«Газпром» заплатит: о чем договорились Россия и Украина

Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Накануне в Минске состоялись российско-украинские переговоры по газовому вопросу. В результате Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и урегулированию взаимных претензий.

«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», — цитирует Миллера «Интерфакс».

Таким образом, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению арбитража. В то время как Киев откажется от всех судебных претензий, по которым нет решений.

По словам главы компании, все судебные разбирательства должны быть урегулированы до 29 декабря. В этот же срок «Газпром» выплатит в пользу «Нафтогаза» почти $3 млрд.

Арбитры еще в феврале 2018 года частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. После нескольких раундов переговоров, российская компания осталась должна Киеву примерно $2,6 млрд и проценты.

Урегулирование претензий – лишь часть подписанного пакетного соглашения. Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил Миллер. В 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров, сообщил глава компании. В рамках соглашения с украинским правительством предполагается, что российская компания перекачает через Украину за пять лет 225 млрд куб. м газа.

К тому же будут подписаны межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» и транспортное соглашение с «Нафтогазом». Договоренность позволит забронировать мощности ГТС Украины.

«Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — пояснил Миллер.

Тем временем вопрос поставок газа на территорию Украины остается неразрешенным. Текущий 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Новое соглашение по-прежнему не подписано.

По словам Миллера, российская компания и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе немецкого газового хаба NCG.

«При условии выполнения в полном объеме договоренностей… стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок», — говорится в протоколе по итогам встречи сторон в Минске.

В четверг 19 декабря тема украинского транзита обсуждалась и во время так называемой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он ответил на вопрос украинского журналиста: «Будет ли газовая война?» Российский лидер пояснил, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину.

При этом украинский маршрут не самый выгодный. «Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть «Северный поток — 2»), и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — обратил внимание глава государства.

По словам президента, Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой 25%. Благодаря этой скидке Киев мог бы снизить стоимость газа для своих потребителей, а не повышать ее с 1 января 2020 года. Президент РФ заметил, что средняя стоимость газа для всех потребителей на Украине превысит в новом году $300 за тысячу кубометров.

Новый украинско-российский протокол содержит положения о возможных скидках для Киева при поставках газа. Однако их размер будет зависеть от объемов закупки.