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Бизнес

Пятилетний максимум: почему в России дорожают бананы

Цены на бананы подскочили в июне до максимума с 2016 года

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Владимир Песня/РИА «Новости»
Стоимость бананов в России подскочила в июне до максимума за последние пять лет, отмечают СМИ. Рекордные цены объясняются неурожаем в Эквадоре, активностью вулкана Сангай, а также проблемами на фоне пандемии. Есть и еще одна причина — колебание курса рубля. В Минэкономразвития при этом надеются, что инфляция выдохнется в этом месяце, и к августу цены начнут снижаться.

Бананы подорожали в полтора раза в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает в пятницу 16 июля РБК со ссылкой на данные Росстата и исследовательской компании IndexBox.

Цены на «вторую картошку» пошли в рост с февраля текущего года. В апреле они достигли отметки в 89,3 руб. за 1 кг, а в июне снизились до 84,1 руб., сообщает издание. При этом известно, что в июне, первом летнем месяце бананы традиционно дешевеют.

При этом стоимость в 84 рубля оказалась самым высоким значением как минимум с 2016 года, отмечает издание.

Россия входит в тройку крупнейших импортеров бананов после США и Китая. Бананы Россия импортирует из Коста-Рики, Гватемалы, Колумбии, Гондураса, Индии, Таиланда и Вьетнама. Но 96% всех поставок идет из Эквадора.

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30 июня 22:45

Цены на бананы бьют рекорды на фоне сбоев в цепочках поставок именно из этого южноамериканского государства — из-за неурожая в Эквадоре, активности местного вулкана Сангай и проблем на фоне пандемии. На рост стоимости бананов повлияло и колебание курса рубля к доллару.

От бананов до металлочерепицы

Рост потребительских цен в России в июне достиг показателя в 6,5% год к году, ускорившись по сравнению с 6% в мае, сообщал ранее Росстат. Драйверами инфляции стали как раз рост цен на фрукты и овощи, а также цены на бензин, лекарства, стройматериалы (древесно-стружечные плиты, доски, металлочерепица).

По сравнению с маем в июне больше всего из так называемого «борщевого набора» подорожали, по данным Росстата, свекла (+58,4%), морковь (+37%), картофель (+20,3%).

При этом в июне по сравнению с маем рост цен составил 0,69% — меньше, чем в мае к апрелю (0,74%). «Инфляция начинает выдыхаться», — комментировал министр экономического развития Максим Решетников. Он считает, что в июле будет «последний негатив», а в августе будет зафиксирована дефляция (снижение цен и рост стоимости самих денег).

Президенту Владимиру Путину во время прямой линии 30 июня пришлось отвечать на вопрос, почему в России овощи, например, морковь, стоят дороже эквадорских бананов. В своем видеобращении прямо из продуктового магазина Валентина из Липецкой области показала президенту ценники: бананы из Эквадора стоят 70 руб. за килограмм, что дешевле моркови даже из соседних областей (110 рублей). Неадекватно выросли цены и на картофель, на масло, пожаловалась жительница Липецка.

«Как так получилось, что у нас бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Цены у нас кто-то контролирует или они сами по себе устанавливаются?» — спросила россиянка.

Путин назвал несколько причин дороговизны продуктов. Он заявил, что мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет. «К сожалению, это общемировая тенденция, рост цен на продовольствие, так происходит везде», — сказал Путин.

18 июня FAO (продовольственное и сельскохозяйственное подразделение) ООН действительно указало на рост цен на продовольствие на мировом рынке. Рост цен затронул практически все основные продукты питания и продолжится и в этом и в следующем.

Не хватило своего урожая

Путин в этой связи напомнил, что правительство приняло несколько решений по сдерживанию цен, заключило соглашения между производителями и торговыми сетями, ввело повышенные вывозные пошлины, выделило субсидии аграриям.

Вторая причина из названных президентом — стране в этом году не хватило своих овощей. «У нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой, вот этого миллиона нам как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, из-за границы, из той же Белоруссии и Турции, где потеплее», — пояснил Путин, добавив, что необходимо решить проблему с логистикой овощной продукции.

«Овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме», — резюмировал тогда Путин.

Он выразил надежду, что цены снизятся с появлением нового урожая. Он рассчитывает, что в 2021 году удастся снизить инфляцию до 5%.

Российский рынок АПК является частью глобального рынка продуктов питания, поэтому изменения на нем нередко затрагивают рыночную конъюнктуру и на внутреннем рынке, уточнял управляющий партнер агентства Agro and food Communications Илья Березнюк.

По его данным, в прошлом году наша страна импортировала около 1,5 млн тонн бананов на $1,1 млрд. Эквадор, половину всего экспорта которого составляют именно бананы, может позволить себе демпинговать даже несмотря на подорожавшую морскую логистику, что видно и по ценникам в российских магазинах.

В Руспродсоюзе отмечали, что и бананы, и картофель, и морковь, и свекла, которые продаются в магазинах, контрактуются из разных стран. Иными словами, и бананы, и картошка — импортные.

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