Посол России отреагировал на начало строительства канала «Стамбул»

Появление нового канала «Стамбул» в обход Босфора не изменит международно-правовой режим, установленный конвенцией Монтре 1936-го года, сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, на данный момент тендер на строительство нового канала официально не объявлен и технические детали проекта неизвестны, из-за чего давать комментарии по этой теме трудно.

«В то же время необходимо не поддаваться на разные спекуляции. Нужно понимать, что есть конвенция Монтре», – заявил дипломат.

Посол напомнил, что конвенция не только регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, но и устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, а также сроки пребывания таких судов в акватории Черного моря.

«Это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией», – подчеркнул Ерхов.

26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул». Впервые об идее создания канала турецкий лидер сообщил в 2011 году. В дальнейшем он называл этот проект самым крупным в истории Турции. Предполагается, что данный канал позволит разгрузить Босфор от большого количества водного транспорта.

В апреле текущего года глава Турции заявил, что на проектируемый канал не будет распространяться конвенция Монтре, дающая торговым судам всех стран право на свободный проход через турецкие черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.