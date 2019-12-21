«Газпром» заплатит: о чем договорились Россия и Украина

Миллер рассказал о новом газовом соглашении с Украиной

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет. При этом украинская компания выступит агентом «Газпрома» при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Всего за этот период российская компания перекачает через Украину 225 млрд кубометров газа. Кроме того, стороны полностью урегулируют претензии в судах, а «Газпром» выплатит почти $3 млрд «Нафтогазу».

Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Накануне в Минске состоялись российско-украинские переговоры по газовому вопросу. В результате Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и урегулированию взаимных претензий.
«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», — цитирует Миллера «Интерфакс».

Таким образом, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению арбитража. В то время как Киев откажется от всех судебных претензий, по которым нет решений.

По словам главы компании, все судебные разбирательства должны быть урегулированы до 29 декабря. В этот же срок «Газпром» выплатит в пользу «Нафтогаза» почти $3 млрд.

Арбитры еще в феврале 2018 года частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. После нескольких раундов переговоров, российская компания осталась должна Киеву примерно $2,6 млрд и проценты.

Урегулирование претензий – лишь часть подписанного пакетного соглашения. Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил Миллер. В 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров, сообщил глава компании. В рамках соглашения с украинским правительством предполагается, что российская компания перекачает через Украину за пять лет 225 млрд куб. м газа.

К тому же будут подписаны межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» и транспортное соглашение с «Нафтогазом». Договоренность позволит забронировать мощности ГТС Украины.

«Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — пояснил Миллер.

Тем временем вопрос поставок газа на территорию Украины остается неразрешенным. Текущий 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Новое соглашение по-прежнему не подписано.

По словам Миллера, российская компания и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе немецкого газового хаба NCG.

«При условии выполнения в полном объеме договоренностей… стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок», — говорится в протоколе по итогам встречи сторон в Минске.

В четверг 19 декабря тема украинского транзита обсуждалась и во время так называемой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он ответил на вопрос украинского журналиста: «Будет ли газовая война?» Российский лидер пояснил, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину.

При этом украинский маршрут не самый выгодный. «Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть «Северный поток — 2»), и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — обратил внимание глава государства.

По словам президента, Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой 25%. Благодаря этой скидке Киев мог бы снизить стоимость газа для своих потребителей, а не повышать ее с 1 января 2020 года. Президент РФ заметил, что средняя стоимость газа для всех потребителей на Украине превысит в новом году $300 за тысячу кубометров.

Новый украинско-российский протокол содержит положения о возможных скидках для Киева при поставках газа. Однако их размер будет зависеть от объемов закупки.