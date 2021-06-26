«Есть конвенция Монтрё»: посол России оценил значение канала «Стамбул»

Прокладка нового судоходного канала «Стамбул» в обход Босфора не изменит международно-правовой режим, предусмотренный конвенцией Монтрё от 1936 года, приводит РИА «Новости» слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова.

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«Необходимо не поддаваться на разные спекуляции. Нужно понимать, что есть конвенция Монтрё», — пояснил дипломат.

Глава российского диппредставительства указал, что конвенция не только устанавливает порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, но и вводит ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, а также сроки пребывания их судов в акватории Черного моря.

«Это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией», — детализировал Ерхов.

При этом, он заявил, что не видел технической документации проекта, поскольку тендер на его строительство еще официально не объявлен.

Старт строительству канала «Стамбул» дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем 26 июня на торжественной церемонии, политик заложил фундамент моста в районе Башакшехир на северо-западной окраине Стамбула.

Он напомнил, что идея проекта вынашивалась еще 11 лет назад, но его реализация задерживалась из-за «внутренних и внешних трудностей» Турции, передает CNN Turk.

«Сегодня мы переворачиваем новую страницу в истории развития Турции. Канал «Стамбул» защитит историческую и культурную целостность Босфора, — сказал глава государства.

Гости, прибывшие на место проведения церемонии, были доставлены в зону на подготовленных шаттлах после прохождения всех кордонов безопасности.

На церемонии были вывешены плакаты с изображениями Эрдогана и основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

Канал «Стамбул», который будет реализован в границах Кючюкчекмедже, Авджилар, Башакшехир и Арнавуткёй, будет иметь длину 45 километров, ширину 275 метров и глубину 20,75 метра. То есть, по каналу смогут проходить нефтеналивные танкеры длиной до 275 метров и контейнеровозы длиной до 351 метра. Через канал будет построено шесть мостов.

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По проливу Босфор идет очень интенсивное движение судов всех классов и грузоподъемности как в северном, так и в южном и восточно-западном направлениях. В 1930-е годы через пролив ежегодно проходило в среднем три тысячи судов. В настоящее время — уже 45 тыс. судов.

Прогнозы показывают, что количество кораблей, которые пройдут через Босфор в 2050 году, достигнет 78 тысяч. При этом, по расчетам экспертов, безопасная пропускная способность пролива Босфор составляет 25 тысяч судов.

Строительство канала продлится шесть лет и будет стоить $15 млрд.

Турецкие власти указывают, что прохождение через Босфор каждого большого корабля представляет серьезную опасность для Стамбула. В случае аварии на каком-либо судне флора и фауна в Черном, Мраморном и Эгейском морях может оказаться под большой угрозой.

«Зоны отдыха и возобновляемые источники энергии слева от выхода из Черного моря также добавят «Стамбулу» ценности. Мы считаем, что спланированные по обеим сторонам канала жилые кварталы с населением 500 тысяч человек будет способствовать разряжению ситуации в центре Стамбула. Канал «Стамбул» будет реализован как самый экологически чистый проект не только в Турции, но и в мире», — анонсировал проект президент страны.

Как указал на церемонии открытия министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, нынешний маршрут был выбран из пяти различных альтернатив как наиболее разумный и эффективный — движение судов по «Стамбулу» «будет в 13 раз безопаснее», чем по проливу Босфор.

В работе над расчетами приняли участие 234 специалиста из 11 различных университетов.

Канал «Стамбул» не будет подпадать под конвенцию Монтрё, заявлял Эрдоган в апреле нынешнего года на встрече с молодежью в Национальной библиотеке.

«Канал «Стамбул», не имеет никакого отношения к [конвенции] Монтрё. Стамбул станет еще богаче [после завершения проекта], а Босфор получит серьезное облегчение с точки зрения защиты окружающей среды», — добавил глава государства.

Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.

Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. В случае участия Турции в войне, а также если Анкара посчитает, что стране непосредственно угрожает нападение, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

Статья 2 конвенции гласит: «В мирное время торговые суда пользуются полной свободой прохода и плавания в проливах днем и ночью под любым флагом с любым видом груза».