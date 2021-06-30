Морковь против банана: когда отечественные овощи станут доступнее

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос зрительницы о росте цен на продукты. В своем видеобращении прямо из продуктового магазина Валентина из Липецкой области показала ценники: бананы из Эквадора стоят 70 рублей за килограмм, что дешевле моркови из соседних областей (110 рублей). Неадекватно выросли цены и на картофель, на масло, отметила жительница Липецка.

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Путин напомнил, что мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет.

«К сожалению, это общемировая тенденция, рост цен на продовольствие, так происходит везде», — сказал Путин. Он напомнил, что правительство приняло несколько решений по сдерживанию цен, заключило соглашения между производителями и торговыми сетями, ввело повышенные вывозные пошлины и субсидии производителям сельхозпродукции.

В этом году «нам своей продукции не хватило» сказал президент и выразил надежду, что в дальнейшем ее будет достаточно.

«Овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме», — резюмировал он.

Эквадор монопольно держит рынок

Российский рынок АПК является частью глобального рынка продуктов питания, поэтому серьезные изменения на нем всегда напрямую или косвенно будут затрагивать рыночную конъюнктуру и на внутреннем рынке, согласен с президентом управляющий партнер агентства Agro and food Communications Илья Березнюк.

Мировая тенденция Ранее 18 июня FAO (продовольственное и сельскохозяйственное подразделение) ООН действительно указало на рост цен на продовольствие на мировом рынке. Рост цен затронул практически все основные продукты питания и продолжится и в этом и следующем году.



Цены на еду достигли максимума с июля 2014 года, отметило FAO. Наибольший рост показало растительное масло. В марте его ценовой индекс увеличился на 8% и достиг рекордной отметки (2011 года), что не прошло незамеченным и для российского рынка. Значительно выросли цены на молочную и мясную продукцию (на 3,9% и 2,3% соответственно).



Сахар наоборот подешевел на 4%, тем не менее цены на него остаются на треть выше прошлогодних.

«Что касается бананов, то в прошлом году наша страна импортировала около 1,5 млн тонн бананов на $1,1 млрд. Это приблизительно составляет ежегодное потребление бананов в нашей стране. Бананы мы ввозим из Коста-Рики, Гватемалы, Колумбии, Гондураса, Индии, Таиланда и Вьетнама. Но 96% всех поставок идет из Эквадора», — говорит Березнюк.

По его словам Эквадор, половину всего экспорта которого составляют именно бананы, может позволить себе демпинговать даже несмотря на подорожавшую морскую логистику, что видно и по ценникам в российских магазинах.

В Руспродсоюзе сравнение импортных бананов с якобы отечественными овощами назвали ошибкой. «Сейчас и бананы, и картофель, и морковь, и свёкла, которые продаются в магазинах, контрактуются из разных стран. Иными словами, и бананы и картошка, на которые указала участница «прямой линии», скорее всего импортные», — заметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Березнюк из Agro and food также считает сравнение цены бананов и других фруктов с картофелем, томатами или той же морковью некорректным. «У них разная себестоимость хотя бы по причине разного климата и стоимости рабочей силы в разных странах», — говорит эксперт, добавляя, что цена «борщевого набора» значительно выросла в России из-за подорожавших удобрений (рост составил по некоторым видам удобрений 40%, и даже 400%).

Продержаться еще две недели

Кроме того, на цены сильно влияет самообеспеченность теми или иными продуктами в конкретной стране. Самообеспеченность, например, томатами в России на сегодняшний день составляет не более 55-60%. Импорт томатов в этом году прогнозируется примерно в 400 тыс. тонн, добавляет Березнюк.

«К этому нужно добавить и импортный посадочный материал. И перманентно возникающие проблемы с трудовой силой — мигрантами», — заключил он.

Востриков из Руспродсоюза отмечает, что в опте уже идет снижение цены на картофель. «В Южном федеральном округе увеличилось число производителей, приступивших к сбору урожая раннего картофеля, что привело к снижению отпускных цен в данном сегменте на овощебазах за счет увеличения предложения. В итоге в начале текущей недели продажи картофеля нового урожая велись в пределах 22-35 руб/кг», — говорит Востриков

При этом предложение импортного картофеля нового урожая снизилось, поскольку внутренней продукции стало больше. Представители оптовых компаний сочли нецелесообразным закупать большие и более дорогие партии импортной продукции, что отчасти привело к росту цен на картофель, отмечают эксперты.

Хуже всего ситуация обстоит с ценами на морковь. «Цены на морковь в опте пока растут. Поставки урожая ранней моркови пока малообъёмные, а спрос высокий. Таким образом, новый урожай поступает в продажу по 75-83 руб/кг. В тоже время основное предложение на рынке составляет прошлогодняя морковь, цены на нее растут ввиду повышенного спроса, а также существенного сокращения данного корнеплода, поскольку сезон реализации прошлогодней моркови уже подходит к завершению. Прошлогодняя морковь поступает в продажу по 58-70 руб/кг», — уточняет Востриков.

Ждать заметного снижения цен стоит примерно через две недели, считают эксперты. «Ежегодно в июле мы наблюдаем снижение цен на овощи «борщевого набора». В опте этот процесс уже начался, с увеличением предложения аналогичная ситуация произойдёт и в рознице, но с некоторой задержкой. Крупнейшие розничные сети имеют более высокие требования к калибровке и ровности корнеплодов и овощей, кроме того могут себе позволить импортировать напрямую из других стран в межсезонье и пока не распродадут остатки закупленного товара не переходят на закупки у российских производителей», — поясняет Востриков. Он добавил, что этим объясняется разница в ценах на овощебазах и входных ценах сетей, а следовательно и на прилавке.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников сомневается, что весной следующего года проблема с дорогой картошкой не повторится. «Площади под картофель с каждым годом снижаются, в личном подсобном хозяйстве его выращивают все меньше, а в товарном секторе собирают вот уже примерно пять последних лет в среднем 6-7 млн тонн картофеля. Этого не хватит», — предполагает Красильников.

Погода в этом сезоне тоже не способствует большому урожаю. Глава Картофельного союза говорит, что надежда только на то, что россияне, «накушавшись магазинного картофеля по цене заморских фруктов, все-таки увеличат посадки этого овоща в личных подсобных хозяйствах».

«Помимо недостаточных валовых сборов овощей в прошлом году, есть и другие проблемы, напрямую влияющие на стоимость «борщевого набора». Недостаток складских помещений, что не позволяет сохранить нужные объёмы овощей в течение зимы», — говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков уверен, что в этом году получится собрать картофеля на уровне среднегодовых значений последних лет. «Может быть, соберем даже немного выше среднегодовых значений, если не случится каких-то мега-катаклизмов погодных во второй половине года, — говорит Глушков. — Этого хватит, чтобы цены вернулись на уровень 2019 года, хотя инфляция, конечно, немного отыграет свое, все-таки выросли в цене ГСМ и удобрения»