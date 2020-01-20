От Ленина до Трампа: кого и зачем собирает Давос

В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум. Здесь соберутся те, кто, как считается, вершит судьбы мира. А это в первую очередь чиновники самого высокого уровня — 3 тысячи человек из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Еще примерно 1,7 тысячи — бизнесмены из рейтинга Forbes, эксперты, общественные деятели, журналисты.

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Подтвердили свое участие в форуме большинство лиц первой величины: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Эквадора Ленин Морено, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава МВФ Кристалина Георгиева, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Планировал поездку в Давос и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, но отказался, заявив, что есть дела поважнее — «реализация приоритетов британского народа».

Сам не поехал и министрам своим посещать Давос запретил. Главными ньюсмейкерами на форуме будут президент США Дональд Трамп и — по другую сторону баррикад — экоактивистка Грета Тунберг. На это указал основатель форума Клаус Шваб в недавнем интервью.

Шваб заявил, что ему важна позиция и Трампа, и Тунберг, а тема экологии «будет на этот раз превалировать в повестке дня».

Тунберг уже пригрозила призвать президентов и премьеров отказаться от экономической модели, основанной на использовании ископаемого топлива. В группе поддержки у шведки — Фион Феррейра. Он тоже знаменитость. Изобрел способ удаления микропластика из воды с использованием феррожидкости. В общем, Трампу на форуме не позавидуешь.

Капитализм заинтересованных сторон

Хотя тема форума, на самом деле, сформулирована не так уж однозначно. Работая над повесткой, организаторы решили, что пора обсудить и внедрить систему stakeholder capitalism — капитализма заинтересованных сторон.

Смысл этого термина в переводе на общедоступный означает вот что: капитализм в нынешнем виде представляет угрозу для устойчивого развития общества. Извлечение прибыли любой ценой нужно поставить вне закона.

Разумеется, эти призывы звучат уже не первое десятилетие, но сейчас, когда планета стоит на грани экологической катастрофы и исчерпания ресурсов, нужны иные ориентиры. А также инструменты давления общества на бизнес и власть. Чтобы «акулы бизнеса» ставили перед собой задачу максимизации благосостояния людей и устойчивого развития мира.

Например, уровень ВВП «заинтересованный капиталист» должен заменить на альтернативный показатель — средний доход на душу населения.

Эксперты Всемирного банка уже готовы предложить такой подход главам государств и бизнесу. Что из этого получится, увидим. Но интерес к форуму огромный. Так было, кстати, не всегда. После 2008 года ВЭФ часто называли «ярмаркой тщеславия» и «пустой говорильней», поскольку питали несбыточные надежды. На то, что лучшие умы человечества соберутся в горах, покатаются на лыжах и заодно найдут выход из глобального кризиса.

Выход так и не нашли. Более того, в преддверии форума МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП. В этом году он составит 3,3%. Даже для США прогноз снижен до 2%. В странах еврозоны все совсем плохо — 1,3%. Обсуждать способы ускорить рост будут в 50-й раз — именно столько лет прошло с даты первого форума.

Миссия выполнима, если она секретная

Российскую делегацию в Давосе возглавил врио министра экономического развития Максим Орешкин. Кстати, это косвенно подтверждает, что он останется в кадровой обойме правительства или Кремля.

Поскольку, как пояснял «Газете.Ru» источник в правительстве, ездить на форумы за счет бюджета не принято. По этой причине авиабилеты и номера в отелях в Швейцарию оплачиваются заранее, по возвратной схеме.

Министр планирует быть на форуме 22-24 января. Будет встречаться с коллегами из Франции, Турции, Швейцарии и еврокомиссаром по торговле.

Но это неподтвержденная информация. С недавних пор поездка российских чиновников перестала быть почетной миссией. Более того, стала едва ли не секретной. Это случилось после присоединения Крыма к России и введения санкций, секторальных и персональных. В итоге чиновничьи десанты на форум проходят как вылазка в тыл врага. Поездка и повестка — большой секрет.

В «Русском доме» в Давосе «Газете.Ru» сообщили, что предоставят информацию о членах российской делегации только по письменному запросу и при условии, что «вы не передадите ее третьим лицам до окончания работы форума».

В 2018-м в Давосе были 67 чиновников и бизнесменов из России, в прошлом году — 50. Сколько в этот раз — секрет.

Не только количество, но и уровень представительства российской делегации в Давосе падает с каждым годом. В былые времена Давос посещали Владимир Путин (в 2009-м) и Дмитрий Медведев, причем последний — неоднократно.

Справедливости ради стоит уточнить, что организаторы ВЭФ тоже внесли вклад в охлаждение отношений с Россией. Они заявляли о нежелательности присутствия в Давосе российских бизнесменов, попавших под санкции США. Фактически это был удар по репутации форума, считающегося независимой от политической конъюнктуры площадкой. Позднее Давос, впрочем, дал задний ход, были извинения.

Кибербезопасность и цифровая трансформация личности

В этом году подтвердили участие в форуме его завсегдатаи — глава ВТБ Андрей Костин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Российский миллиардер Олег Дерипаска тоже прибудет в Давос. В прошлом году он раздумал ехать в Швейцарию, улетел на Байкал.

Также ожидается участие в форуме президента Татарстана Рустама Минниханова, главы «Росгеологии» Сергея Горькова, ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова, управляющего партнера по странам СНГ компании EY Александра Ивлева, управляющего директора «СИБУРа» Алексея Козлова, заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Дергуновой.

Радио- и телеведущая Фекла Толстая будет модерировать дискуссию на безнадежную тему: способна ли культура быть драйвером восстановления уважительных отношений России и Запада.

Во вторник, 22 января, в «Русском доме» пройдет сессия «Неравенство как барьер экономического роста». Участники обсудят проблему неравного распределения доходов между различными группами населения, доступность к базовым социальным благам, таким как здравоохранение, образование и жилье, а также влияние неравенства на работу социальных лифтов. То есть вполне в духе организаторов форума.

23 января на площадке «Русского дома» состоится сессия «Квантовые вызовы будущего».

Сбербанк проведет воркшоп по теме кибербезопасности (21 января), а 23 января — традиционный деловой завтрак с участием российских и зарубежных партнеров и экспертов.

В прошлом году на завтраке дискутировали тему деглобализации. Аплодисменты сорвал Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано». Он отметил, что «деглобализация — это удар по миллионам людей». Но самое страшное не это. Более глубинное явление — мировой кризис либерализма.

В этом году тема делового завтрака — «Personal Transformation in the digital era» (Личная трансформация в цифровую эпоху).

Наконец, в Давосе состоится пресс-конференция главы Сбербанка Германа Грефа по поводу открытия в России Центра четвертой промышленной революции. Они действуют под эгидой ВЭФ в четырех странах — США, Китае, Индии и Японии. Теперь будет и в России.