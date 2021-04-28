Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жилище должника в некоторых случаях

Конституционный суд (КС) России вынес решение, согласно которому в некоторых случаях единственное жилище должника может изыматься для уплаты долгов. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Решение было вынесено при расмотрении дела жителя Калужской области Ивана Ревкова, который более 20 лет назад взял деньги в долг у знакомой.

Женщина не смог добиться взыскания долга через суд. При этом с учетом индексации размер долга достиг четырех млн рублей, при этом знакомая приобрела квартиру площадью свыше 110 квадратов и признала себя банкротом.

Ревков требовал продать квартиру, но суды его иски отклонили на основании положений ГПК, запрещающих обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

Судьи завили, что запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь.

При этом нормы ГПК должны были изменить с тем, чтобы урегулировать «пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению».

Как констатировали в КС, за девять лет законодательство так и не было изменено, при этом судьи отметили необходимость его корректировки и постановили, что взаимосвязанные положения законодательства не противоречат Конституции.