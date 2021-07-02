Из роскошной в однокомнатную: в России впервые изъяли у банкрота единственное жилье

Суд в России впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота, пишет «Коммерсант». В итоге «роскошная» пятикомнатная квартира должника была выставлены на торги и продана, а взамен банкрот получил однокомнатную квартиру. Разбирательства по делу продолжались больше трех лет, а кредиторам удалось добиться своего, по всей видимости, акцентируя внимание на холостом положении должника.

Реклама

Как сообщает источник, в 2018 году Аркадий Поторочин задолжал 21,4 млн рублей и был признан банкротом. Мужчина обратился с просьбой исключить его пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 147,3 кв. м в Екатеринбурге из конкурсной массы, ссылаясь на то, что это его единственное жилье. Впоследствии Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону банкрота, но вскоре дело было направлено на пересмотр.

В свою очередь сотрудники служб кредитования обратили внимание на то, что Поторочин холост и не содержит на своем иждивении детей, и проголосовали за обмен квартиры должника на однокомнатную квартиру пятикратно меньшей площади (31,7 кв. м). Суды согласились, тем самым отклонив ходатайство банкрота о защите «роскошного жилья», отметив, что предлагаемая ему взамен квартира достаточна для удовлетворения «конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

Поторочин продолжил просить оставить ему пятикомнатную квартиру, обращая внимание, в частности, на то, что кредиторы, согласно позиции Верховного суда, не имеют права навязывать замещающее жилище банкроту. Тем не менее зимой 2021-го производство дела было прекращено, и 22 июня квартира Поторочина была продана с торгов ООО «Правознай» за 8,25 млн рублей при начальной цене 9,1 млн руб.

по теме

По словам юристов, это первый случай в России, когда у банкрота забирают его единственное жилье, предоставляя скромную замену.

Эксперты «Коммерсанта» указали, что дело Поторочина — пример, когда суды пытаются уйти от «неоправданно высокой» защиты должника, и не исключили, что после это дела последуют другие — со схожим итогом.

До апреля 2021 года у банкротов из числа физических лиц не могли забрать единственное жилье, однако Конституционный суд постановил, что выселение допустимо, если речь идет о дорогой недвижимости. Постановление было вынесено по факту рассмотрения жалобы гражданина Ивана Ревкова, одолжившего 20 лет назад своей знакомой 770 тыс. руб. Деньги она не вернула, Ревков обратился в суд, при этом за годы ожидания должница купила себе квартиру в Обнинске, а ее долг перед Ревковым был проиндексирован и дорос почти до 4 млн рублей. В 2019-м женщина прошла процедуру банкротства, в результате чего ее долг в размере 4,26 млн рублей (в том числе — 3,9 млн перед Ревковым) был списан. Ревков настаивал на продаже квартиры должницы, но суды ему отказали. Конституционный суд решил, что дело подлежит пересмотру.

При соблюдении ряда условий, а также в том случае, если жилье было получено в собственность со злоупотреблениями, изъятие возможно с предоставлением банкроту другой, менее дорогой жилплощади. Соответственно, разница от продажи и затрат на приобретение скромного жилья банкроту идет на погашение задолженности перед кредиторами.

В России в последние годы растет спрос физических лиц на процедуру банкротства. Как спрогнозировали в январе специалисты консалтинговой компании GRM для ТАСС, в 2021 году число заявлений может возрасти до 260 тыс., что на 65% больше, чем годом ранее. При этом в 2020-м, если сравнивать с 2019-м, признание физлиц банкротам увечилось почти на 64%.

Связана эта тенденция, как указывают эксперты, как с негативными последствиями пандемии, так и с признанием банкротства цивилизованным инструментом урегулирования неплатежеспособности должника.