативной документации законодательно не закреплены ключевые понятия: «новые технологии», «новые технологические решения» и «новые материалы», — отметили в СП. Не установлены были и критерии отнесения технологий и материалов к новым.

Оба ведомства пытались также разработать безопасные стандарты прокладки автодорог для Таможенного союза. Но пришли к выводу, что будет правомерно использовать «более дорогие асфальтобетоны, разработанные на основе американской системы суперпейв и европейской системы EN 13108-5».

Накопали на статью

В Минтрансе, «Росавтодоре» и в ГК «Автодор» с выводами Счетной палаты согласились. Замруководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов пообещал, что его ведомство проведет актуализацию и, если потребуется, отмену «всех ранее разработанных отраслевых дорожных методических документов».

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Свой отчет аудиторы Счетной палаты направят для сведения в Госдуму и Совет Федерации. Между тем, по оценке юристов, материалов, выявленных Счетной палатой, вполне достаточно для передачи в правоохранительные органы для проведения проверки о наличии в действиях чиновников нескольких составов преступлений.

«Для борьбы с расходованием бюджетных средств имеются следующие статьи УК РФ: общая 160 (присвоение и растрата) и специальные: 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) и 285.2 (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов)», — сказал «Газете.Ru» партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов.

Если же имел место обман (как указано в отчете, в период 2018–2020 годов более 60% технологий и материалов, отнесенных к новым технологиям и материалам, по факту являлись не новыми), то для борьбы с этим явлением годится статья 159 (мошенничество). Также могут быть применены ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения) и 293 (халатность).

«Последняя из этих статей применяется в ситуации, когда чиновник, не предприняв необходимых мер для проверки «инноваций», дал разрешение на их финансирование»

, — уточняет Ушкалов.

Статья «за мошенничество», например, предполагает наказание лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, напоминает Ушкалов. Но

представители еще трех юридических организаций, к которым «Газета.Ru» обратилась за комментариями, пожелали остаться анонимными и отметили, что в данном случае, вероятнее всего, максимум, что светит отдельным лицам — административные статьи.

Как пояснили «Газете.Ru» в Счетной палате, материалы проверок могут передаваться в правоохранительные органы «при выявлении данных, указывающих на признаки составов преступлений».

Отметим, что в 2019-м с подачи Счетной палаты было возбуждено 25 уголовных дел и 52 административных. Сумма штрафов составила 400 тыс. руб. В прошлом году правоохранительными органами возбуждено 32 уголовных и 45 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на 7,6 млн рублей.

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