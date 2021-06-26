Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии начала строительства канала «Стамбул» в обход Босфора. Об этом сообщает CNN Turk.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции», — заявил глава государства.

В ходе церемонии было положено начало строительства одного из шести мостов через будущий канал.

Впервые Эрдоган рассказал об идее создания «Стамбула» в 2011 году. В дальнейшем он называл этот проект самым крупным в истории Турции. Предполагается, что данный канал позволит разгрузить Босфор от большого количества водного транспорта.

В апреле текущего года глава Турции заявил, что на проектируемый канал не будет распространяться конвенция Монтре, дающая торговым судам всех стран право на свободный проход через турецкие черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.