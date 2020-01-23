Главный по пенсиям: Топилин возглавил ПФР

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

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Максим Топилин возглавлял Министерство труда и социальной защиты на протяжении восьми лет. 15 января после отставки правительства чиновник стал исполняющим обязанности главы Минтруда. В новом кабинете его сменил Антон Котяков (бывший замминистра финансов).

Ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов. Он занимал этот пост с июля 2008 года.

Мишустин провел еще ряд перестановок, так бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство. Владимир Уйба, руководивший этим ведомством, назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Уход Топилина связывают с критикой президента Владимира Путина по поводу неудовлетворительных темпов реализации нацпроектов и снижения благосостояния россиян. Несмотря на то, что она была адресована всему правительству, свое место потерял именно министр труда.

Новый глава ПФР окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономист» в 1988 году. После окончания института работал в НИИ труда, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего сектором. Затем работал в аппарате правительства, занимаясь вопросами труда и соцзащиты. С 2001 по 2004 годы занимал должность заместителя министра труда и социального развития, затем еще четыре года возглавлял Роструд.

В 2008 году министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова пригласила Максима Топилина на должность своего заместителя, а в 2012 году он занял пост министра труда.

При нем произошла пенсионная реформа, вызвавшая недовольство граждан. В рамках реформы в России планируется постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Началась реформа с 2019 года.

Ранее президент Путин подписал указы о новом правительстве, которое будет работать под руководством Михаила Мишустина. В него не вошли пять вице-премьеров и 10 министров, которые ранее работали в кабинете Дмитрия Медведева.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — заявил Путин.

Так, правительство покинули вице-премьеры Дмитрий Козак, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Максим Акимов, Ольга Голодец. Из министров в новый состав не вошли Максим Орешкин (Минэкономразвития), Владимир Мединский (Минкультуры), Вероника Скворцова (Минздрав), Максим Топилин (Минтруд), Александр Коновалов (Минюст), Павел Колобков (Минспорта), Михаил Котюков (Минобрнауки), Ольга Васильева (Минпросвещения), Константин Носков (Минкомсвязи), а также глава Минкавказа Сергей Чеботарев – ведомство решено упразднить.

Вместе с тем более половины министров сохранили свои посты: главой МИД остался Сергей Лавров, Минобороны — Сергей Шойгу, Минстроя — Владимир Якушев, Минэнерго — Александр Новак, МВД — Владимир Колокольцев, Минприроды — Дмитрий Кобылкин, Минпромторга — Денис Мантуров, Минфином продолжит руководить Антон Силуанов, Евгений Дитрих по-прежнему министр транспорта, Дмитрий Патрушев сохранил пост в качестве главы Минсельхоза, как и руководитель МЧС Евгений Зиничев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Минкульт возглавила бывшая глава департамента кино ведомства Ольга Любимова. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов занял пост министра просвещения. Депутат Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования России.

Новым главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев из «Ростелекома».

Кресло министра экономического развития России перешло от Максима Орешкина к экс-главе Пермского края Максиму Решетникову.

Министром спорта РФ стал бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта молодежи и туризма Олег Матыцин.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ.

Министром юстиции РФ вместо Александра Коновалова стал Константин Чуйченко, ранее занимавший должность вице-премьера.

Ранее бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

В своем послании к Федеральному собранию президент предложил ряд «фундаментальных» изменений в Конституцию, отмечал Медведев.

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — говорил бывший глава кабмина.

16 января Путин подписал указ о создании должности зампреда Совбеза и назначил на нее Дмитрия Медведева.