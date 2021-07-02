В России впервые забрали единственное жилье у банкрота

Единственная квартира жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина, признанного банкротом, была продана ООО «Правознай» за 8,25 млн руб, это первый случай вынужденной продажи единственного жилья за долги при банкротстве, сообщает «Коммерсант».

В мае 2018 года Поторочин был признан банкротом, не имеющим возможность выплатить долги в размере 21,4 млн рублей. В стандартном порядке, Поторочин попросил исключить из конкурентной массы его имущества двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв. м как единственное жилье.

Его запрос был удовлетворен в июле 2018 года Арбитражным судом Свердловской области, однако после кассации имущественный спор с ООО «Правознай» был отправлен на пересмотр.

Кредиторы потребовали в феврале 2019 года замены пятикомнатной квартиры Поторочина на однокомнатную площадью 31,7 кв. м в том же Екатеринбурге на основании того, что Поторочин не имеет иждивенцев на содержании и не женат.

Ответчик, противодействуя требованию кредиторов заменить квартиру, ссылался на постановлению Конституционного суда от 14 мая 2012 года и позицию Верховного суда по делу Дмитрия Стружкина о том, что кредиторы не вправе навязать должнику замещающее жилье.

Тем не менее, финальная инстанция обязала Поторочина продать квартиру как «слишком роскошную» — такое определение на суде дали кредиторы.