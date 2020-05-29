Торг уместен: Армения и Белоруссия пытаются сбить цены на газ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян предложил России изменить формулу образования цены на газ на границе. Точнее, перейти от действующей сейчас фиксированной цены к рыночным механизмам ценообразования.

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В опубликованном в пятницу, 29 мая, интервью EADaily вице-премьер сообщил, что члены Евразийского союза, включая Армению, «имеют легитимное право» пользоваться единым тарифом для всех пяти стран-членов ЕАЭС. «По сути, мы говорим о торговле газом. Россия фактически говорит, что данная модель может действовать для четырех государств, но не для пяти», — считает вице-премьер.

Уже многие годы тариф для Армении устанавливается двусторонним договором между странами. Фактически по цене на газ принимаются политические решения, имеющие мало общего с экономикой.

Четыре свободы, не считая трубы

Так быть не должно, заявил армянский вице-премьер, приводя три аргумента в обоснование своей позиции.

«Логика Евразийского экономического союза, логика четырех основных свобод (перемещение капитала, услуг, рабочей силы и товаров), логика свободной торговли говорит о том, что единство должно быть для всех пяти участников», — считает Григорян.

Второй аргумент — с Европой «Газпром» действует в рамках рыночных механизмов и газ туда в настоящее время поставляется по цене вдвое ниже, чем в Армению. Конкретных цен он не назвал.

Третий аргумент — механизм ценообразования должен быть прозрачным, понятным инвестору и, в идеале, не зависеть от закулисных переговоров политиков. Вице-премьер напомнил в этой связи, что «цены на газ влияют и на стоимость электроэнергии. У нас порядка 30 — 35% генерации приходится на газ».

Пролонгация газовых контрактов с членами Евразийского союза обсуждалась 19 мая на заседании с участием глав государств. Газовые контракты — часть обсуждаемой сейчас интеграционной стратегии Союза до 2025 года. В итоге лидеры пяти государств стратегию одобрили, но не приняли, а отправили на доработку. Это было связано как раз с расхождением о том, какой должна быть логика формирования тарифов на газ внутри ЕАЭС.

Союз да не тот

На заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин сказал, что единый тариф на транспортировку и транзит газа возможен, но при наличии единого бюджета, единой системы налогообложения. «Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем», — подчеркнул Путин.

Иными словами, Россия настаивает на том, что сначала интеграция, а уж потом общие для стран-членов Союза условия по газу. Несмотря на исчерпывающий ответ российского президента члены ЕАЭС не прекращают попыток сбить цену на газ.

Кроме Армении Белоруссия в очередной раз поставила вопрос о снижении цены на газ 14 мая и в пятницу 29 мая получила ответ от «Газпрома». Российский газовый монополист сообщил о готовности начать переговоры с Белоруссией после погашения ею долга за газ.

Размер недоимки — $165,57 млн, сообщил ТАСС председатель правления холдинга Алексей Миллер.

В ответ белорусское Минэнерго заявило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, а споры ведутся «относительно его стоимости с учетом калорийности сырья».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно поднимал проблему снижения цен на природный российский газ, поступающий в республику. Такие аргументы, как пандемия и кризисное состояние белорусской экономики, тоже были задействованы. Как и аргумент по поводу пониженной цены для Европы, для немцев, австрийцев.

В Евросоюз «Газпром» продает природный газ по $65 - $68, в то время как для Белоруссии — за $127.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но, если соглашение подписано, оно должно исполняться.

Рано жаловаться

На запрос «Газеты.Ru» по поводу перспектив ценообразования на газ для Армении спикер «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев. Но источник, знакомый с ситуаций, пояснил, что «почему-то Армения не ставила вопрос о повышении цены на газ, когда цены на нефть были высокими и цены на газ для европейских потребителей соответственно были выше».

Для этой страны газ многие годы действительно был дешевле, чем в Европе комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «А теперь в Армении жалуются, что в Европе дешевле», — иронизирует Юшков.

Также источник «Газеты.Ru» сообщил, что в этом году стоимость газа для Армении, в соответствии с двусторонним договором, скорее всего, останется прежней.

«А сколько будет стоить тысяча кубов в следующем году… Пока эту тему обсуждать рано. Но маловероятно, что «Газпром» перейдет в расчетах стоимости на формулу, привязанную к стоимости барреля. Сохранится фиксированный формат», — говорит компетентный источник.

Тем не менее сейчас для партнеров России по Евразийскому экономическому союзу наступило удобное время для серьезного апгрейда действующих межправительственных договоров, считает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

«У наших сателлитов, бывших советских республик, в том числе у Армении, Белоруссии, Казахстана появился дополнительный аргумент в споре с Москвой: кризис и пандемия ударили по экономике, дайте-ка нам пониженные цены», — говорит Макаркин.

Но на этот аргумент у России и того же «Газпрома» может быть не менее весомое возражение: кризис ударил по всем, всем сейчас тяжело. Он считает, что у Армении нет сильной позиции в споре с Россией по цене на газ. На территории Армении расположена российская военная база, это сдерживающий фактор для соседей Армении — Турции и Азербайджана — в территориальном споре за Карабах.

«Армянская элита хотела бы дистанцироваться от России, но приходится вести себя осторожно, чтобы не остаться в изоляции, не быть зажатой недружественными соседями», — говорит Макаркин.

Шансов выйти в переговорах с Москвой на прозрачные и рыночные цены на газ гораздо выше у Белоруссии, чем у Армении, заключает эксперт. Макаркин считает, что Москва не идет на уступки Минску по причине грядущих в августе президентских выборов. «Лукашенко в последнее время демонстрирует свою независимость. Пытается дружить с Западом, подрывает российское эмбарго на санкции ЕС и США. И теперь идет на выборы под флагом белорусской самостийности», — отмечает эксперт.

К тому же Макаркин предлагает не забывать, что цены на нефть нестабильны. Сегодня они обвалились, завтра снова резко вырастут и потянут за собой цены на газ. «На этом обожглась Украина времен премьера и «газовой принцессы» Юлии Тимошенко заключившей, как ей казалось, выгодный контракт с Россией в период относительно низких цен на нефть. Но баррель вдруг подорожал и газовый договор оказался кабальным», — напоминает эксперт.

С другой стороны, на фоне пандемии и экономического спада роль «газовой дубины», которой Россия якобы угрожает своим деловым партнерам, тоже не выглядит убедительно, считает Макаркин. Партнеры по Евразийскому союзу, а также Грузия, Болгария и ряд других стран Восточной Европы в усиленном порядке ищут альтернативу российскому природному газу. И находят — в Норвегии, Турции, Саудовской Аравии, Иране, США. А также инвестируют в альтернативную энергетику. Пока что эти усилия дорого обходятся для бюджета, но процесс ухода от монополизма «Газпрома» уже необратим.