Россиянам пояснили, кто берет по несколько ипотек в день

Несколько ипотек в день могут оформлять инвесторы с помощью брокеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нину Култышеву.

Подобным образом у участников сделки получается обойти ограничение на кредитование из-за долговой нагрузки.

До этого первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева рассказала, что соотечественники стали брать сразу несколько ипотек каждый день. В регуляторе отслеживают данную ситуацию.

Култышева обратила внимание, что это единичные случаи. Сделки по оформлению нескольких ипотечных кредитов в день проводят брокеры по заказу клиентов — инвесторов.

«Это делается, чтобы ежемесячный платеж не рассчитывался при андеррайтинге, так как при выдаче кредита информация отправляется в бюро кредитных историй (БКИ). Лазейка выгодна тем, что система не видит, что пять минут назад выдан кредит», — поделилась эксперт.

По ее словам, долговая нагрузка рассчитывается по старому кредиту. В итоге банк выдает одобрение на новую ссуду.

Озабоченность ЦБ объясняется риском роста потенциальных банкротов и плохих кредитов. Это может произойти, если оформлять по несколько ипотек каждый день станут чаще. Тем не менее Култышева убеждена, что подобная схема не окажется массовой.

Ранее стало известно, что ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых с 1 июля.