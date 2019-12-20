5 лет транзита: Россия и Украина договорились

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА «Новости».

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«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — сообщил представитель российского газового монополиста.

Переговоры проходили примерно 7 часов за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса «Сябры» в 20 км от Минска.

В офисе президента Украины уточнили, что представители ЕК, Украины и России достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий. Официально об итогах доложат 21 декабря.

Судебных разборок больше не будет

Между тем стало известно, что в Минске к переговорам главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики России Александра Новака присоединился вице-премьер Дмитрий Козак. Он раскрыл некоторые детали.

Срок нового контракта по газу — пять лет, уточнил Козак.

Подписание контракта ожидается до Нового года. И наконец, вице-премьер сообщил, что «Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, судебных исков и споров больше не будет».

При этом ранее стало известно, что 20 декабря в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина, первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. «Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета [Украины] получала до $3 млрд от транзита [российского газа], в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов», — процитировал ТАСС Медведчука.

Он добавил, что в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, повторить такой же объем «сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины».

Пакетное соглашение

Частью контракта по газу может стать выплата «Газпромом» долга Киеву в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, ведущей переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

«Газпром» по решению Стокгольмского арбитража должен выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, включая штрафы и пени. Но российская компания подала апелляцию на это решение, слушания по делу запланированы на февраль 2020 года.

В Киеве уже подтвердили договоренность о выплате долга «Газпромом». Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского.

В четверг 19 декабря тема украинского транзита обсуждалась и во время так называемой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он ответил на вопрос украинского журналиста, «будет ли газовая война»? Российский лидер пояснил, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину.

При этом украинский маршрут не самый выгодный. «Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть «Северный поток — 2»), и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — обратил внимание глава государства.

Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой 25%, как и было обещано ранее, добавил Путин.

Благодаря этой скидке Киев мог бы снизить стоимость газа для своих потребителей, а не повышать ее с 1 января 2020 года. Президент РФ заметил, что средняя стоимость газа для всех потребителей на Украине превысит в новом году $300 за тысячу кубометров.

Также Путин напомнил о предложении Москвы обнулить взаимные претензии, связанные с подписанием нового контракта. Сейчас есть долг Украины на $3 млрд и есть решение суда о долге России перед Украиной фактически на ту же сумму. Можно было бы произвести взаимозачет. Украина категорически возражала против такой схемы. Киев требует выплаты компенсаций по решению суда, в том числе и газом.

Принципиальные соглашения по газу достигнуты, подтверждал ранее 20 декабря вице-президент ЕК Марош Шефчович. Шефчович при этом отказался раскрывать детали документа, сославшись на то, что его должны сначала одобрить в Москве и Киеве.

Действующий газовый контракт был заключен 10 лет назад, срок его окончания — 31 декабря 2019 года.