Привязать газ к Европе: Украина поставила России условие

Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

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«Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна их наивысших цен», — сказал министр.

По его словам, есть четкая позиция украинской стороны в переговорах по газу. «Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — уточнил украинский чиновник.

Оржель подчеркнул, что Киев не согласится платить за газ повышенную «политическую цену». Также он подтвердил, что Украина заинтересована получать доход от транзита российского газа через свою территорию.

И даже дешевле прежнего

«Мы [на Украине] заинтересованы сохранить транзит [газа] и получать от этого доход», — сказал Оржель, добавив, что Украина стремится выполнять «европейские условия» поставки газа. «Мы делаем разъединение нашей ГТС, как этого требовали европейские правила, от других видов деятельности, и мы сможем подписать эти контракты [по транзиту] на европейских условиях», — пояснил министр.

Но чиновник не исключил, что цена на газ для украинцев в случае прекращения транзита из России с 1 января следующего года может увеличиться до 12 тыс. гривен (около $500) за 1 тысячу кубометров. Эта цена возможна в случае отсутствия транзита, добавил он.

Ранее правительство предложило украинцам так называемую гарантированную цену на газ в размере 8 тыс. гривен (около $333) за 1 тыс. куб.на случай, если с нового года транзита не будет, а себестоимость газа, соответственно, вырастет.

27 ноября в Украине действительно была зафиксирована цена на газ для населения. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил тогда, что каждый украинец может теперь подключиться к специальной программе «Гарантированная цена на газ».

Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года, считают в правительстве Украины.

Переход на программу — добровольный.

За измену родине ответишь

Однако партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовится провести через Раду законодательный запрет на прямые закупки у России голубого топлива. Кроме того, депутаты «Евросолидарности» направили в СБУ заявление о государственной измене Оржеля.

«Для нас, для «Европейской солидарности», важно максимально помочь власти выстоять против этого давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из России, — цитировали СМИ депутата Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Украина напрямую закупала российский газ до 2015 года, затем Киев перешел к так называемым реверсным поставкам из Евросоюза. Однако фактически на Украину все это время поступает все тот же российский газ, перенаправляемый на границе с ЕС. В связи с этим его цена значительно выше среднерыночной.

В «Газпроме» ранее поясняли: если Украина начнет напрямую закупать российский газ, то его цена для потребителей упадет на 25%.

Действующий договор о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019-го. Новый до сих пор не заключен, поскольку партнеры не могут договориться о его условиях.

Одно из препятствий — судебные споры в международных инстанциях между «Нафтогазом» и «Газпромом». Согласно решению Стокгольмского арбитража, российская сторона должна выплатить украинской $3 млрд. Но «Газпром» оспаривает его.

Прямые поставки топлива украинским потребителям возможны после внедрения европейских правил и норм работы на украинском рынке газа, говорил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. Однако имплементация европейских норм пока идет со сложностями.

«Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — заявлял 26 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

О том, как поступить с судебными претензиями Украины, министр энергетики РФ Александр Новак говорить отказался. Но он верит в лучшее. Стороны «должны договориться» (цитата по агентству РИА «Новости»).

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты России и Украины смогут использовать встречу в Париже 9 декабря, где так или иначе они будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику, уточнял пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.